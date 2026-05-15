Кровавый ливень 1876 года: загадка "мясного дождя" в Кентукки, которая бросает вызов науке

Обычное утро в Кентукки 1876 года пошло не по плану. Жители Олимпия-Спрингс вышли во дворы и увидели странный "мясной шторм". С неба сыпались куски красноватой плоти. Это не был апокалипсис, но событие до сих пор заставляет исследователей ломать голову. Местные фермеры стояли под дождем и не понимали: завтрак это или чья-то злая шутка.
Событие началось в 11 утра. Школьная учительница Мэри Крауч писала в дневнике, что природа "плакала кровью". Куски мяса покрыли площадь в сотни квадратных метров. Свидетели даже решились попробовать "небесный гостинец" на вкус — говорили, напоминает баранину. В то время люди искали объяснения в религии, но сегодня мы ищем их в физике атмосферы.
"Исторические аномалии такого рода часто обрастают легендами, но за ними почти всегда стоят вполне объяснимые природные механизмы, которые люди позапрошлого века просто не могли идентифицировать", — отметил в беседе с Pravda. Ru российский историк Алексей Громов.
Сначала грешили на стервятников. Мол, птицы объелись и облегчили желудки в полете. Однако количество "осадков" было слишком огромным для стаи грифов. Затем приплели торнадо, которое якобы затянуло скотину в облака. Проблема в том, что метеорологи не зафиксировали тогда в штате Кентукки ни единого даже слабого вихря.
|Версия
|Слабое место
|Птичья атака
|Отсутствие разложения в образцах
|Торнадо-переносчик
|Тихая погода и отсутствие ветра
Ученый Леопольд Брандейс предположил, что это был не животный белок, а цианобактерии — носток. В сухую погоду они крошечные, а после дождя разбухают и становятся похожи на куски печени. Это изящно объясняет "мясистость", но не дает ответа на вопрос о вкусовых качествах, которые отметил "дегустатор" из местной газеты. Возможно, воображение XIX века сработало сильнее, чем биохимический состав субстанции. В науке часто случается, что за открытие выдают оптическую иллюзию.
"Народная молва всегда стремится превратить биологическую коллизию в мистическое происшествие. Объективный анализ ткани в 1876 году был затруднен примитивными реактивами", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru российский историк Екатерина Мельникова.
История знала тесты ранних летательных аппаратов, однако нет данных о том, что над Кентукки в тот день грузили провизию.
В марте в Кентукки прохладно, что замедляет процессы распада, но это не объясняет, почему куски выглядели свежими.
Да, это задокументированные случаи, когда смерч поднимает мелкую живность из водоемов и выбрасывает её в паре километров от места забора.
Версия о метеоритах, состоящих из органики, популярна в кругах охотников за сенсациями, но она лишена научной базы.
Даже сегодня мы наблюдаем, как меняется мир: тектонические сдвиги перекраивают ландшафты, а ученые находят объяснения самым безумным явлениям. Мясной дождь остается напоминанием о том, что природа умеет шутить над нашими попытками все систематизировать.
"Любой аномальный метеорологический отчет требует верификации данных метеостанций, которых в 1876 году было катастрофически мало для точной реконструкции событий", — предположил в беседе с Pravda. Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.
