Сергей Белов

Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России

Эльбрус долго хранит молчание, но геологи знают: чем дольше пауза, тем мощнее будет финал. Самый высокий пик Европы не извергался девять веков, и эта передышка может закончиться катастрофическим взрывом. Исследования показывают, что под ледяной коркой скрываются активные магматические резервуары, готовые к пробуждению. В зоне потенциального удара находятся миллионы людей и критическая инфраструктура юга России.

Фото: commons.wikimedia.org by MariAA2002, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Спящий гигант вместо монумента

Ошибочно клеймить Эльбрус мертвым камнем. Последний раз лава заливала склоны около 1700 лет назад, а выбросы пепла фиксировались пять веков назад. Ученые официально классифицируют гору как действующий спящий вулкан. Это не просто вершина для альпинистов, а живой природный реактор.

Под белоснежной макушкой на глубине семи километров затаилась магматическая камера. Вторая чаша с раскаленным веществом находится еще глубже — на отметке 45 километров. Внутри постоянно бурлит энергия, которая ищет выход наружу.

"Эльбрус — это не реликт прошлого, а динамичная система. Признаки жизни видны невооруженным глазом: фумарольные газы и горячие источники на склонах говорят о том, что тепло из недр стабильно поднимается к поверхности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Когда лед становится оружием

Главная угроза Эльбруса заключается не в расплавленном камне. Его основное оружие — это лед. Более 80 ледников площадью 145 квадратных километров превращают гору в гигантскую водяную бомбу. В случае извержения 10 миллиардов кубометров замерзшей воды превратятся в смертоносный поток.

Лахары — смеси из воды, камней и пепла — могут двигаться со скоростью 200 километров в час. Это мощнее и быстрее любого паводка. В истории уже были подобные примеры, когда таяние льдов на вершинах стирало города с лица земли за считанные минуты.

Характеристика опасности Масштаб угрозы для Эльбруса
Объем ледников Более 10 кубических километров
Скорость селевых потоков До 200 км/ч по руслам рек
Дистанция поражения пеплом До 700-800 километров от жерла

"Извержение в ледниковой зоне провоцирует мгновенный сход сель-потоков. Подобная климатическая катастрофа способна уничтожить инфраструктуру в радиусе ста километров за один час", — отметил специально для Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Десять миллионов в зоне поражения

Моделирование показывает, что грязевые потоки хлынут в долины рек Баксан и Кубань. Под ударом окажутся Карачаевск и Невинномысск. Если волна разрушит плотины, эффект домино затронет Ростов-на-Дону и Краснодар. Геология Волги и других рек юга изменится навсегда.

Пепел — еще одна тихая угроза. Мельчайшие частицы вулканического стекла способны парализовать авиацию и вывести из строя сельхозугодья в Астраханской и Волгоградской областях. Это будет паралич всей транспортной системы макрорегиона.

Гора просыпается на глазах

Эльбрус подает сигналы. В 2016 году исследователи зафиксировали аномальный нагрев почвы. На высоте пять километров, где должен быть вечный холод, почва прогрелась до плюсовых температур. Там даже начал расти мох, что совершенно нетипично для таких высот.

Землетрясения последних лет подтверждают движение магмы. Процесс идет снизу вверх, постепенно истончая "пробку" в жерле. Глобальное потепление помогает вулкану, уменьшая давление ледников на кору. Подобная экология Ближнего Востока и Кавказа требует постоянного спутникового контроля.

"Мы видим серьезные погодные аномалии на вершине. Дистанция до астероида не так важна, как стабильность под нашими ногами, и сейчас сейсмика региона вызывает вопросы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Ответы на популярные вопросы об Эльбрусе

Как быстро начнется извержение?

Вулкан не взрывается мгновенно без предупреждения. Сейсмические датчики зафиксируют рой землетрясений за несколько недель или месяцев до выхода лавы.

Долетит ли пепел до Москвы?

Вероятность крайне мала. Основные потоки воздуха обычно несут выбросы в сторону Каспийского моря или на север к Волгограду, но не в центральную часть России.

Может ли человек остановить вулкан?

Нет, современных технологий для охлаждения магматического очага такого масштаба не существует. Единственный путь — своевременная эвакуация.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, метеоролог Сергей Баранов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
