Игорь Власов

Хранитель бездны: как 240 атмосфер законсервировали торговое судно XVI века

Наука

Представьте себе гигантский холодильник на дне моря. Там темно, жутко холодно и давление такое, что человека сплющит в блин. Но именно эти кошмарные условия сохранили для нас идеальную капсулу времени. У берегов Франции, на глубине 2400 метров, нашли торговое судно XVI века. Оно пролежало там пять столетий и выглядит так, будто затонуло вчера. Никаких червей-древоточцев (им там слишком холодно) и никаких грабителей с аквалангами (им туда просто не донырнуть).

Фото: Pravda.Ru by Игорь Власов is licensed under Free for commercial use
Подводные останки корабля

Военный сонар против морских тайн

Находка случилась почти случайно. Французские ВМС картографировали дно в рамках своих сугубо военных дел. Сонар вдруг выдал картинку, которая не лезла ни в какие тактические рамки: четкий контур 30-метрового корпуса. Археологи схватились за голову — это же настоящий "Летучий голландец", только реальный.

Чтобы рассмотреть детали, к объекту, названному "Камарат 4", отправили глубоководных роботов. Исследования на таких дистанциях похожи на попытку собрать LEGO дистанционными манипуляторами через замочную скважину пятиэтажного дома.

"На таких глубинах археология превращается в чистую физику. Давление в 240 атмосфер требует не просто камер, а бронированных капсул. Тот факт, что судно не раздавило в щепки при погружении, говорит о постепенном заполнении корпуса водой", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Обнаружение подобных аномалий напоминает дорогу из жёлтого кирпича на дне океана - это всегда вызов текущим знаниям о возможностях древнего мореплавания. Раньше считалось, что суда того времени не заходили так далеко в открытое море, предпочитая каботажное плавание вдоль берега. Оказалось, купцы были храбрее, чем мы думали.

Имя Христа на кувшинах: что везли купцы?

Груз корабля — это мечта любого музея. На дне в идеальном порядке лежат более 200 глиняных кувшинов и сотня желтых тарелок. Самое интересное — монограмма "IHS". Это бренд того времени, отсылка к имени Иисуса Христа. Керамика родом из Лигурии, Северной Италии. Также роботы нашли пушки и огромные котлы для еды. Корабль явно не просто шел мимо — это был полноценный торговый рейс, прерванный штормом или внезапной течью.

Характеристика Данные объекта "Камарат 4"
Глубина залегания 2400 метров
Длина корпуса Около 30 метров
Происхождение груза Лигурия (Северная Италия)
Артефакты Керамика IHS, пушки, якоря, котлы

"После обнаружения крупного объекта специалисты вернулись для его детальной фотофиксации с помощью глубоководной техники", — подчеркнул представитель морского ведомства Тьерри де ла Бургад. Это важно, потому что на такой глубине каждый кадр — золото.

"Дерево в морской воде — лакомый кусочек для микроорганизмов. Однако на двух километрах биологические процессы замедляются почти до нуля. Мы видим не просто остов, а структуру дерева, законсервированную самой природой", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.

Почему глубина — лучший консервант

Арно Шаумасс, главный по подводной археологии во Франции, подтвердил: это рекорд. Еще никогда в территориальных водах этой страны не находили обломки так глубоко. Глубина защитила корабль лучше любых сейфов. В XVI веке не было технологий, чтобы поднять груз с такой бездны.

В XIX — тоже. Даже сегодня для работы там нужны миллионные бюджеты и космические технологии. Это спасло артефакты от "черных копателей".

Изучение таких находок помогает понять, как менялись торговые пути. Это не менее важно, чем знать, как предшественниками Колумба были викинги. Лигурийская керамика на французском шельфе — прямое доказательство мощной торговой экспансии итальянских мастеров. Мы видим не просто обломки, а экономическую карту Европы пятисотлетней давности, поднятую со дна.

"Подобные находки — это маркеры эпохи. Гравировки на керамике и тип литья пушек позволяют датировать судно с точностью до десятилетия. Это закрытая экосистема, которая не видела солнечного света пять веков", — констатировал историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о находке "Камарат 4"

Почему корабль не сгнил за 500 лет?

На глубине 2400 метров крайне мало кислорода и низкая температура. Это подавляет активность бактерий и моллюсков, которые обычно пожирают древесину в теплых мелководных заливах.

Что означают буквы IHS на керамике?

Это христограмма, популярный в Европе символ. В данном контексте он мог служить как оберегом для судна, так и торговой маркой конкретных мастерских Лигурии.

Как роботы смогли сфотографировать корабль в полной темноте?

Использовались дистанционно управляемые аппараты (ROV) с мощными светодиодными прожекторами и сонарами высокого разрешения, которые "прощупывают" ил.

Будут ли поднимать корабль на поверхность?

В ближайшее время — нет. Подъем с такой глубины невероятно дорог и опасен для сохранности дерева. Пока "Камарат 4" останется на дне как охраняемый археологический объект.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, историк науки Сергей Белов
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы археология средиземное море
