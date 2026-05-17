Извергает синее пламя вместо красного: почему из недр вулкана Иджен течет голубая лава

На индонезийском острове Ява находится один из самых зловещих природных объектов планеты. Вулкан Иджен знаменит не только скрытым в кратере озером из чистой соляной кислоты, но и фантастическим синим пламенем, которое вырывается из недр и покрывает ночные склоны ядовитой голубой лавой.

Механика Тихоокеанского кольца

Иджен расположен в зоне Тихоокеанского огненного кольца, где сосредоточено большинство активных наземных вулканов планеты. Здесь происходит столкновение литосферных плит. Океаническая кора, обладая меньшей толщиной, уходит под массивную континентальную плиту. Этот процесс сопровождается трением и колоссальным давлением, что приводит к плавлению пород и регулярным выбросам магмы на поверхность.

Индонезия лидирует по числу сейсмических инцидентов из-за своего расположения на стыке нескольких тектонических разломов. Движение литосферных блоков провоцирует 90% мировых землетрясений. Подобную активность демонстрирует и российский вулкан Эльбрус, где геологи также фиксируют изменения в глубинных камерах.

"Индонезийская дуга — это конвейер катастроф. Плиты двигаются непрерывно, создавая условия для постоянного вулканизма и цунами", — рассказал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Физика синего пламени

Туристы стремятся к кратеру Иджена ночью, чтобы увидеть реки синего огня. Вопреки мифам, сама лава имеет стандартный оранжево-красный оттенок. Иллюзию создает высокая концентрация сернистых газов. Вырываясь из трещин под давлением, сероводород вступает в реакцию с кислородом при температуре свыше 600 градусов Цельсия и вспыхивает ярким кобальтовым пламенем.

Жидкая сера, стекая по склонам в горящем состоянии, визуально напоминает текучее электричество. Этот процесс сопровождается выбросом аэрозолей, которые в определенных условиях влияют на состояние атмосферы. Подобный эффект очистки планеты через химию вулканов обсуждается в материале о том, как вулканы нейтрализуют газы.

Параметр вулкана Иджен Значение
Высота вершины 2799 метров
Глубина кальдеры 200 метров
Температура озера до 60°C на поверхности
Состав воды Серная и соляная кислоты

Озеро-убийца Кавах Иджен

В центре кратера находится водоем бирюзового цвета, который считается самым крупным кислотным озером в мире. Его состав — это концентрированный коктейль из соляной и серной кислот с низким уровнем pH. Температура в глубинных слоях значительно выше поверхностной, что делает погружение фатальным за долю секунды. Любой органический объект в такой среде подвергается немедленной химической деструкции.

Испарения от озера чрезвычайно токсичны. Ветер разносит облака диоксида серы, вызывающие ожоги слизистых оболочек. Похожие механизмы газовых ловушек, хоть и с другим химическим составом, делают Азовское море опасным для судов из-за выбросов метана. Под озером Иджен находится магматическая камера; если содержимое прорвется через воду, произойдет фриатомагматический взрыв мощностью в десятки атомных бомб.

"Любое взаимодействие воды и раскаленной лавы в замкнутом пространстве кратера — это сценарий катастрофы уровня Кракатау. Смертоносен не только взрыв, но и кислотный сель", — отметил специально для Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Экономика смертельного труда

Несмотря на риск, сотни местных жителей ежедневно спускаются в кратер для добычи самородной серы. Они работают без средств защиты, используя лишь тряпки для лица. Изнурительный подъем с грузом до 100 килограммов на плечах по крутым стенам кальдеры убивает рабочих раньше, чем им исполнится 30 лет. Постоянное вдыхание сернистых паров ведет к отеку легких и необратимым повреждениям дыхательных путей.

Для жителей Явы, где проживает 152 миллиона человек, этот труд остается единственным способом заработать 5—10 долларов за смену. Сера востребована в промышленности, особенно при производстве резины для автомобильных шин. История выживания человека в экстремальных условиях планеты напоминает о том, как жизнь сохранялась в ледяной плен в периоды глобальных оледенений.

"Отсутствие вентиляции и высокая концентрация серы делают работу в кратере биологической пыткой. Долгосрочное выживание в таких условиях невозможно", — объяснил эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы

Почему лава кажется синей в темноте?

Сама лава остается красной, но горение выбросов сернистого газа при сверхвысоких температурах создает эффект ярко-синего свечения, который перекрывает основной цвет камня в ночное время.

Что произойдет, если упасть в озеро Кавах Иджен?

Концентрация кислот настолько высока, что ткани человека будут растворены практически мгновенно. Высокая температура воды также вызовет термический шок и немедленную остановку дыхания.

Почему серу добывают вручную в опасных условиях?

Использование техники в активном кратере невозможно из-за агрессивной среды и сложного рельефа. Дешевая рабочая сила из перенаселенного региона выгоднее для местных компаний, чем дорогая роботизация.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, эколог Денис Поляков
Автор Алексей Трофимов
Трофимов Алексей Сергеевич — геолог с 23-летним стажем. Изучает природные процессы Земли, рельеф и геологические риски.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
