Пройдена точка невозврата: ученые заявили о скором появлении нового океана на Земле

Геологи из Колумбийского университета зафиксировали критическое истончение земной коры в Восточной Африке. Процесс распада континента перешел в необратимую фазу. Через несколько миллионов лет на месте кенийского рифта Туркана возникнет новый океан, изменив очертания планеты навсегда.

Рождение нового океана: раскол континента

Механика тектонического разлома

Африканский континент медленно расходится по швам из-за движения двух гигантских блоков: Нубийской и Сомалийской плит. Граница между ними пролегает в зоне Восточно-Африканской рифтовой системы. Ученые установили, что в центре разлома толщина литосферы сократилась до 13 километров. Для сравнения: по краям системы этот показатель превышает 35 километров. Под воздействием внутренних температур порода растягивается, словно пластилин. Когда толщина коры падает ниже 15 километров, физики фиксируют эффект шейкообразования. Структура теряет стабильность, позволяя горячей магме из глубин устремляться к поверхности. Этот процесс напоминает геологию черного моря в моменты резких трансформаций, когда ландшафт меняется под давлением огромной энергии.

"Мы наблюдаем предельное истощение земной коры. При такой малой толщине сопротивление материала падает, и подъем магматических масс становится вопросом времени, а не вероятности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему темпы ускорились

Прогнозы скорректировали из-за обнаружения прямой зависимости между толщиной коры и скоростью рифтинга. Чем слабее становится плита, тем меньше усилий требуется для ее дальнейшего разрыва. Магма, застывая в щелях, формирует будущее морское дно. Через миллионы лет в образовавшуюся впадину хлынут воды Индийского океана. Подобные катастрофические циклы в истории планеты не редкость. Иногда они принимают форму легенды о ное, если происходят быстро по меркам биосферы. В данном случае речь идет о миллионах лет, но технически процесс уже не остановить.

Параметр системы Значение в зоне Туркана Толщина коры в центре 13 км Толщина коры на периферии 35 км Критическая точка необратимости 15 км Начало текущей стадии 4 млн лет назад

Связь с колыбелью человечества

Район разлома Туркана известен как место обнаружения древнейших останков предков человека. Раньше считалось, что именно здесь эволюция совершила рывок. Но новое исследование коры дает иную трактовку. Богатство археологических находок может быть следствием геологии, а не биологии. Когда кора начала истончаться, в низинах возникли идеальные условия для быстрого накопления осадочных пород. Ископаемые останки просто лучше законсервировались в этих слоях. Исследование истории науки часто показывает, как новые методы анализа меняют наше представление о прошлом.

"Рифт Туркана превратился в естественный сейф. Мы находим предков здесь не потому, что их было больше, а потому что их кости уцелели благодаря ландшафту", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Человечество наблюдает за рождением океана в реальном времени. В Афарской впадине этот сценарий уже разыгрывается по тем же правилам. Африканский рог неизбежно отделится от материка, превратившись в огромный остров в новом море.

Ответы на популярные вопросы о расколе Африки

Затонет ли часть Африки прямо сейчас?

Нет, геологические процессы занимают миллионы лет. Изменения происходят на сантиметры в год, что незаметно для жизни одного поколения.

Почему ученые говорят о необратимости процесса?

При толщине коры в 13 км физическая прочность плит не позволяет им вернуться в исходное состояние. Гравитация и тепловые потоки магмы продолжат растягивать разлом.

Как это повлияет на климат Земли?

Появление нового водного пространства изменит систему течений и распределение осадков на всем африканском субконтиненте, превратив засушливые зоны в прибрежные районы.

