Андрей Ворошилов

Примитивный яд обманул века: в нём нашли оружие против главной угрозы человечества

Наука

Муравьи — не просто крошечные работяги в лесной подстилке. Это настоящие химики с собственной лабораторией. Исследователи из Свободного университета Берлина и Галле-Виттенбергского университета вскрыли их секрет. Муравьи подсемейства Formicinae используют яд для дезинфекции своего дома, а не только для кусачих разборок.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравьиная кислота — это лишь фасад

Ранее биологи были уверены: весь арсенал муравья — это муравьиная кислота. Простая, агрессивная, пахнущая резко и неприятно. Однако ученые изучили восемь видов муравьев-древоточцев и обнаружили 35 сложных белковых соединений. Эти биоактивные вещества назвали формитоксинами. Они спрятаны в двух генных семействах и работают как щит для всей колонии.

"Мы привыкли видеть в природе только очевидные угрозы, но микромир держится на пептидной защите. Подобные находки доказывают, что даже простейшие организмы создают сложнейшие антимикробные системы", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Почему грибки боятся муравьев

Муравьи не просто копят этот яд. Они наносят его на личинок и стены гнезда, как дезинфектор. Это создает иммунный барьер, который держит оборону намного дольше, чем обычная кислота. Это открытие критически важно для медицины. У человечества кончаются эффективные лекарства, устойчивость микробов растет катастрофически. А в подсемействе Formicinae - более 3700 видов. Это буквально тысячи потенциальных антигрибковых препаратов, скрытых в природе.

Функция яда Результат
Первичная (Кислота) Агрессия и защита
Вторичная (Пептиды) Дезинфекция и гигиена

Данные вещества также помогают регулировать кислотность кишечника у особей. Это своеобразный естественный отбор для бактерий, живущих внутри муравья. Маленький "химический завод" внутри насекомого работает как часы.

"Избирательное воздействие пептидов на грибковые мембраны — это именно то, что нужно современной фармакологии. Природа уже создала инструменты, которые мы только учимся копировать", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о биохимии муравьев

Яд опасен для человека?

Количество формитоксинов на один укус ничтожно. Для человека они не представляют угрозы, но в концентрированном виде их свойства уникальны для медицины.

Почему муравьи не сами не травятся своим ядом?

У них развиты механизмы биохимической устойчивости: специальные белки защищают их ткани от воздействия собственных токсинов.

Это открытие заменит обычные антибиотики?

Нет, но оно даст мощную базу для создания новых противогрибковых средств, к которым у микробов еще нет выработанной устойчивости.

Могут ли эти знания помочь в быту?

Специалисты изучают возможность создания антисептиков на основе этих пептидов для обработки поверхностей, где быстро растет плесень.

"Анализ муравьиных колоний открывает путь к новым классам соединений. Мы только начали понимать масштаб их химической защиты", — предположил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, ученый-химик Илья Сафронов, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы медицина биология антибиотики
