Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Петров

Хватит выбрасывать деньги: одна настройка Android может удвоить время работы батареи

Наука

Ваш смартфон превратился в капризного старика, который требует "подпитки" уже к обеду? Многие сразу записывают аккумулятор в утиль, готовя деньги на новый. Но не спешите бежать в сервис. Часто проблема не в железе, а в "паразитах", которые поселились внутри вашей операционной системы. Процесс деградации емкости — дело долгое, а вот кривое обновление приложения может "съесть" заряд за считанные часы.

Человек в метро с телефоном
Фото: https://unsplash.com by Paul Hanaoka is licensed under Free
Человек в метро с телефоном

Как найти энергетического вампира в настройках

В современных смартфонах, например в Xiaomi 12T Pro, система сама ведет учет того, кто и сколько "выпил" из батареи. Чтобы разоблачить виновника, отправляйтесь в раздел "Батарея", а затем в "Использование батареи". Обычно на вершине хит-парада красуется самое прожорливое приложение. Если это не тяжелая игра, в которую вы рубились три часа, значит, перед вами скрытый потребитель.

"Часто приложения продолжают активно использовать процессор и передачу данных, даже когда вы их закрыли. Это называется неуправляемой фоновой активностью, которая впустую выжигает циклы заряда", — констатировал в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Первым делом стоит ограничить фоновую активность для всех программ, которые не должны слать вам мгновенные уведомления. Зачем фонарику или калькулятору постоянно проверять обновления в сети? Отключайте доступ к геолокации там, где он не нужен. Постоянный поиск спутников — это колоссальная нагрузка на передатчик, сравнимая с попыткой расширения Вселенной внутри вашего кармана.

Радикальные методы борьбы за автономность

Если простая настройка уведомлений не помогла, переходите к тяжелой артиллерии. Иногда кэш приложения раздувается до таких размеров, что программа начинает "глючить" и бесконечно перезапускать свои процессы. В этом случае проще всего удалить утилиту и поставить её заново. Чистая установка часто творит чудеса, исправляя ошибки, которые мешали смартфону уйти в глубокий сон.

Причина разряда Способ решения
Фоновые процессы Ограничение активности в настройках АКБ
Постоянный поиск GPS Запрет доступа к местоположению
Ошибки в коде софта Полная переустановка приложения
Яркость экрана Включение адаптивной регулировки

"Пользователи забывают, что каждое лишнее уведомление заставляет экран загораться. Если у вас сотни чатов, экран работает десятки раз в час без вашего участия", — предупредил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Когда замена батареи действительно неизбежна

Протестируйте смартфон в течение недели после "чистки" софта. Если показатели потребления остались прежними, возможно, химия лития все же проиграла времени. Режим энергосбережения — это лишь костыль, он не лечит "изношенные суставы" вашего гаджета. Литиевые ячейки чувствительны к перегреву так же сильно, как покрытия для борьбы с огнем в литиевых ячейках.

"При потере 20% реальной емкости контроллер начинает вести себя непредсказуемо, что выражается в резких скачках заряда с 40% до 0%", — объяснил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Для окончательного диагноза используйте сторонние утилиты, которые считывают количество циклов заряда. Если их больше 800-1000, то замена батареи — единственный путь к спасению. В противном случае ваш Android превратится в стационарный телефон, вечно привязанный к розетке проводом.

Ответы на популярные вопросы о разрядке Android

Помогает ли темная тема экономить заряд?

Да, но только на смартфонах с OLED и AMOLED экранами. В таких дисплеях черные пиксели просто выключаются и не потребляют энергию. На обычных IPS-матрицах разницы нет.

Нужно ли закрывать все приложения в меню многозадачности?

Нет, это миф. Часто повторный запуск приложения из памяти расходует больше энергии, чем его "замороженное" состояние. Система Android сама эффективно распределяет ресурсы.

Вредна ли быстрая зарядка для аккумулятора?

Современные контроллеры умеют управлять током. Главный враг — избыточное тепло. Если телефон не раскаляется во время процесса, быстрая зарядка безопасна.

Стоит ли разряжать телефон до 0%?

Категорически нет. Литий-ионные аккумуляторы не любят глубокого разряда. Оптимально держать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учитель физики Александр Козлов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Максим Петров
Максим Петров — инженер по информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы гаджеты смартфон технологии
Новости Все >
США и Китай делят Европу без войны: причина в российском газе
Цифровой бунт: больше половины россиян мечтают о замене политиков на ИИ
Поле боя больше не будет прежним: СВО сломала прежнюю логику войны
Гадюки выходят из спячки: фатальные ошибки при укусе
Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале 2026 года по МСФО составила 20 млрд рублей
Африка вместо пляжей: российские туристы массово меняют формат отдыха
Битва за клиента: как салоны красоты пытаются выжить
Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников
Перезагрузка организма: как живопись и музыка спасают от старости
Ветшающие дома под угрозой: депутаты меняют правила оплаты экспертизы
Сейчас читают
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Последние материалы
Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале 2026 года по МСФО составила 20 млрд рублей
Африка вместо пляжей: российские туристы массово меняют формат отдыха
Битва за клиента: как салоны красоты пытаются выжить
Убить за правду: как Ватикан стёр человека и весь тираж газеты из-за одной статьи
Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников
Движение — это жизнь: как поддерживать форму, даже если нет сил на полноценный спорт
Цена фатальной экономии: какие ошибки при заливке фундамента превращают ваш дом в карточный
Перезагрузка организма: как живопись и музыка спасают от старости
Ветшающие дома под угрозой: депутаты меняют правила оплаты экспертизы
Невидимый спазм: почему при здоровых легких возникают одышка и ком в горле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.