Вымер на северо-западе Европы 400 000 лет назад: под тоннами морского ила нашли призрак прошлого

Под толщей Северного моря обнаружены следы исчезнувшей суши Доггерленд. Новые данные генетического анализа доказывают, что этот регион был не холодным перешейком, а процветающим лесным оазисом. Ученые нашли ДНК теплолюбивых деревьев, которые росли здесь на тысячи лет раньше, чем предполагала наука.

Затонувший древний лес

Архитектура затонувшего ландшафта

Долгое время территорию между Британией и континентальной Европой считали пустынным мостом. Считалось, что древние охотники пересекали эти земли в спешке, спасаясь от холода. Однако исследование кернов со дна моря показало иную картину. Доггерленд оказался стабильной экосистемой, где лиственные леса шумели в то время, когда соседние территории еще сковывал ледник.

"Обнаружение таких экосистем под водой — это работа с законсервированным временем. Мы видим не просто песок, а структуру древнего мира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Анализ отложений Южной реки, протекавшей через центр региона, подтвердил наличие густой растительности задолго до мезолита. Вместо тундры здесь преобладали дубы и вязы. Это превращает Доггерленд из транзитной зоны в главный экономический и биологический центр доисторической Европы. Ранее подобные аномалии фиксировали и в других регионах, изучая течения Черного моря или экстремальные условия Южного океана.

Генетические отпечатки древней флоры

Ученые применили метод анализа осадочной ДНК. Даже если древесина сгнила, в иле сохраняются фрагменты генома. Исследователи изучили более 250 образцов из скважин. Результаты шокировали: дуб и лещина появились на юге затонувшей земли 16 000 лет назад. Это на два тысячелетия раньше официальных дат для этого региона.

Особый интерес вызвало присутствие птерокарии. Это дерево считалось вымершим в Европе сотни тысяч лет назад. Доггерленд выступил в роли убежища, где жизнь сохранялась вопреки общему похолоданию. Такая устойчивость среды напоминает современные исследования микроорганизмов, когда уникальный протист находят в неожиданных нишах.

"Растения переждали ледниковый максимум в локальных оазисах. Доггерленд стал стартовой площадкой для последующего озеленения всей Британии", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Параметр Данные исследования Возраст появления дуба 16 000 лет назад Количество проб 252 образца ДНК Дата затопления осадков около 8 000 лет назад

Дом для людей до великого потопа

Наличие лесов означает обилие пищи. В дубравах обитали кабаны и олени, реки давали рыбу. Для древнего человека эта территория была намного привлекательнее скалистых берегов. Археологические находки подтверждают, что люди жили здесь поколениями, не стремясь уходить вглубь континента. Богатство ресурсов делало Доггерленд ключевым звеном миграции видов в Европе.

Даже после катастрофического цунами Стурегга части суши оставались над водой в виде островов. Окончательно мир ушел на дно 7 000 лет назад. Это напоминает о хрупкости цивилизаций перед лицом климата. Похожие риски изучают и сегодня, анализируя самое чистое море планеты или зоны химических аномалий.

"Мы видим прямую связь между типами ландшафта и стоянками людей. Леса Доггерленда обеспечивали стабильность, которой не было в тундре", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

История затонувшего мира заставляет пересмотреть скорость распространения жизни. Парадокс быстрой колонизации Европы лесами после ледника теперь объясним. Деревьям не нужно было преодолевать тысячи километров — они уже находились рядом, на землях, которые сегодня скрыты штормами Северного моря.

Ответы на популярные вопросы о Доггерленде

Откуда взялось название региона?

Термин происходит от Доггер-банки — обширной мели в Северном море, которая когда-то была высокогорьем затопленной страны.

Почему леса там выросли раньше?

Благодаря течениям и микроклимату речных долин южный сектор суши был значительно теплее окружающих ледниковых зон.

Можно ли найти там поселения людей?

Работы ведутся с помощью акустического сканирования и бурения, так как прямые раскопки на глубине в условиях Северного моря крайне затруднены.

