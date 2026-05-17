Взлом законов физики: как новая разработка МФТИ делает технику невидимой для радаров

Исследователи из МФТИ совместно с партнерами из Китая представили инновационное покрытие, способное радикально изменить принципы борьбы за невидимость крупных транспортных средств. Разработка опирается на фундаментальные свойства метаматериалов, превращая привычные законы физики в инструмент для эффективного подавления сигнала локаторов.

маневр

Физика невидимости: эпсилон-ноль

Традиционные радары функционируют на базе отражения электромагнитных волн. Сигнал ударяется о поверхность и возвращается к приемнику — объект обнаружен. Ученые десятилетиями пытались прервать этот цикл, однако успехи ограничивались лишь мельчайшими деталями, размеры которых были меньше длины самой волны.

"Эффект ε-near-zero позволяет буквально выключить взаимодействие среды с падающим полем. Волны проходят сквозь, не оставляя эха для датчиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Конструкция из меди и пластика

Технология специалистов МФТИ базируется на использовании гибких печатных плат. Основной рабочий элемент — медные перекрестия, нанесенные на диэлектрическую подложку. Система обеспечивает минимальное рассеяние сигнала, сохраняя при этом технологичность производства.

Характеристика Принцип действия Диэлектрическая проницаемость Снижается почти до нуля Материал основы Гибкие печатные схемы

Снижение заметности достигнуто для двух ключевых диапазонов частот. Главный плюс метода заключается в отказе от дорогостоящих компонентов, что открывает путь к массовому внедрению на крупногабаритной технике.

"С точки зрения электродинамики — это изящный способ управления потоком энергии. Мы заставляем поле огибать объект, вместо того чтобы поглощать его", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о невидимости

Насколько сложно производить такое покрытие?

Конструкция предельно технологична. Использование печатных плат делает процесс масштабируемым и относительно дешевым для промышленной авиации и флота.

Работает ли защита против всех частот?

На текущем этапе успех зафиксирован для двух конкретных диапазонов. Работа над расширением спектра продолжается.

Почему объект становится невидимым?

При достижении нулевой диэлектрической проницаемости материал перестает взаимодействовать с электромагнитной волной. Радар теряет цель, так как отраженный сигнал отсутствует.

Применяется ли это в реальных условиях?

Разработка находится в стадии научных исследований, доказывающих эффективность метода на практике.

"Химический состав диэлектрика может варьироваться, но геометрия медных решеток здесь первична для создания нужной интерференционной картины", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

