Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Ефимова

Взрыв синего пламени: что на самом деле произошло на борту корабля-призрака "Марии Целесты"

Наука

Исчезновение людей с борта торгового судна в 1872 году породило сотни нелепых теорий — от пришельцев до пиратских захватов. Однако ответы скрывались не в мистике, а в элементарных законах термодинамики и свойствах летучих жидкостей.

Призрачный корабль в тумане
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Призрачный корабль в тумане

Физика без огня: как этанол обманул людей

В декабре 1872 года корабль "Деи Грация" обнаружил "Марию Целесту" посреди океана. Судно дрейфовало. Людей нет. Груз — почти 1700 бочек спирта — на месте. Звучит как завязка голливудского хоррора, но здесь работает физика планетарных процессов. В трюме девять бочек оказались пустыми. Спирт — штука летучая. В замкнутом пространстве он превращается в бомбу, которой нужен только крошечный стимул.

"Взрыв паров спирта — крайне энергичный процесс, но он обладает избирательной теплоемкостью. Вы можете получить ударную волну, которая вышибет люки, не оставив ни грамма сажи на окружающих предметах. Это вопрос скорости горения смеси", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Температура вспышки этанола около 13°C. Нью-Йорк был холодным, но португальские воды прогрели судно. Испарение ускорилось. Любая случайная искра от трения двух металлических деталей в трюме могла устроить короткий, но мощный "хлопок" из синего пламени.

Характеристика Результат реакции
Температура пламени До 2000 °C (кратковременно)
Следы на объектах Полное отсутствие сажи и обугливания

Лабораторная реконструкция: почему бочки остались целы

Эксперименты 2006 и 2026 годов доказали: дерево не горит, если пламя проходит слишком быстро. Химики воссоздали трюм. Искры вызывали "огненный шар", но бумажные макеты бочек оставались невредимыми. Это фламбирование в масштабах корабля.

"Когда пары спирта внезапно детонируют, пламя поглощает газ, не успевая передать тепло дереву. Это выглядит как ад, но физически — это лишь резкий скачок давления", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Экипаж затонувшей цивилизации, возможно, не обладал знаниями о химии спиртов. Для них это был "гнев божий" или признаки скорого пожара. В панике люди прыгнули в шлюпки, которые потом просто оторвало штормом.

Ответы на популярные вопросы о гибели экипажа

Мог ли спирт просто испариться?

Бочки изготавливали из пористой древесины, что позволяло парам просачиваться в трюм при повышении температуры.

Почему на дереве нет отметин?

Взрыв паров спирта длится секунды. Теплота не успевает разрушить структуру материала.

Мог ли быть мятеж?

Нет следов борьбы. Личные вещи капитана и экипажа остались нетронутыми.

Почему они не вернулись на судно?

Шлюпка, скорее всего, была повреждена или унесена течением сразу после экстренного спуска.

"В таких случаях человеческий фактор всегда подчиняется инстинкту самосохранения. Увидев вспышку, капитан обязан был спасти людей от возможного пожара", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru историк Сергей Белов.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов, биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Ефимова
Ефимова Марина Владимировна — учитель химии с 14-летним стажем. Объясняет химические процессы через опыты и бытовые примеры.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Новости Все >
Социальный фонд РФ: число пенсионеров в стране достигло 40,4 миллиона человек
Ученые нашли способ перерабатывать пластик в качественное горючее
Пострадавшие от атаки БПЛА в Рязани получат до 1,5 млн рублей
В российских больницах появятся зоны для намаза и халяльное меню
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Темная кожа не броня: эксперты предупредили о риске рака и фотостарения от солнца
Пальмы вместо берез: как меняется климат Москвы
Платная защита от клещей: что обязаны сделать жильцы, чтобы УК начала обработку двора
Схватка за жизнь: россиянин выжил после нападения хищника в лесах Токио
Талия больше 80 см? Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях лишнего веса
Сейчас читают
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Выгоняем незваных гостей: всего два аромата заставят муравьев покинуть ваш сад добровольно
Вредители и болезни
Выгоняем незваных гостей: всего два аромата заставят муравьев покинуть ваш сад добровольно
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Кошки
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Популярное
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе

Исследователи обнаружили на морском дне доказательства масштабного катаклизма, который навсегда изменил береговую линию и стал основой для древних преданий.

Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Льготный стаж в 2026 году: кому разрешат выйти на пенсию на 5–10 лет раньше срока
Извергает синее пламя вместо красного: почему из недр вулкана Иджен течет голубая лава
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Последние материалы
Секретный способ посева моркови без прореживания: урожай больше и спина скажет спасибо
Экстренное извлечение клеща: что нельзя делать ни при каких обстоятельствах
Цена халатности: как новый закон 2026 года превращает неисправный грузовик в обузу для бизнеса
Вместо тяжелых обедов: как приготовить идеальный рисовый суп
Ученые нашли способ перерабатывать пластик в качественное горючее
Жара до +32 в Москве и ЦФО: синоптики предупреждают о пяти днях экстремума и погодного удара
Рожденные, чтобы любить: 5 пород собак, которые растворяются в своем хозяине без остатка
В миске проснется маленький вулкан: копеечная смесь мгновенно растворяет многолетний жир на плите
Пострадавшие от атаки БПЛА в Рязани получат до 1,5 млн рублей
Сон меньше 7 часов разрушает мозг: скрытая эпидемия недосыпа и ускоренное старение организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.