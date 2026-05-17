Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Подмосковная Хиросима: как скрытый в лесах метеоритный кратер превратился в кровавое озеро-убийцу

Наука

Озеро Смердячье в Шатурском районе — это не просто живописный водоем, а настоящий шрам на теле планеты, оставленный космическим гостем. Ученые называют это место подмосковной Хиросимой из-за колоссальной энергии взрыва, который сформировал идеально круглую чашу глубиной до 40 метров. В статье мы разберем, почему вода здесь напоминает кровь, откуда берется запах тухлых яиц и как древний удар метеорита породил пугающие легенды о провалившихся храмах. Исследование феномена раскроет опасные тайны геофизических процессов, скрытых под мирным сосновым лесом.

Круглое озеро в лесу
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Круглое озеро в лесу

Кровавый водоем среди торфяников

Смердячье озеро встречает гостей резким, бьющим в нос запахом. Это сероводород — газ, который поднимается из глубоких слоев ила и разлагающейся органики. Вода здесь имеет пугающий буро-красный оттенок, напоминающий густой мясной бульон или разбавленную кровь. Такой визуальный эффект создают торфяные взвеси, хотя для суеверных людей это явный признак проклятого места.

Геометрия водоема поражает воображение своей точностью. Почти идеальный круг диаметром около 400 метров кажется делом рук человека или гигантской машины. Природные озера редко имеют такую выверенную форму, что десятилетиями порождало слухи о секретных советских полигонах или провалившихся под землю церквях.

"Концентрация токсичных соединений в таких замкнутых системах критична для здоровья. Сероводород способен вызывать тяжелые поражения слизистых и нервные расстройства", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Местные жители рассказывают, что по ночам над зеркалом воды слышен колокольный звон дьячка. Рациональное объяснение звуковым аномалиям найти сложно, если не учитывать влияние токсичных испарений. Газовые атаки со дна озера могут провоцировать слуховые галлюцинации у впечатлительных туристов.

Космический удар мощностью в 10 Хиросим

Научное сообщество давно отбросило мистику в сторону. Специфический земляной вал вокруг озера и его огромная глубина указывают на падение метеорита. Исследователи полагают, что около десяти тысяч лет назад здесь произошел термодинамический взрыв, изменивший ландшафт региона навсегда.

Параметр сравнения Озеро Смердячье
Происхождение Метеоритный кратер
Энергия взрыва 10 атомных бомб Хиросимы
Глубина чаши До 40 метров

Падение небесного тела пробило мягкие осадочные породы, обнажив древние слои до самого фундамента. Подобные события напоминают процессы, которые изучает Алексей Трофимов в контексте глобальных тектонических разломов. Ударная волна буквально выжгла все живое в радиусе многих километров, создав стерильную воронку.

"Физика ударного кратера предполагает мгновенное высвобождение энергии. Это сравнимо с ядерным взрывом, но без остаточной радиации, только с механическим разрушением пластов", — отметил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Колокольный звон и газы

Легенда о затонувшей церкви — это классический сюжетный шаблон для подобных мест. Однако у Смердячьего он подкреплен физическим воздействием на человека. Высокая влажность в сочетании с сероводородом создает эффект купола, где звуки леса могут преломляться и усиливаться, порождая странные акустические эффекты.

Похожие опасные зоны существуют и в крупных водоемах. Например, выброс сероводорода в Черном море десятилетиями пугает экологов своей непредсказуемостью. В Шатурском районе масштабы локальнее, но риск отравления при долгом нахождении на берегу вполне реален.

"Тектонические процессы и выбросы газов на таких объектах должны постоянно мониториться. Любое изменение в составе воды сигнализирует о движении пластов", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Туристы часто игнорируют предупреждения, стремясь сделать эффектные кадры кровавой воды. Но наука непреклонна: Смердячье — это активная геологическая точка. Здесь каждый вдох может стать последним, если ветер внезапно принесет облако тяжелого газа из глубин кратера.

Ответы на популярные вопросы

Почему вода в озере красная?

Цвет обусловлен высоким содержанием торфяных частиц и соединений железа. Это естественный процесс для озер, расположенных среди болот, но глубина чаши делает оттенок более насыщенным и темным.

Опасно ли находиться у берега?

Главную угрозу представляет сероводород. При определенных погодных условиях концентрация газа у поверхности воды может привести к потере сознания или сильному головокружению.

Был ли на самом деле метеорит?

Большинство ученых подтверждают метеоритную гипотезу. Морфология дна и наличие специфических обломков горных пород вокруг озера доказывают факт сверхмощного удара из космоса.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по охране окружающей среды Никитин Олег, ученый-физик Дмитрий Лапшин, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Золотая жила в канализации: водители септиков зарабатывают до 500 тысяч рублей
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года
Ароматная терапия: как экстракт мяты помогает вернуть показатели давления в норму
Социальный фонд РФ: число пенсионеров в стране достигло 40,4 миллиона человек
Ученые нашли способ перерабатывать пластик в качественное горючее
Пострадавшие от атаки БПЛА в Рязани получат до 1,5 млн рублей
В российских больницах появятся зоны для намаза и халяльное меню
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Темная кожа не броня: эксперты предупредили о риске рака и фотостарения от солнца
Пальмы вместо берез: как меняется климат Москвы
Сейчас читают
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе

Исследователи обнаружили на морском дне доказательства масштабного катаклизма, который навсегда изменил береговую линию и стал основой для древних преданий.

Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Льготный стаж в 2026 году: кому разрешат выйти на пенсию на 5–10 лет раньше срока
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Извергает синее пламя вместо красного: почему из недр вулкана Иджен течет голубая лава
Извергает синее пламя вместо красного: почему из недр вулкана Иджен течет голубая лава
Последние материалы
Туристы сыты по горло югом: Урал стал главным открытием сезона для семей
Эти стахановцы на протяжении всей посевной выполняют нормы на 250-300 процентов. Они занесены на районную Доску почета… — писала газета Социалистическое земледелие 18 мая 1941 года
60 секунд в ягодичном мостике могут перевернуть здоровье вашей спины навсегда
Ароматная терапия: как экстракт мяты помогает вернуть показатели давления в норму
Как макияж в 60+ стирает годы: главные ошибки, которые делают лицо старше
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Испортит и огрубит все блюдо: этот популярный ингредиент Похлебкин напрочь запрещал класть в окрошку
Не выбрасывайте воду после варки нута: этот кулинарный трюк изменит вашу выпечку навсегда
Взрыв синего пламени: что на самом деле произошло на борту корабля-призрака "Марии Целесты"
18 мая: Первая жертва инквизиции, Дракула и День музеев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.