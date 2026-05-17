Взлом законов физики: как новая разработка МФТИ делает технику невидимой для радаров

Исследователи из МФТИ совместно с партнерами из Китая представили инновационное покрытие, способное радикально изменить принципы борьбы за невидимость крупных транспортных средств. Разработка опирается на фундаментальные свойства метаматериалов, превращая привычные законы физики в инструмент для эффективного подавления сигнала локаторов.
Традиционные радары функционируют на базе отражения электромагнитных волн. Сигнал ударяется о поверхность и возвращается к приемнику — объект обнаружен. Ученые десятилетиями пытались прервать этот цикл, однако успехи ограничивались лишь мельчайшими деталями, размеры которых были меньше длины самой волны.
"Эффект ε-near-zero позволяет буквально выключить взаимодействие среды с падающим полем. Волны проходят сквозь, не оставляя эха для датчиков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Технология специалистов МФТИ базируется на использовании гибких печатных плат. Основной рабочий элемент — медные перекрестия, нанесенные на диэлектрическую подложку. Система обеспечивает минимальное рассеяние сигнала, сохраняя при этом технологичность производства.
|Характеристика
|Принцип действия
|Диэлектрическая проницаемость
|Снижается почти до нуля
|Материал основы
|Гибкие печатные схемы
Снижение заметности достигнуто для двух ключевых диапазонов частот. Главный плюс метода заключается в отказе от дорогостоящих компонентов, что открывает путь к массовому внедрению на крупногабаритной технике.
"С точки зрения электродинамики — это изящный способ управления потоком энергии. Мы заставляем поле огибать объект, вместо того чтобы поглощать его", — отметил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Конструкция предельно технологична. Использование печатных плат делает процесс масштабируемым и относительно дешевым для промышленной авиации и флота.
На текущем этапе успех зафиксирован для двух конкретных диапазонов. Работа над расширением спектра продолжается.
При достижении нулевой диэлектрической проницаемости материал перестает взаимодействовать с электромагнитной волной. Радар теряет цель, так как отраженный сигнал отсутствует.
Разработка находится в стадии научных исследований, доказывающих эффективность метода на практике.
"Химический состав диэлектрика может варьироваться, но геометрия медных решеток здесь первична для создания нужной интерференционной картины", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.
Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.