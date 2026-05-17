Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Вторая столица под Пекином: зачем Мао Цзэдун тайно переселил под землю 300 тысяч человек

Наука

В конце 1960-х годов Пекин начал уходить под землю. Ожидание ядерного столкновения с СССР заставило Мао Цзэдуна превратить фундаменты столицы в автономный мегаполис. Дисиа Чэн — это 85 квадратных километров туннелей, вырытых лопатами горожан ради спасения от гипотетического удара.

Подземные туннели
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземные туннели

Технология ручного труда

Строительство Дисиа Чэн началось в 1969 году после конфликта на острове Даманский. Проект поражает не технологиями, а масштабом вовлечения людей. Около 300 тысяч пекинцев копали землю без применения тяжелых машин. Школьники и солдаты использовали кирки, вынося грунт в корзинах из бамбука. Эти усилия напоминают раскопки Цзянькоу, где также изучают фортификационные триумфы прошлого.

"Объект проектировался с учетом колоссальных статических нагрузок. Глубина залегания до 18 метров позволяла гасить ударную волну, аналогично тому, как 240 атмосфер давления консервируют объекты на морском дне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Извлеченная порода не пропадала зря. Ее превращали в искусственные ландшафты городских парков. Подобное отношение к пространству диктовалось дефицитом ресурсов. Лозунги Мао на стенах коридоров призывали готовиться к голоду, превращая стройку в идеологический полигон.

Анатомия подземного быта

Подземный город не был простым убежищем. Это была полноценная копия Пекина с госпиталями, школами и кинотеатрами. Система вентиляции и колодцы обеспечивали автономность. Архитекторы предусмотрели даже площади для выращивания грибов, понимая, что наземные биохимия насекомых и растений будут уничтожены радиацией.

Параметр Значение
Общая площадь 85 кв. км
Протяженность туннелей 30 км
Глубина заложения 8–18 метров
Вместимость (план) 40% населения города

"Подземные сооружения такого типа представляют собой техногенный риск при нарушении гидроизоляции. Если дренажные системы выходят из строя, бетонные коробки превращаются в ловушки", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Входы в комплекс маскировали под обычные прилавки магазинов или жилые квартиры в районе Цяньмэнь. Скрытность была абсолютным приоритетом. До 1979 года, когда стройка завершилась, объект оставался государственной тайной, скрытой под слоем городской суеты.

Судьба бетонного наследия

После смерти Мао и разрядки международной напряженности проект утратил актуальность. В 2000 году часть туннелей открыли для туристов, но позже законсервировали. Сейчас большая часть входов заблокирована новой застройкой. Пекин растет вверх, забывая о своем бетонном дублере внизу.

"Пребывание в подобных замкнутых пространствах влияет на когнитивное развитие и психику человека. Архитектура Дисиа Чэн отражает психологию осажденной крепости", — отметила в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Сегодня подземный Пекин — это не военный объект, а памятник коллективному страху и дисциплине. Городские власти периодически обсуждают проекты ревитализации туннелей, но их инженерное состояние требует колоссальных вложений. Вторая столица Мао остается в тени, ожидая своего исследователя.

Ответы на популярные вопросы о Дисиа Чэн

Можно ли попасть в Подземный город сейчас?

Официально туристический участок закрыт на реконструкцию с 2008 года. Большинство входов запечатано или находится под охраной.

Правда ли, что туннели ведут к Великой стене?

Это городская легенда. Основная сеть сосредоточена под центром Пекина и связывает правительственные здания, но не выходит далеко за пределы мегаполиса.

Использовались ли туннели по назначению?

В военных целях — нет. В мирное время некоторые помещения использовались как склады или дешевое жилье, но масштабная эксплуатация не велась.

Читайте также

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы пекин китай наука ученые исследование холодная война
Новости Все >
Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Рекордный рост ОСАГО: новичкам выставляют счета свыше 25 тысяч рублей за полис ОСАГО
Депозиты против квартир: куда сейчас выгоднее вложить деньги и не потерять капитал
Потратили 7,5 миллиона евро и отпустили даром: звездный футболист объявил об уходе из московского клуба
Опасные БАДы с маркетплейсов: как распознать подделку по номеру СГР быстро и точно
Забытые рецепты предков: как сегодня используют кору осины при хронических недугах
Сейчас читают
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Последние материалы
Аллергикам пообещали жизнь без насморка: чем удивят новые прививки от пыльцы
Шепот мертвых под Мавзолеем: кровавое эхо Красной площади, которое не дает покоя
Вторая столица под Пекином: зачем Мао Цзэдун тайно переселил под землю 300 тысяч человек
Их теперь носят даже с деловыми костюмами: этот неожиданный аксессуар вернулся в моду в 2026 году
Неожиданный финал: как знание двух языков взаимодействует с тестостероном у пожилых людей
Взвешивать еду больше не придется: какой хитрый визуальный метод навсегда упростит похудение
Десерт для ПП-сладкоежек: как приготовить морковно-ореховые капкейки на цельнозерновой муке
Кусты будут ломиться от плодов: скрытое майское действие заставит перец бешено вязать урожай
Запах вернется к вечеру: какую фатальную ошибку совершают почти все при мытье холодильника
Обычная поломка обернется крупным штрафом: какую ошибку совершают водители при остановке на трассе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.