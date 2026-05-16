Один КВ-1 против 18 немецких танков: как советский экипаж сорвал прорыв к Москве

В декабре 1941 года под Москвой экипаж единственного тяжелого танка КВ-1 вступил в бой с восемнадцатью немецкими машинами. Лейтенант Павел Гудзь смог превратить заснеженную окраину деревни Нефедьево в кладбище бронетехники вермахта, уничтожив десять танков противника всего за три часа.

Фото: commons.wikimedia.org by Григорий Чертов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танк КВ-1

Тактика одиночного боя

К середине первого военного года ситуация под Москвой требовала нестандартных решений. Деревню Нефедьево заняли силы 10-й танковой дивизии вермахта. По данным разведки, восемнадцать вражеских машин готовились к утреннему броску на столицу. Противостоять этой массе войск предстояло одному экипажу. Командир 89-го отдельного танкового батальона поставил задачу лаконично: уничтожить колонну к восьми часам утра.

Подготовка напоминала расчет веса перед важным рейсом. Из танка КВ-1 убрали все лишнее оборудование, чтобы максимально увеличить боезапас. Вместо стандартных 111 снарядов в машину загрузили 125. Экипаж даже оставил кобуры, засунув револьверы в карманы. Такая концентрация ресурсов требовалась для реализации выбранной тактики — внезапного удара из засады под прикрытием артиллерийского шума.

"Это был психологический расчет. Враг не ожидал нападения одиночного танка на укрепленные позиции. Эффект внезапности позволил советскому экипажу диктовать свои условия боя", — объяснил специально для Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Три часа в стальной печи

Танк подобрался к окраине деревни в темноте. Когда начался рассвет, КВ-1 открыл огонь. Первым выстрелом подожгли немецкую машину, и пламя осветило остальные цели. Внутри танка обстановка быстро стала критической. После десятка залпов воздух заполнился пороховыми газами. Вентиляция не справлялась, температура внутри корпуса поднялась до предела, создавая эффект раскаленной камеры. Заряжающий потерял сознание от духоты, и его место временно занял командир.

Немецкие танкисты, отойдя от первого шока, начали отвечать. По броне КВ-1 ударили десятки снарядов. Один из них попал в башню, оглушив экипаж, но механизм вращения выстоял. Советский танк продолжал маневрировать, удерживая дистанцию и расстреливая врага прямой наводкой. В это время советская пехота и артиллерия начали общую атаку, окончательно деморализовав противника. Гитлеровцы, не разобравшись в численности атакующих, начали отступать.

"Техническое превосходство брони КВ-1 в тот момент было значительным. Но без мастерства наводчика и хладнокровия командира эта сталь превратилась бы в неподвижную мишень", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru историк Екатерина Мельникова.

Последствия танковой дуэли

Итог боя в Нефедьеве оказался разгромным для вермахта. Из восемнадцати машин десять были превращены в лом. Кроме того, экипаж Павла Гудзя уничтожил две противотанковые батареи. На броне самого КВ-1 после возвращения насчитали 29 попаданий. Машина лишилась всех внешних деталей: крыльев, ящиков для инструментов и фар. Краска полностью облезла от ударов и высокой температуры.

Этот эпизод доказал, что грамотное использование тяжелой техники может остановить превосходящие силы. Евгений Ледин и другие советские инженеры работали над усилением огневой мощи, что позволяло танкистам чувствовать уверенность в бою. Павел Гудзь прошел войну до конца, стал доктором наук и профессором, сохранив память о том утре, когда один танк спас направление.

Параметр боя Показатель Количество танков противника 18 единиц Уничтожено танков вермахта 10 единиц Попаданий в КВ-1 29 вмятин Загруженный боекомплект 125 снарядов

Ответы на популярные вопросы о танковом бое

Почему немцы не смогли поразить танк Гудзя?

Тяжелая броня КВ-1 в 1941 году была практически неуязвима для основных немецких противотанковых пушек на средних дистанциях. Снаряды оставляли вмятины, но не пробивали корпус.

Какой запас снарядов был у экипажа?

Для этого боя танк перегрузили сверх нормы. Вместо 111 штатных единиц в машину поместили 125 снарядов. К концу трехчасового боя боезапас был полностью израсходован.

Что стало с экипажем после сражения?

Все члены экипажа выжили. За свой подвиг лейтенант Павел Гудзь получил орден Ленина. Позже он участвовал в обороне Сталинграда и дошел до конца войны в звании майора.

