Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Климова

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Наука

Глубоко под горными массивами скрываются структуры, которые наука долгое время считала капризом природы. Гладкие стены, оплавленная порода и геометрия, лишенная следов эрозии, указывают на существование глобальной сети тоннелей, созданных по технологиям, которые человечество осваивает только сейчас.

Тоннель
Фото: Pravda.Ru by Анна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тоннель

Почему древние тоннели не похожи на пещеры

Геологи находят полости, где поверхность камня выглядит так, будто его разогрели до состояния пластилина и аккуратно выровняли. В этих объектах отсутствует постепенное разрушение водой, типичное для карста. Стены часто имеют следы термического воздействия, превращающего обычный известняк или гранит в гладкую корку. В отличие от заброшенных шахт, здесь нет следов кирок или взрывов. Подобные аномалии демонстрирует и знаменитый Дидинский тоннель на Урале, где инженерия прошлого сталкивается с суровой реальностью природы.

"Природный рельеф редко создает идеальные цилиндры или прямоугольные каналы на протяжении километров. Когда мы видим оплавленную породу без вулканической активности рядом, это всегда признак высокоэнергетического процесса, который применялся точечно", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Россия как узел подземной сети

Крым и Кавказ представляют собой сосредоточение подобных объектов. На Чатыр-Даге Мраморная пещера начинается как обычная полость, но переходит в прямой цилиндрический ход, уходящий под углом к морю. Под Геленджиком зафиксированы вертикальные шахты с повышенным радиационным фоном и оплавленными краями. В Поволжье Медведицкая гряда скрывает ветвящуюся систему ходов диаметром до 20 метров. Эти лабиринты напоминают технологические коридоры, подобные тем, что составляют подземную Москву с ее тайными хранилищами и артериями.

Характеристика Параметры древних тоннелей
Типичный диаметр От 7 до 20 метров (в узлах до 120 метров)
Текстура стен Стекловидная, оплавленная, гладкая
Аномалии Повышенный радиационный фон, гул

Европа, Америка и архивы Южной Америки

В Бескидах на границе Польши и Словакии рассказы о входах в бесконечные коридоры перекликаются с находками в горах Эквадора. Там обнаружены залы с вентиляционными шахтами, где хранились артефакты, описывающие мир до великих перемен. Эти объекты могли служить защитой, которую не обеспечивала поверхность, когда менялась тектоника плит или происходили климатические сдвиги. В Северной Америке район горы Шаста остается закрытой зоной из-за странных звуков и выбросов газов из глубины.

"Земная кора находится в постоянном движении, и наличие больших пустот может влиять на сейсмическую стабильность целых округов. Старые выработки часто становятся путями для выхода газов или термального тепла", — объяснил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Современные тоннели: Джубга — Сочи

Сегодня человечество повторяет путь древних, пытаясь спрятать коммуникации под землю. Скоростная трасса Джубга — Сочи призвана заменить опасные серпантины. Проект включает строительство 12 километров новых тоннелей, которые пройдут сквозь горные массивы Кавказа. Это позволит сократить время в пути до полутора часов. Магистраль требует точных расчетов, чтобы не задеть природные полости и учесть скрытые мантийные плюмы и тепловые потоки, влияющие на устойчивость грунта.

"Безопасность таких объектов зависит от качества обделки стен и прогнозирования поведения массива. В горах на глубине сто и более метров любое изменение температуры или давления — это серьезный риск", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

Почему тоннели находят на такой большой высоте в горах?

Горные системы постоянно растут или опускаются. Объекты, которые строились на уровне моря тысячи лет назад, сегодня могут находиться на высоте в 900-1000 метров из-за тектонических процессов.

Могут ли эти пустоты возникнуть естественным путем?

Естественные пещеры имеют хаотичную форму и следы вымывания породы. Идеально ровные стены и одинаковый диаметр на большом протяжении противоречат законам гидродинамики и случайности.

Как современная техника справляется с прокладкой подобных путей?

Мы используем тоннелепроходческие щиты, которые вгрызаются в породу механически. Древние же следы больше напоминают результат работы теплового лазера или плазменного резака, превращающего камень в жидкость.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, инженер Виталий Корнеев
Автор Анна Климова
Анна Климова — специалист по реагированию на инциденты информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы археология
Новости Все >
Эффект бомбы: как обычный ПП-десерт превращается в агрессивное слабительное средство
От грядок до протоколов: за какие привычные действия на участке теперь придется платить
Диплом как лицензия на хамство: почему врачи путают авторитет с правом плюнуть в душу
Дорогая взрослость: как "хотелки" выпускников ценой в полмиллиона разоряют родителей
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Минус повышающий коэффициент: за какие начисления в квитанциях теперь можно не платить
Клещи, бешенство и самовыгул: что обязаны сделать владельцы собак перед выездом на дачу
Конец эпохи печенья: что на самом деле удерживает сотрудников в компаниях
Майская погода готовит саду убийственную ночь — есть три способа спасти цветы и завязи без химии
Самарские родители замораживают генетический код — этот ресурс может спасти жизнь через десятилетия
Сейчас читают
Талия вернется за 7 минут: 2 простых упражнения без скручиваний, которые уберут бока к лету
Новости спорта
Талия вернется за 7 минут: 2 простых упражнения без скручиваний, которые уберут бока к лету
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Мясо съедят позже: хрустящая закуска из кабачков в чесночном маринаде к шашлыку
От грядок до протоколов: за какие привычные действия на участке теперь придется платить
Вес тот же, а форма не та: 3 домашних упражнения против эффекта сидячей работы
Пышные волосы без эффекта сосулек: как поднять корни феном на трое суток
Обмануть не получится: как собаки вычисляют человеческий страх по неуловимому запаху в крови
Красная вода и галлюцинации выживших: тайная катастрофа, которую может повторить Черное море
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Чизкейк без духовки и горы посуды: как собрать культовый десерт в стакане за 10 минут
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Офисный планктон уходит в цеха: что заставляет менеджеров менять кресла на станки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.