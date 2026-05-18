Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Повторение ледникового ада XVII века: в 2030 Землю накроет 30-летняя солнечная спячка

Наука

Солнце готовится нажать на тормоза, и последствия этого маневра ощутит каждый житель Земли. Наша звезда — это не просто стабильный фонарь в небе, а капризный термоядерный механизм с четкими ритмами активности. Исследователи фиксируют аномальное затишье, которое грозит обернуться климатической перетряской планетарного масштаба. В ближайшие десятилетия мы можем столкнуться с резким похолоданием, вызванным глубоким минимумом солнечных пятен. Этот текст объяснит, почему привычные прогнозы погоды скоро станут бесполезными и как исчезновение пятен на Солнце влияет на толщину льда в ваших краях.

Заснеженная Москва
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заснеженная Москва

Магнитные качели и циклы Маундера

Солнце живет в режиме постоянной переполюсовки. Каждые 11 лет магнитное поле звезды буквально переворачивается вверх тормашками. В моменты пика на поверхности кипят пятна — зоны мощнейшего магнитного напряжения. Когда их много, Землю трясет от магнитных бурь, а спутники на орбите начинают капризничать. Но физика — дама строгая, и за бурным ростом всегда следует спад.

История помнит моменты, когда Солнце буквально засыпало. Самый мрачный пример — минимум Маундера в XVII веке. Тогда светило на 70 лет забыло, что такое пятна. Результат? В Европе замерзла Темза, а Голландия превратилась в одну гигантскую каток. Это была не просто климатическая катастрофа, а полная перестройка жизни целого континента.

"Мы видим, что привычные 11-летние циклы — лишь верхушка айсберга. Существуют глубокие вековые ритмы, которые могут выключить активную фазу Солнца на десятилетия, превращая мягкие зимы в арктический кошмар", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Сбой в работе солнечного конвейера

Астрономы бьют тревогу: магнитное поле Солнца слабеет подозрительно быстро. Пятна просто не могут сформироваться, если напряженность поля падает ниже критической отметки в 1500 гаусс. Это похоже на двигатель, в котором падает давление масла. Если физика процесса нарушена, конвейер по производству тепла начинает сбоить.

Внутри Солнца текут плазменные реки. Именно они отвечают за доставку магнитной энергии на поверхность. Последние данные показывают, что эти течения замедляются или меняют траекторию. Это фундаментальный сдвиг, а не просто временная заминка. Если плазменный насос встанет, нас ждет период, когда прогноз погоды превратится в ожидание бесконечного февраля.

Фаза Солнца Последствия для Земли
Максимум (много пятен) Магнитные бури, северные сияния, сбои связи
Минимум (нет пятен) Похолодание, изменение океанских течений

"Когда магнитное поле слабеет, космические лучи из далекого космоса легче проникают в нашу атмосферу. Это не только радиационный риск, но и фактор, влияющий на облачность и общую энергетику атмосферы", — отметил специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Тридцать лет без тепла

Математические модели, разработанные в МГУ, рисуют интригующую картину. В период с 2030 по 2040 годы Солнце может уйти в спячку на целых три цикла. Это будет не короткая передышка, а полноценный затяжной минимум. Если расчеты верны, интенсивность солнечного излучения упадет, и планета начнет стремительно терять накопленное тепло.

Это не значит, что Земля превратится в ледяной шар, как в фильмах-катастрофах. Но баланс сил изменится. Теплые течения, такие как Гольфстрим, могут замедлиться, а холодные воздушные массы из Арктики начнут регулярно наведываться в субтропики. Пока энергетика мира завязана на ископаемом топливе, такие перемены станут жестким вызовом для инфраструктуры.

"Изменение солнечной активности — это глобальный вызов. Если температура упадет, мы увидим трансформацию целых экосистем. Растения и животные столкнутся с условиями, к которым они не привыкли за последние сто лет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Даже если масштабного оледенения удастся избежать, "солнечное затишье" изменит правила игры в космосе. Меньше вспышек — чище эфир для связи, но холоднее атмосфера. Нам придется учиться жить со звездой, которая решила взять отпуск. Важно понимать: исследования космоса и климатические модели придется переписывать с нуля.

Ответы на популярные вопросы о солнечной активности

Правда ли, что наступит новый ледниковый период?

Наука не дает стопроцентной гарантии. Солнечный минимум определенно вызовет похолодание, но современные парниковые эффекты могут частично компенсировать этот процесс.

Как отсутствие пятен влияет на технику?

Во время глубоких минимумов уменьшается количество магнитных бурь. Это хорошая новость для электросетей и навигаторов, которые перестанут страдать от вспышек.

Может ли Солнце совсем погаснуть?

Нет, речь идет лишь о колебаниях активности магнитного поля. Термоядерные реакции внутри звезды стабильны и будут продолжаться еще миллиарды лет.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, биолог Андрей Ворошилов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы солнце астрономия изменение климата
Новости Все >
Путь к здоровью по реке: Плавучая поликлиника отправляется на помощь жителям
Больше чем просто суп: почему размер порции окрошки критически важен летом
Океан под запретом: почему попытка украсть кусочек рифа заканчивается судом
Неожиданный детокс: как индийская тюрьма учит ценить обычную жизнь
В России впервые выписан штраф за подачу судебного иска, написанного нейросетью
Золотая жила в канализации: водители септиков зарабатывают до 500 тысяч рублей
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года
Ароматная терапия: как экстракт мяты помогает вернуть показатели давления в норму
Социальный фонд РФ: число пенсионеров в стране достигло 40,4 миллиона человек
Ученые нашли способ перерабатывать пластик в качественное горючее
Сейчас читают
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Секреты омолаживающего маникюра: 7 оттенков, которые стирают возраст с рук
Красота
Секреты омолаживающего маникюра: 7 оттенков, которые стирают возраст с рук
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Льготный стаж в 2026 году: кому разрешат выйти на пенсию на 5–10 лет раньше срока
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Последние материалы
Океан под запретом: почему попытка украсть кусочек рифа заканчивается судом
Клубничный террин с творогом: десерт без муки, который удивит даже гурманов
Черви исчезли — урожай под угрозой: как спасти уставшую почву без дорогой химии
Повторение ледникового ада XVII века: в 2030 Землю накроет 30-летняя солнечная спячка
Временный союз: вы думаете, что бездомный пёс выбрал вас в хозяева, а ему нужен только проводник
Защита сосудов без таблеток: два простых упражнения от тромбоза при сидячей работе
Ламинат и пластик больше не ставят: три модных материала для оконных откосов в 2026 году
Бегемоты наркобарона вышли из-под контроля: к 2030 году Колумбию ждет нашествие гигантов
Соседи заливают грядки зря: вот чем подкормить кабачки в мае для сладких и крепких плодов
Вся семья съест до последней ложки: секрет нежнейшего и легкого супа из доступных майских продуктов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.