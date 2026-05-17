Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Мы единственные на планете: ученые раскрыли эволюционную тайну всех правшей

Наука

Около 90 процентов людей на планете предпочитают правую руку. Это отличает человека от остальных приматов. Ученые из Оксфорда выяснили, что причина кроется в сочетании прямохождения и резкого увеличения объема мозга в процессе эволюции нашего вида.

Мужчина с ручкой в правой руке
Фото: https://ru.freepik.com by drobotdean is licensed under Free
Мужчина с ручкой в правой руке

Биометрический разрыв с приматами

Человечество — единственный вид, где симметрия в использовании конечностей нарушена на уровне всей популяции. Чтобы разгадать этот парадокс, исследователи проанализировали данные более чем двух тысяч особей сорока одного вида обезьян. Анализ показал, что ни питание, ни социальная структура не объясняют доминирование правой руки у людей.

Ситуация изменилась, когда в расчетную модель добавили физические параметры. Ключевыми факторами стали соотношение длины конечностей, характерное для ходьбы на двух ногах, и масса мозга. Без учета этих данных человек казался биологической аномалией. С ними — закономерным результатом развития сложной системы.

"Это явление связано с архитектурой самого организма. Когда руки перестают служить опорой при движении, они получают свободу для развития сложной координации", — пояснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Два этапа эволюции

Процесс превращения предков человека в правшей шел постепенно. У ранних гоминид, таких как австралопитеки, предпочтение одной руки было едва заметным. Настоящий сдвиг произошел с появлением рода Homo. У человека прямоходящего и неандертальцев асимметрия стала выраженной чертой.

Сначала возникло прямохождение. Перенос веса на ноги позволил верхним конечностям сосредоточиться на мелкой моторике. Позже начался рост мозга. Увеличение его объема потребовало разделения зон ответственности между полушариями. Это закрепило доминирование одной стороны тела.

Вид гоминид Степень предпочтения правой руки
Австралопитеки Слабое, как у шимпанзе
Homo erectus Умеренное до сильного
Неандертальцы Высокое
Homo sapiens Максимальное (90%)

"Биологическая специализация органов всегда следует за изменением образа жизни. Прямохождение дало толчок, который изменил не только кости, но и нейронные связи", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Хоббиты и исключения

Интересную деталь исследователи обнаружили при изучении Homo floresiensis. Жители острова Флорес имели небольшой мозг. Их тело сохраняло признаки приспособленности к лазанью по деревьям. В результате их праворукость оказалась гораздо менее выраженной, чем у современных людей.

Это подтверждает теорию зависимости моторики от анатомии. Маленький мозг и неполный переход к ходьбе на двух ногах оставили флоресского человека на промежуточной стадии. Антропологи видят в этом доказательство того, что наша праворукость — не случайная мутация, а побочный эффект высокого интеллекта и прямой спины.

"Эволюция человека похожа на пазл, где размер черепа и способ перемещения в пространстве определяют культурное развитие и даже ведущую руку", — объяснил антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы

Почему левши не исчезли?

Существование левшей может быть эволюционной стратегией выживания. В древних конфликтах неожиданное использование левой руки давало преимущество в бою. Это позволило признаку сохраниться в популяции на уровне 10 процентов.

Зависит ли это от инструментов?

Долгое время считалось, что использование орудий труда сделало нас правшами. Однако исследование Оксфорда показывает, что анатомия первична. Форма тела и структура мозга определили удобство использования инструментов, а не наоборот.

Встречается ли это у животных?

Явные предпочтения конечностей наблюдаются у кенгуру и попугаев. Это указывает на существование аналогичных механизмов распределения функций в мозге у разных классов животных, что требует дальнейшего изучения.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мозг наука ученые человек исследование
Новости Все >
Темная кожа не броня: эксперты предупредили о риске рака и фотостарения от солнца
Пальмы вместо берез: как меняется климат Москвы
Платная защита от клещей: что обязаны сделать жильцы, чтобы УК начала обработку двора
Схватка за жизнь: россиянин выжил после нападения хищника в лесах Токио
Талия больше 80 см? Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях лишнего веса
Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов
Белковая ловушка: чем грозит ежедневное употребление протеиновых батончиков на самом деле
Деньги за детей: как получить до 189 тысяч рублей через налоговый возврат
Брак ради денег? Экономисты жестко высказались о вычете на свадебные торжества
Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы
Сейчас читают
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Еда и рецепты
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Последние материалы
Тайны рода в вашей фамилии: как суффикс "-ов" или "-ин" рассказывает о предках
Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов
Белковая ловушка: чем грозит ежедневное употребление протеиновых батончиков на самом деле
Деньги за детей: как получить до 189 тысяч рублей через налоговый возврат
Эффективнее любого датчика: как домашние кошки тайно определяют скрытые болезни у своих хозяев
Морщины станут глубже, а кожа — сухой: использование каких текстур намертво старит лицо
Брак ради денег? Экономисты жестко высказались о вычете на свадебные торжества
Хачапури, от которых худеют: секрет воздушных лодочек из творога без лишних калорий
Кошка копит обиду молча: эти популярные действия человека пушистый мозг считает диверсией
Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.