Мы единственные на планете: ученые раскрыли эволюционную тайну всех правшей

Около 90 процентов людей на планете предпочитают правую руку. Это отличает человека от остальных приматов. Ученые из Оксфорда выяснили, что причина кроется в сочетании прямохождения и резкого увеличения объема мозга в процессе эволюции нашего вида.

Биометрический разрыв с приматами

Человечество — единственный вид, где симметрия в использовании конечностей нарушена на уровне всей популяции. Чтобы разгадать этот парадокс, исследователи проанализировали данные более чем двух тысяч особей сорока одного вида обезьян. Анализ показал, что ни питание, ни социальная структура не объясняют доминирование правой руки у людей.

Ситуация изменилась, когда в расчетную модель добавили физические параметры. Ключевыми факторами стали соотношение длины конечностей, характерное для ходьбы на двух ногах, и масса мозга. Без учета этих данных человек казался биологической аномалией. С ними — закономерным результатом развития сложной системы.

"Это явление связано с архитектурой самого организма. Когда руки перестают служить опорой при движении, они получают свободу для развития сложной координации", — пояснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Два этапа эволюции

Процесс превращения предков человека в правшей шел постепенно. У ранних гоминид, таких как австралопитеки, предпочтение одной руки было едва заметным. Настоящий сдвиг произошел с появлением рода Homo. У человека прямоходящего и неандертальцев асимметрия стала выраженной чертой.

Сначала возникло прямохождение. Перенос веса на ноги позволил верхним конечностям сосредоточиться на мелкой моторике. Позже начался рост мозга. Увеличение его объема потребовало разделения зон ответственности между полушариями. Это закрепило доминирование одной стороны тела.

Вид гоминид Степень предпочтения правой руки Австралопитеки Слабое, как у шимпанзе Homo erectus Умеренное до сильного Неандертальцы Высокое Homo sapiens Максимальное (90%)

"Биологическая специализация органов всегда следует за изменением образа жизни. Прямохождение дало толчок, который изменил не только кости, но и нейронные связи", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Хоббиты и исключения

Интересную деталь исследователи обнаружили при изучении Homo floresiensis. Жители острова Флорес имели небольшой мозг. Их тело сохраняло признаки приспособленности к лазанью по деревьям. В результате их праворукость оказалась гораздо менее выраженной, чем у современных людей.

Это подтверждает теорию зависимости моторики от анатомии. Маленький мозг и неполный переход к ходьбе на двух ногах оставили флоресского человека на промежуточной стадии. Антропологи видят в этом доказательство того, что наша праворукость — не случайная мутация, а побочный эффект высокого интеллекта и прямой спины.

"Эволюция человека похожа на пазл, где размер черепа и способ перемещения в пространстве определяют культурное развитие и даже ведущую руку", — объяснил антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы

Почему левши не исчезли?

Существование левшей может быть эволюционной стратегией выживания. В древних конфликтах неожиданное использование левой руки давало преимущество в бою. Это позволило признаку сохраниться в популяции на уровне 10 процентов.

Зависит ли это от инструментов?

Долгое время считалось, что использование орудий труда сделало нас правшами. Однако исследование Оксфорда показывает, что анатомия первична. Форма тела и структура мозга определили удобство использования инструментов, а не наоборот.

Встречается ли это у животных?

Явные предпочтения конечностей наблюдаются у кенгуру и попугаев. Это указывает на существование аналогичных механизмов распределения функций в мозге у разных классов животных, что требует дальнейшего изучения.

