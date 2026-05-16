Александр Козлов

Космический марафон: как 19-дневный шторм на Солнце шокировал ученых нарушением физических законов

Солнце  решило напомнить о своем непредсказуемом характере. Астрономы зафиксировали радиовсплеск, который длился почти три недели — срок, немыслимый для наших представлений о солнечной динамике. Это событие перевернуло понимание того, как наша звезда накапливает и отдает энергию.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Руднев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космический марафон: 19 дней радиоэфира

Привычные нам показатели солнечной активности бледнеют перед прошлогодним рекордом. Радиовспышка, начавшаяся 21 августа и завершившаяся 9 сентября, длилась 19 дней. Предыдущий максимум — всего пять суток. Это не просто цифры, а признак колоссальных процессов в короне звезды.

"Мы столкнулись с феноменальной устойчивостью плазменных ловушек, которые подпитывались тремя мощными выбросами массы подряд", — уточнил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эстафету наблюдений приняли сразу четыре аппарата: European Solar Orbiter, Wind, Parker Solar Probe и STEREO-A. Такая группировка позволила увидеть, как шлемовидный стример — гигантская магнитная воронка — превратился в настоящий накопитель электронов.

Как работает "солнечный радиоприемник"

Солнце — это не просто огненный шар, а гигантский плазменный котел. Вспышка IV типа, о которой идет речь, похожа на работу обычной антенны. Свободные электроны мечутся в магнитных сетях, генерируя радиоволны. Разгадка столь долгого "эфира" кроется в том, что три последовательных корональных выброса массы не разрядили, а, наоборот, накачали энергией этот магнитный резервуар.

Характеристика Параметр
Длительность вспышки (рекорд) 19 суток
Предыдущий исторический максимум 5 суток

Ученые использовали данные STEREO-A как трекер, чтобы восстановить картину событий. Это напоминает детектив: по следам радиоволн они вычислили, где именно "поселилась" магнитная ловушка.

"Подобные процессы напоминают техногенные катастрофы на опасных объектах, где выход энергии происходит неконтролируемо и требует мгновенной оценки рисков для инфраструктуры", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о солнечной активности

Опасны ли такие вспышки для человека?

Нет, радиоизлучение этого типа абсолютно безвредно для биологических организмов, так как оно не проникает сквозь атмосферу в опасных дозах.

Почему это событие стало неожиданностью?

Считалось, что магнитные ловушки на Солнце не могут удерживать электроны так долго. Срок в 19 дней полностью меняет наши представления о стабильности солнечной короны.

Могут ли эти радиоволны нарушить связь?

Сами по себе — вряд ли, однако корональные выбросы массы, сопровождающие вспышки, часто создают помехи для спутников и навигационных систем.

Как ученые узнали о длительности вспышки?

Используя сеть из четырех аппаратов, разнесенных в космосе, исследователи смогли "видеть" Солнце со всех сторон, не теряя зон наблюдения.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Александр Козлов
Козлов Александр Викторович — учитель физики с 17-летним стажем. Объясняет сложные законы через эксперименты и реальные примеры.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
