Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Павел Синицын

Стена раскололась: из её недр достали пушку, что связывало Китай с далёким Западом

Наука

Великая Китайская стена перестала быть просто грудой камней. Археологическая экспедиция на участке Цзянькоу превратила древнее фортификационное сооружение в живой музей. Здесь, среди скал под Пекином, бетонные инструкции прошлого сменились реальными уликами: пушками, метизами и даже личными посланиями строителей.

великая китайская стена
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
великая китайская стена

Орудие как маркер технологий

Главным трофеем раскопок стала пушка 1632 года. Массивная конструкция весом более 112 килограммов плотно "села" на родную платформу. Сходство с европейскими моделями того периода поражает. Это не просто кусок бронзы, а доказательство того, что глобализация биотехнологий и передачи инженерных знаний работала даже в XVII веке.

"Наличие подобных орудий на удаленных участках Стены говорит о стандартизации военного производства эпохи Мин. Геометрия литья четко указывает на заимствование западных калибровочных систем при сохранении локальных методов фиксации пушек на позициях", — разъяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Характеристика Параметры артефакта
Длина ствола 89 сантиметров
Калибр 8,5 сантиметра

Быт гарнизона: записки в камне

За каждой башней стоит человеческая драма. На стеле башни № 117 высечен 1573 год — дата начала работ. Но куда важнее кирпичи с пометками веса "550 цзиней" и "79 цзиней". Это не просто отчетность. Это финансовый учет, который переворачивает наше понимание экономики строительства. Ирония судьбы: рабочий, выцарапавший на камне жалобу на "три года каторги", оставил нам свое имя через древние тоннели времени, разрушив миф о повсеместной безграмотности строителей.

"Анализ состава раствора показал включение сложных растительных волокон. Это не случайность, а осознанная инженерная стратегия для предотвращения растрескивания кладки в горном климате с резкими перепадами температур", — констатировал биолог Андрей Ворошилов.

Бирюза, найденная на городище Сингун, добавляет истории глубины. Она родом из рудников, удаленных на сотни километров. Значит, пути обмена существовали за тысячи лет до возведения самих укреплений. Пограничники не просто охраняли рубежи, они жили в сети активной торговли, где еда — лесные растения и дичь — добывалась на месте.

"Интеграция бытовых отходов и военных артефактов в одном объеме — это золотая жила для антрополога. Мы видим не парадную историю, а повседневное выживание людей, работавших в условиях экстремальной изоляции", — подчеркнул антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о раскопках

Какова значимость найденных кирпичей?

Они раскрыли систему оплаты и логистики: строители четко фиксировали вес изделий, что доказывает высокий уровень бюрократии при династии Мин.

Почему пушка на Цзянькоу считается уникальной?

Это первое тяжелое огнестрельное орудие, официально описанное на данном отрезке, идеально подогнанное под существующие батарейные платформы.

Что говорят найденные растения?

Они подтверждают автономность гарнизонов, которые обеспечивали себя пищей и лекарствами без внешней подпитки.

Как долго продлится реставрация?

Участок Цзянькоу огромен, и текущие 300+ предметов — лишь начало, предвещающее еще не один год открытий.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, антрополог Артём Климов
Автор Павел Синицын
Синицын Павел Юрьевич — археолог с 22-летним стажем. Специалист по полевым исследованиям, культурным слоям и интерпретации находок.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы наука археология
Новости Все >
Хитрый тест на вшивость: как за секунду распознать фальшивый сайт маркетплейса
Жена Олега Меньшикова раскритиковала "Гамлета" с Борисовым: что именно ей не зашло
Тело сказало "хватит": Хилари Дафф столкнулась с серьёзным сбоем во время четвёртой беременности
За гранью киноролей: как 22 дня в полной изоляции изменили мировоззрение Мэттью Макконахи
Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай
Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Упрощение логистики для родителей возвращает спрос на отдых в Абхазии
Сейчас читают
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Садоводство, цветоводство
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Последние материалы
Хэтчбек или гостиная на колёсах: какую машину выбрать большой семье для летних поездок
Золотой час для покупателя: как перехватить транспорт у тонущих лизинговых фирм
Перелет и отель отдают за бесценок: готовые туры на море стали дешевле авиабилетов
Райские острова без наценки: где снять бунгало у моря за 30 евро вместо Мальдив
Хитрый тест на вшивость: как за секунду распознать фальшивый сайт маркетплейса
15 обмороков на премьере: как бывший коп заставил воров играть в театре ужасов
Дороже золота: как инфляция превратила привычную Анталью в проверку кошелька на прочность
Огород без грядок: секреты рекордного урожая картошки в обычных сумках и мешках
Гибридный капитал: как российские банки меняют привычные вклады на накопительные счета
Жена Олега Меньшикова раскритиковала "Гамлета" с Борисовым: что именно ей не зашло
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.