Вторая столица под Пекином: зачем Мао Цзэдун тайно переселил под землю 300 тысяч человек

В конце 1960-х годов Пекин начал уходить под землю. Ожидание ядерного столкновения с СССР заставило Мао Цзэдуна превратить фундаменты столицы в автономный мегаполис. Дисиа Чэн — это 85 квадратных километров туннелей, вырытых лопатами горожан ради спасения от гипотетического удара.
Строительство Дисиа Чэн началось в 1969 году после конфликта на острове Даманский. Проект поражает не технологиями, а масштабом вовлечения людей. Около 300 тысяч пекинцев копали землю без применения тяжелых машин. Школьники и солдаты использовали кирки, вынося грунт в корзинах из бамбука. Эти усилия напоминают раскопки Цзянькоу, где также изучают фортификационные триумфы прошлого.
"Объект проектировался с учетом колоссальных статических нагрузок. Глубина залегания до 18 метров позволяла гасить ударную волну, аналогично тому, как 240 атмосфер давления консервируют объекты на морском дне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Извлеченная порода не пропадала зря. Ее превращали в искусственные ландшафты городских парков. Подобное отношение к пространству диктовалось дефицитом ресурсов. Лозунги Мао на стенах коридоров призывали готовиться к голоду, превращая стройку в идеологический полигон.
Подземный город не был простым убежищем. Это была полноценная копия Пекина с госпиталями, школами и кинотеатрами. Система вентиляции и колодцы обеспечивали автономность. Архитекторы предусмотрели даже площади для выращивания грибов, понимая, что наземные биохимия насекомых и растений будут уничтожены радиацией.
|Параметр
|Значение
|Общая площадь
|85 кв. км
|Протяженность туннелей
|30 км
|Глубина заложения
|8–18 метров
|Вместимость (план)
|40% населения города
"Подземные сооружения такого типа представляют собой техногенный риск при нарушении гидроизоляции. Если дренажные системы выходят из строя, бетонные коробки превращаются в ловушки", — подчеркнул специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Входы в комплекс маскировали под обычные прилавки магазинов или жилые квартиры в районе Цяньмэнь. Скрытность была абсолютным приоритетом. До 1979 года, когда стройка завершилась, объект оставался государственной тайной, скрытой под слоем городской суеты.
После смерти Мао и разрядки международной напряженности проект утратил актуальность. В 2000 году часть туннелей открыли для туристов, но позже законсервировали. Сейчас большая часть входов заблокирована новой застройкой. Пекин растет вверх, забывая о своем бетонном дублере внизу.
"Пребывание в подобных замкнутых пространствах влияет на когнитивное развитие и психику человека. Архитектура Дисиа Чэн отражает психологию осажденной крепости", — отметила в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.
Сегодня подземный Пекин — это не военный объект, а памятник коллективному страху и дисциплине. Городские власти периодически обсуждают проекты ревитализации туннелей, но их инженерное состояние требует колоссальных вложений. Вторая столица Мао остается в тени, ожидая своего исследователя.
Официально туристический участок закрыт на реконструкцию с 2008 года. Большинство входов запечатано или находится под охраной.
Это городская легенда. Основная сеть сосредоточена под центром Пекина и связывает правительственные здания, но не выходит далеко за пределы мегаполиса.
В военных целях — нет. В мирное время некоторые помещения использовались как склады или дешевое жилье, но масштабная эксплуатация не велась.
