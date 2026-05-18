Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Власов

Вымер на северо-западе Европы 400 000 лет назад: под тоннами морского ила нашли призрак прошлого

Наука

Под толщей Северного моря обнаружены следы исчезнувшей суши Доггерленд. Новые данные генетического анализа доказывают, что этот регион был не холодным перешейком, а процветающим лесным оазисом. Ученые нашли ДНК теплолюбивых деревьев, которые росли здесь на тысячи лет раньше, чем предполагала наука.

Затонувший древний лес
Фото: Pravda.Ru by Игорь Власов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Затонувший древний лес

Архитектура затонувшего ландшафта

Долгое время территорию между Британией и континентальной Европой считали пустынным мостом. Считалось, что древние охотники пересекали эти земли в спешке, спасаясь от холода. Однако исследование кернов со дна моря показало иную картину. Доггерленд оказался стабильной экосистемой, где лиственные леса шумели в то время, когда соседние территории еще сковывал ледник.

"Обнаружение таких экосистем под водой — это работа с законсервированным временем. Мы видим не просто песок, а структуру древнего мира", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Анализ отложений Южной реки, протекавшей через центр региона, подтвердил наличие густой растительности задолго до мезолита. Вместо тундры здесь преобладали дубы и вязы. Это превращает Доггерленд из транзитной зоны в главный экономический и биологический центр доисторической Европы. Ранее подобные аномалии фиксировали и в других регионах, изучая течения Черного моря или экстремальные условия Южного океана.

Генетические отпечатки древней флоры

Ученые применили метод анализа осадочной ДНК. Даже если древесина сгнила, в иле сохраняются фрагменты генома. Исследователи изучили более 250 образцов из скважин. Результаты шокировали: дуб и лещина появились на юге затонувшей земли 16 000 лет назад. Это на два тысячелетия раньше официальных дат для этого региона.

Особый интерес вызвало присутствие птерокарии. Это дерево считалось вымершим в Европе сотни тысяч лет назад. Доггерленд выступил в роли убежища, где жизнь сохранялась вопреки общему похолоданию. Такая устойчивость среды напоминает современные исследования микроорганизмов, когда уникальный протист находят в неожиданных нишах.

"Растения переждали ледниковый максимум в локальных оазисах. Доггерленд стал стартовой площадкой для последующего озеленения всей Британии", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Параметр Данные исследования
Возраст появления дуба 16 000 лет назад
Количество проб 252 образца ДНК
Дата затопления осадков около 8 000 лет назад

Дом для людей до великого потопа

Наличие лесов означает обилие пищи. В дубравах обитали кабаны и олени, реки давали рыбу. Для древнего человека эта территория была намного привлекательнее скалистых берегов. Археологические находки подтверждают, что люди жили здесь поколениями, не стремясь уходить вглубь континента. Богатство ресурсов делало Доггерленд ключевым звеном миграции видов в Европе.

Даже после катастрофического цунами Стурегга части суши оставались над водой в виде островов. Окончательно мир ушел на дно 7 000 лет назад. Это напоминает о хрупкости цивилизаций перед лицом климата. Похожие риски изучают и сегодня, анализируя самое чистое море планеты или зоны химических аномалий.

"Мы видим прямую связь между типами ландшафта и стоянками людей. Леса Доггерленда обеспечивали стабильность, которой не было в тундре", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

История затонувшего мира заставляет пересмотреть скорость распространения жизни. Парадокс быстрой колонизации Европы лесами после ледника теперь объясним. Деревьям не нужно было преодолевать тысячи километров — они уже находились рядом, на землях, которые сегодня скрыты штормами Северного моря.

Ответы на популярные вопросы о Доггерленде

Откуда взялось название региона?

Термин происходит от Доггер-банки — обширной мели в Северном море, которая когда-то была высокогорьем затопленной страны.

Почему леса там выросли раньше?

Благодаря течениям и микроклимату речных долин южный сектор суши был значительно теплее окружающих ледниковых зон.

Можно ли найти там поселения людей?

Работы ведутся с помощью акустического сканирования и бурения, так как прямые раскопки на глубине в условиях Северного моря крайне затруднены.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, антрополог Артём Климов
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука археология северное море изменение климата
Новости Все >
Минздрав РФ рассматривает возможность продления возраста молодежи до 39 лет
Ядовитая пыль под ногами: как привычка курить на даче открывает путь опасной инфекции
От Швеции до Москвы: найденное в столице эре Карла XI удивило археологов
Небеса разверзлись: Москва побила вековой рекорд по количеству выпавших осадков
Новая реальность: отцы в декрете спасают семейный бюджет
Путь к здоровью по реке: плавучая поликлиника отправляется на помощь жителям
Больше чем просто суп: почему размер порции окрошки критически важен летом
Океан под запретом: почему попытка украсть кусочек рифа заканчивается судом
Неожиданный детокс: как индийская тюрьма учит ценить обычную жизнь
В России впервые выписан штраф за подачу судебного иска, написанного нейросетью
Сейчас читают
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Льготный стаж в 2026 году: кому разрешат выйти на пенсию на 5–10 лет раньше срока
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Последние материалы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Ядовитая пыль под ногами: как привычка курить на даче открывает путь опасной инфекции
Один прием с маслом — и лепешки становятся хрустящими, как в дорогой пекарне
Росстат считает одно, люди чувствуют другое: Банк России раскрыл главный секрет инфляции
От Швеции до Москвы: найденное в столице эре Карла XI удивило археологов
Секрет тонкой талии раскрыт: добавьте это движение в ходьбу и живот начнет исчезать быстрее
Сумасшедший аромат на всю кухню: как необычно запечь яйца с сыром и беконом
Популярная стрижка превратит прическу в жуткий шлем: роковая ошибка, которая утяжелит лицо
Небеса разверзлись: Москва побила вековой рекорд по количеству выпавших осадков
Новая реальность: отцы в декрете спасают семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.