Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара

Наука

В 1984 году исследовательское судно Витязь обнаружило на дне Атлантики каменные структуры с идеальной геометрией. Объект находится на вершине подводной горы Ампер. Ученые спорят, являются ли эти стены и лестницы игрой природы или следами затонувшей цивилизации, описанной еще Платоном.

Дно океана
Фото: Pravda.Ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно океана

Свидетельства Платона и египетские корни

Философ Платон описал гибель мощного островного государства в диалогах Тимей и Критий. Он ссылался на данные солонских записей, полученных от египетских жрецов. Те утверждали, что катастрофа произошла за девять тысяч лет до их времени. Современные расчеты указывают на дату около 11 500 лет назад. Это время совпадает с глобальной климатической перестройкой планеты.

Описание локации было точным. Остров находился за Гибралтарским проливом. В текстах упоминаются концентрические кольца каналов и развитая архитектура. Критики считают это утопией, созданной для поучения афинян. Однако геологическая реальность региона заставляет смотреть на античные тексты серьезнее. Геркулесовы столбы хранят память о событиях, которые изменили ландшафт Земли.

"Геологическая реальность Атлантики гораздо сложнее школьных учебников. Обнаружение гранитных пород в зонах, где должен быть только базальт, ставит под сомнение наши представления о границах древних материков", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Геологические аномалии океанского дна

Около 20 000 лет назад уровень Мирового океана был ниже текущего на 120 метров. Ледники сковывали колоссальные массы воды. Многие современные мели были сушей. Архипелаг Подкова в 300 милях от Гибралтара представляет собой цепь гор. Их плоские вершины Жозефин и Ампер сейчас скрыты на глубине ста метров. Анализ базальта показал, что порода застывала на открытом воздухе.

В 2013 году исследователи нашли гранитный массив на большой глубине в Южной Атлантике. Это нетипично для океанической коры. Гранит — признак континентального прошлого. Подобные находки подтверждают, что части суши могут опускаться на дно в результате тектонических сдвигов. Это радикально меняет подход к оценке археологии и истории исчезнувших островов.

Параметр Научный факт
Уровень океана 11 500 лет назад На 100-120 метров ниже современного
Тип породы горы Ампер Базальт, застывший в воздушной среде
Дата конца ледникового периода Около 11 700 лет назад
Аномальные находки Континентальный гранит на океанском дне

Финал ледникового периода и скачки воды

Таяние ледников не было плавным процессом. Происходили резкие выбросы пресной воды в океан. Один из таких импульсов вызвал подъем уровня моря на несколько метров в течение короткого периода. Для прибрежной цивилизации это выглядело как мгновенная катастрофа. Острова погружались в пучину за считанные десятилетия, что в памяти потомков превратилось в одни сутки.

Сейсмическая активность в районе Гибралтара усиливала эффект. Землетрясения и цунами здесь — регулярные явления. Геология региона подтверждает циклы мощных ударов стихии. Исследования острова Сартель показали следы затопления, случившегося именно в указанный Платоном срок. Историк Сергей Белов часто указывает на важность контекста эпохи при изучении древних преданий.

"Резкое изменение климата 12 тысяч лет назад привело к затоплению гигантских территорий. Мы видим следы этого процесса в почвенных слоях и донных отложениях по всему миру", — отметил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Находки Витязя и репутационные барьеры

Советская экспедиция 1984 года предоставила снимки горы Ампер, на которых видны блоки, напоминающие кладку. Академик Александр Городницкий настаивал на искусственном происхождении этих объектов. Однако системных исследований не последовало. Слово Атлантида в научной среде считается токсичным. Оно ассоциируется с мистикой и лженаукой, что затрудняет получение финансирования.

Ученые предпочитают говорить о микроконтинентах и шельфовых изменениях. Это позволяет избегать нападок коллег. Но факты остаются. На дне лежат структуры, которые при обнаружении на суше сразу стали бы объектом охраны. История технологий показывает, что даже закрытые и забытые данные со временем возвращаются в научный оборот.

"Природный процесс может создавать прямые углы, например, при кристаллизации или тектоническом расколе. Но системность линий на горе Ампер требует детального подводного анализа, который до сих пор не проведен", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Где именно искать Атлантиду сегодня?

Наиболее вероятное место — район подводных гор к западу от Гибралтара. Горы Ампер и Жозефин находятся на глубинах, доступных для современных батискафов.

Почему наука игнорирует снимки 1984 года?

Снимки признаны любопытными, но недостаточными для доказательства. Требуется физический подъем блоков и их лабораторное исследование на предмет обработки инструментами.

Могла ли цивилизация исчезнуть за один день?

В геологическом смысле — нет. Но сочетание сильного землетрясения, цунами и прорыва ледниковых озер могло уничтожить столицу островного государства за часы.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, историк Сергей Белов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы археология
Новости Все >
Ожидали помощи, а получили отказ? Причина, по которой выплаты проходят мимо семьи
Хитрый тест на вшивость: как за секунду распознать фальшивый сайт маркетплейса
Жена Олега Меньшикова раскритиковала "Гамлета" с Борисовым: что именно ей не зашло
Тело сказало "хватит": Хилари Дафф столкнулась с серьёзным сбоем во время четвёртой беременности
За гранью киноролей: как 22 дня в полной изоляции изменили мировоззрение Мэттью Макконахи
Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай
Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Сейчас читают
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Еда и рецепты
Забудьте о долгом замесе — удивите домашних идеальными ленивыми беляшами за считанные минуты
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Домашние животные
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Последние материалы
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Выкрасил и выбросил? Перекраска машины может обернуться её конфискацией, если допустить эти ошибки
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Не лейте бензин в костёр: какие фразы водителей при встрече с инспектором создают лишние проблемы
Налог на амбиции: сколько стоит владение элитной недвижимостью в России
17 мая: Чингисхан, Хомейни и Новодворская
Искусство сбалансированного меню: как правильно совмещать сухой и влажный корм для кошки
Загадка нулевого ТО: когда первое обслуживание спасает новый двигатель, а когда — просто облегчает кошелёк
Плюс 15% к цене без ремонта: как правильно подготовить квартиру к продаже в 2026 году
Метаболическая ловушка: как популярные хлопья разрушают обмен веществ изнутри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.