Сергей Белов

Перепишет учебники истории: в Китайской стене раскопали уникальную сокровищницу

Археологические раскопки на участке Цзянькоу Великой Китайской стены открыли неизвестные страницы военной истории династии Мин. Исследователи обнаружили массивную пушку 1632 года и следы повседневного быта солдат, включая отапливаемые лежанки и личные записи строителей на кирпичах.

Фото: freepik.com by фаньцзяньхуа is licensed under Free More info
Артиллерия эпохи Мин

Реставрационные работы в горном регионе недалеко от Пекина позволили детально изучить три сторожевые башни. Главной сенсацией стала пушка, созданная в начале семнадцатого века. Орудие весом 112 килограмм и длиной 90 сантиметров сохранило гравировку, которая раскрывает детали производства огнестрельного оружия того времени. Технологические особенности ствола указывают на возможный обмен опытом с западными мастерами.

"Находка подтверждает высокий уровень интеграции внешних технологий. Пушка калибра 8,5 сантиметра была штатной единицей на укреплениях, что меняет представление о плотности огня на сложных участках фронтира", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Конструкция орудия идеально соответствует параметрам батарейных оснований на башнях. Это доказывает системный подход к обороне Цзянькоу. Гравировки на металле служат прямым свидетельством развития литейного дела, сопоставимого по сложности с тем, как сегодня создаются новые материалы для скрытия техники от обнаружения.

Быт пограничного гарнизона

Раскопки пятого этапа, завершенные осенью 2025 года, подняли на поверхность более 300 артефактов. В башне номер 118 ученые обнаружили кан — массивную лежанку с системой подогрева. Рядом располагалась печь, позволившая солдатам выживать в условиях сурового высокогорья. Состав строительного раствора оказался необычным: для повышения износостойкости в него добавляли растительные волокна.

Тип находки Характеристики и значение
Пушка (1632 г.) Вес 112 кг, калибр 8,5 см. Свидетельство военно-технического обмена.
Стела (1573 г.) Голубой камень с датировкой постройки участка Стены.
Маркированные кирпичи Записи о весе (550 цзиней) и личные граффити строителей.

Особую ценность представляют надписи на кирпичах. Один из ремесленников выцарапал жалобу на тяжелый труд и каторжные условия, что опровергает миф о полной безграмотности строителей. Подобные исторические пласты требуют бережного отношения, сопоставимого с изучением аномалий на Арарате или других закрытых зон.

"Сохранность органических остатков в башнях позволяет реконструировать рацион гарнизона. Мы видим сочетание охоты и собирательства с государственным обеспечением", — подчеркнул антрополог Артём Климов специально для Pravda.Ru.

Древние торговые пути

Наряду с объектами эпохи Мин археологи нашли бирюзовые украшения возрастом более трех тысяч лет. Минерал относится к периодам Ся и Шань. Химический анализ состава показал, что бирюзу доставляли из отдаленных провинций. Это подтверждает существование оживленных торговых путей задолго до возведения кирпичных укреплений. Исследование подобных артефактов часто сталкивается с трудностями, как и изучение геологических зон с необычными природными реакциями.

Кости животных со следами разделки и остатки лекарственных трав дополняют картину автономного поселения. Солдаты не просто несли вахту, но и создавали замкнутую экосистему. Подобная устойчивость среды встречается крайне редко, напоминая внезапно возникающие острова в Азовском море, меняющие ландшафт за считанные часы.

Ответы на популярные вопросы о находках в Китае

Какова самая крупная находка на участке Цзянькоу?

Самым масштабным предметом стала пороховая пушка весом 112 килограмм, датированная 1632 годом. Она имеет длину 90 сантиметров и хорошо сохранившуюся гравировку на стволе.

Как солдаты обогревались на Великой стене?

В сторожевых башнях обнаружены каны — крупные кирпичные лежанки, которые подогревались за счет встроенных печей. Это позволяло гарнизону выдерживать зимние морозы в горах.

О чем писали строители Стены?

На кирпичах найдены записи о весе партий стройматериалов, а также личные послания. Одно из граффити описывает три года тяжелого труда, из-за которого рабочий поседел в молодом возрасте.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
