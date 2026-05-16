Когда дружба заходит слишком далеко: зачем рыба-прилипала использует интимные места животных

Представьте: вы — небольшая рыба, которая привыкла путешествовать автостопом на огромных скатах. Но вдруг мимо проплывает акула или другой хищник. Что делать? Правильно: нужно спрятаться. Но не за корягу, а буквально — в клоаку своего "транспорта". Ученые зафиксировали странное и даже пугающее поведение ремор, которое переворачивает наши представления о дружбе в океане.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скат

Паразит или пассажир?

Мы привыкли считать, что прилипала — это полезный "чистильщик". Система отношений в природе всегда хрупка. Обычно рыба просто катается на скате и подъедает остатки обеда, попутно избавляя "хозяина" от паразитов. Но недавнее открытие Фонда охраны морской мегафауны доказывает: иногда этот союз превращается в настоящий захват тела.

"Такое поведение — это классический пример нарушения биологического баланса, когда комменсализм переходит в паразитизм. Скат страдает: инородное тело раздражает ткани клоаки и мешает естественным процессам, что в долгосрочной перспективе ведет к воспалениям", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.

Анатомия скрытности

С 2010 по 2025 год исследователи задокументировали семь случаев "погружения в клоаку". Это не разовая галлюцинация дайвера, а сложившаяся практика. Рыба ныряет в задний проход ската манта так глубоко, что снаружи остается лишь кончик хвоста. В сложных природных условиях это лучший способ выжить, когда тебя хотят съесть.

Привычное поведение Экстремальное поведение Спокойная фиксация на коже Вторжение в клоаку Взаимная польза (симбиоз) Риск повреждения тканей

"Любой сторонний объект в полостях такого типа — это риск инфицирования. Физика процесса здесь проста: рыба ищет укрытие, не заботясь об экологии своего временного 'дома', что вызывает стресс у ската", — отметил ученый-физик Дмитрий Лапшин в беседе с Pravda. Ru.

Результаты работ, опубликованные в журнале Ecology and Evolution, показывают, что скат явно не рад гостю. Аналогия с забором проб ДНК здесь уместна — животному это неприятно, но лабораторный инструмент тоньше, чем целая рыба.

"С точки зрения эволюционной биологии, этот вид прилипал пересмотрел тактику выживания. Они используют среду хозяина как крепость, пренебрегая интересами самого ската", — подчеркнула преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о симбиозе

Зачем рыба лезет так глубоко?

Это вопрос выживания: внутри тела крупного существа меньше шансов быть съеденным хищником.

Скат может выгнать прилипалу?

Ученые отмечают, что мантам крайне неудобно, когда их используют таким образом, но физически избавиться от плотно присосавшегося паразита бывает сложно.

Это происходит со всеми скатами?

Наблюдения зафиксированы для всех трех известных видов скатов манта в трех океанических бассейнах.

Влияет ли это на размножение?

Эксперты опасаются, что блокировка клоаки мешает нормальным процессам выделения и репродукции, превращая союз в реальную угрозу для скатов.

