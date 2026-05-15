Кровавый ливень 1876 года: загадка "мясного дождя" в Кентукки, которая бросает вызов науке

Обычное утро в Кентукки 1876 года пошло не по плану. Жители Олимпия-Спрингс вышли во дворы и увидели странный "мясной шторм". С неба сыпались куски красноватой плоти. Это не был апокалипсис, но событие до сих пор заставляет исследователей ломать голову. Местные фермеры стояли под дождем и не понимали: завтрак это или чья-то злая шутка.

Мясокомбинат

Загадка кентуккийского дождя

Событие началось в 11 утра. Школьная учительница Мэри Крауч писала в дневнике, что природа "плакала кровью". Куски мяса покрыли площадь в сотни квадратных метров. Свидетели даже решились попробовать "небесный гостинец" на вкус — говорили, напоминает баранину. В то время люди искали объяснения в религии, но сегодня мы ищем их в физике атмосферы.

"Исторические аномалии такого рода часто обрастают легендами, но за ними почти всегда стоят вполне объяснимые природные механизмы, которые люди позапрошлого века просто не могли идентифицировать", — отметил в беседе с Pravda. Ru российский историк Алексей Громов.

Почему версии экспертов трещат по швам

Сначала грешили на стервятников. Мол, птицы объелись и облегчили желудки в полете. Однако количество "осадков" было слишком огромным для стаи грифов. Затем приплели торнадо, которое якобы затянуло скотину в облака. Проблема в том, что метеорологи не зафиксировали тогда в штате Кентукки ни единого даже слабого вихря.

Версия Слабое место Птичья атака Отсутствие разложения в образцах Торнадо-переносчик Тихая погода и отсутствие ветра

Биология против мистики

Ученый Леопольд Брандейс предположил, что это был не животный белок, а цианобактерии — носток. В сухую погоду они крошечные, а после дождя разбухают и становятся похожи на куски печени. Это изящно объясняет "мясистость", но не дает ответа на вопрос о вкусовых качествах, которые отметил "дегустатор" из местной газеты. Возможно, воображение XIX века сработало сильнее, чем биохимический состав субстанции. В науке часто случается, что за открытие выдают оптическую иллюзию.

"Народная молва всегда стремится превратить биологическую коллизию в мистическое происшествие. Объективный анализ ткани в 1876 году был затруднен примитивными реактивами", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru российский историк Екатерина Мельникова.

Ответы на популярные вопросы о мясном феномене

Могло ли это быть мясо из пролетающего дирижабля?

История знала тесты ранних летательных аппаратов, однако нет данных о том, что над Кентукки в тот день грузили провизию.

Почему мясо не стухло сразу?

В марте в Кентукки прохладно, что замедляет процессы распада, но это не объясняет, почему куски выглядели свежими.

Является ли дождь из рыб или лягушек научным фактом?

Да, это задокументированные случаи, когда смерч поднимает мелкую живность из водоемов и выбрасывает её в паре километров от места забора.

Могла ли это быть "космическая пыль"?

Версия о метеоритах, состоящих из органики, популярна в кругах охотников за сенсациями, но она лишена научной базы.

Даже сегодня мы наблюдаем, как меняется мир: тектонические сдвиги перекраивают ландшафты, а ученые находят объяснения самым безумным явлениям. Мясной дождь остается напоминанием о том, что природа умеет шутить над нашими попытками все систематизировать.

"Любой аномальный метеорологический отчет требует верификации данных метеостанций, которых в 1876 году было катастрофически мало для точной реконструкции событий", — предположил в беседе с Pravda. Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.

