Сергей Белов

166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина

Тайна гибели 129 английских моряков, застрявших во льдах Арктики в 1845 году, начинает проясняться. Анализ ДНК не просто помог опознать участников экспедиции Франклина, но и раскрыл жуткие факты о происходящем на борту. Кем на самом деле был матрос, который 166 лет выдавал себя за другого?

Генетический детектив в вечной мерзлоте

В 1845 году корабли Эребус и Террор вышли из Англии, чтобы найти путь через Канадский архипелаг. 129 человек исчезли, оставив после себя лишь разрозненные кости на острове Кинг-Вильям. Долгое время подводные находки и береговые стоянки не давали точных имен. Ситуация изменилась, когда за дело взялись биологи из Университета Ватерлоо. Специалисты сравнили материал из костей с Y-хромосомами и митохондриальной ДНК живых родственников моряков. Это позволило официально вернуть имена троим служащим Эребуса: Уильяму Оррену, Джону Бридженсу и юнге Дэвиду Янгу. Исследование скелетов показало, что физическое состояние экипажа к моменту гибели было за пределами человеческих возможностей.

"Работа с древней ДНК в условиях Арктики сложна из-за деградации тканей, но именно холод консервирует цепочки нуклеотидов, позволяя проводить идентификацию спустя века", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Тайна стюарда-мятежника

Самой интригующей стала личность Гарри Пеглара с Террора. Его скелет нашли еще в 1859 году, но документы в карманах противоречили форме. На нем был мундир стюарда, хотя по спискам Пеглар числился капитаном фок-мачты. Это несоответствие породило массу теорий о краже личности или мародерстве среди своих. Генетика подтвердила, что кости принадлежат именно Пеглару. Архивные записи пролили свет на его характер: моряк неоднократно наказывался за пьянство и дерзость. Похоже, перед самой катастрофой его окончательно лишили звания. В отличие от находок, которые скрывают античные корабли, здесь биология помогла восстановить социальную иерархию погибшего мира.

Имя моряка Статус и детали
Гарри Пеглар Капитан мачты, пониженный до стюарда за мятежное поведение
Джеймс Фицджеймс Капитан Эребуса, на останках обнаружены следы каннибализма
Джон Грегори Инженер, чью личность установили первой в ходе проекта

След каннибализма и арктический холод

Исследование останков Джеймса Фицджеймса выявило страшные детали: на его костях найдены надрезы, характерные для разделки. В условиях голода выжившие пренебрегли моральными нормами. Это превращает историю из героической драмы в хронику выживания в экстремальной среде, где биологическая безопасность зависела только от запасов провизии.

"Подобные экосистемы крайне агрессивны к человеку. Любое нарушение логистики в Арктике ведет к фатальным последствиям для группы", — отметил специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Пока ученые опознали лишь малую часть экипажа. Большинство костей остаются безымянными фрагментами, разбросанными по побережью. Поиск потомков продолжается по всему миру, чтобы сопоставить новые образцы и закрыть белые пятна в истории, которая по масштабу трагедии превосходит антропогенные факторы современных катастроф.

"Для восстановления облика моряков использовалась судебно-медицинская реконструкция. Это позволяет нам увидеть лица людей, которые первыми пытались покорить Северо-Западный проход", — объяснил эксперт Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы об экспедиции

Где были найдены корабли?

Эребус и Террор обнаружили на дне моря только в 2014 и 2016 годах. Они прекрасно сохранились в ледяной воде, что помогает в изучении артефактов быта.

Почему моряки не спаслись у местных жителей?

Группы инуитов встречали изможденных людей, но помочь сотне голодающих моряков в условиях скудных ресурсов тундры было невозможно.

Что стало основной причиной гибели?

Сочетание цинги, голода, свинцового отравления из-за консервных банок и экстремально низких температур лишило людей шансов на спасение.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, антрополог Артём Климов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
