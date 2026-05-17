Взрыв синего пламени: что на самом деле произошло на борту корабля-призрака "Марии Целесты"

Исчезновение людей с борта торгового судна в 1872 году породило сотни нелепых теорий — от пришельцев до пиратских захватов. Однако ответы скрывались не в мистике, а в элементарных законах термодинамики и свойствах летучих жидкостей.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Призрачный корабль в тумане

Физика без огня: как этанол обманул людей

В декабре 1872 года корабль "Деи Грация" обнаружил "Марию Целесту" посреди океана. Судно дрейфовало. Людей нет. Груз — почти 1700 бочек спирта — на месте. Звучит как завязка голливудского хоррора, но здесь работает физика планетарных процессов. В трюме девять бочек оказались пустыми. Спирт — штука летучая. В замкнутом пространстве он превращается в бомбу, которой нужен только крошечный стимул.

"Взрыв паров спирта — крайне энергичный процесс, но он обладает избирательной теплоемкостью. Вы можете получить ударную волну, которая вышибет люки, не оставив ни грамма сажи на окружающих предметах. Это вопрос скорости горения смеси", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Температура вспышки этанола около 13°C. Нью-Йорк был холодным, но португальские воды прогрели судно. Испарение ускорилось. Любая случайная искра от трения двух металлических деталей в трюме могла устроить короткий, но мощный "хлопок" из синего пламени.

Характеристика Результат реакции Температура пламени До 2000 °C (кратковременно) Следы на объектах Полное отсутствие сажи и обугливания

Лабораторная реконструкция: почему бочки остались целы

Эксперименты 2006 и 2026 годов доказали: дерево не горит, если пламя проходит слишком быстро. Химики воссоздали трюм. Искры вызывали "огненный шар", но бумажные макеты бочек оставались невредимыми. Это фламбирование в масштабах корабля.

"Когда пары спирта внезапно детонируют, пламя поглощает газ, не успевая передать тепло дереву. Это выглядит как ад, но физически — это лишь резкий скачок давления", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Экипаж затонувшей цивилизации, возможно, не обладал знаниями о химии спиртов. Для них это был "гнев божий" или признаки скорого пожара. В панике люди прыгнули в шлюпки, которые потом просто оторвало штормом.

Ответы на популярные вопросы о гибели экипажа

Мог ли спирт просто испариться?

Бочки изготавливали из пористой древесины, что позволяло парам просачиваться в трюм при повышении температуры.

Почему на дереве нет отметин?

Взрыв паров спирта длится секунды. Теплота не успевает разрушить структуру материала.

Мог ли быть мятеж?

Нет следов борьбы. Личные вещи капитана и экипажа остались нетронутыми.

Почему они не вернулись на судно?

Шлюпка, скорее всего, была повреждена или унесена течением сразу после экстренного спуска.

"В таких случаях человеческий фактор всегда подчиняется инстинкту самосохранения. Увидев вспышку, капитан обязан был спасти людей от возможного пожара", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru историк Сергей Белов.

Читайте также