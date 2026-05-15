Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Белов

Мировой заговор или миф: действительно ли масоны управляют войнами и эпидемиями

Наука

Глобальные войны, эпидемии и финансовые кризисы — случайность или результат тайного сговора? Веками масонов обвиняют в управлении миром из-за кулис, приписывая им контроль над численностью населения и спецслужбами. Разбираемся, где заканчивается мистика и начинается реальная власть теневых элит.

Старинная книга
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старинная книга

Корни братства и жесткая иерархия

Масонство выросло из гильдий строителей соборов. Это была закрытая экосистема со своими правилами техники безопасности и профессиональными секретами. Позже каменщиков сменили философы и политики. Сегодня это глобальная социальная сеть с многоуровневым доступом к информации, где каждый шаг регламентирован ритуалом. Такая структура порождает слухи о заговорах, поскольку закрытость системы всегда интригует тех, кто остался за дверью.

"Приписывать масонам каждый мировой кризис — это сильное преувеличение, но дыма без огня не бывает. Закрытые клубы и ложи существуют, и в них действительно собираются люди, принимающие решения. Однако их главный инструмент — не магия, а финансовые рычаги. Когда международные институты через кредиты и процентные ставки ставят целые регионы в условия управляемого дефицита, это не заговор теневого правительства. Это классическая геополитика и борьба за сферы влияния, где экономическая зависимость работает эффективнее любого оружия", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Конспирологи видят в ступенях посвящения не лестницу самосовершенствования, а фильтр для отбора будущих управителей мира. Когда в одном зале собираются крупные банкиры и министры, их кулуарные беседы могут влиять на судьбы целых стран сильнее, чем официальные саммиты.

Теории о демографических лимитах

Популярная гипотеза гласит: масоны регулируют плотность населения через конфликты. Логика сторонников теории проста — если ресурс истощается, система должна сбросить лишний вес. Войны и эпидемии рассматриваются как искусственно вызванные процессы. Однако антропология утверждает, что социальные взрывы происходят по законам накопления внутренних напряжений, а не только по сигналу из тайного штаба.

Аргумент конспирологов Рациональный взгляд
Синхронные кризисы в разных регионах Глобальная экономическая связность рынков
Масонские символы на госучреждениях Архитектурная мода эпохи Просвещения

"Любая техногенная катастрофа или вспышка болезни анализируется через призму планирования, хотя чаще всего мы имеем дело с износом инфраструктуры или природными циклами", — подчеркнул инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Финансовые рычаги и архитектурные символы

Разговоры о масонском следе на долларе уже давно никого не удивляют. Пирамиду и Всевидящее око на однодолларовой купюре конспирологи называют не иначе как печатью тотального надзора. И доля правды здесь есть: глобальная финансовая система действительно держится на вере в символы. Только вместо магии работают вполне осязаемые инструменты. Манипуляции с кредитными линиями и процентными ставками могут годами удерживать целые континенты в режиме искусственного дефицита, вынуждая их встраиваться в единый экономический контур под управлением международных институтов.

Сегодня этот контроль выходит на новый уровень. Цифровизация общества — от тотальной биометрии до прозрачности любых транзакций — со стороны выглядит как финальный аккорд в строительстве той самой мировой пирамиды. Каждое наше действие оставляет цифровой след, навсегда уничтожая анонимность. Впрочем, историки науки смотрят на это прагматично. Для них цифровой контроль — не тайный масонский план, а вполне закономерная эволюция технологий для управления огромными массами людей.

Ответы на популярные вопросы о масонах

Чего на самом деле хотят масоны?

Официально они декларируют самосовершенствование человека и благотворительность. Скептики считают это ширмой для укрепления влияния элит.

Зачем им тайные символы в городах?

В эпоху Просвещения это было способом заявить о своих ценностях среди единомышленников, не вступая в конфликт с церковью.

Существует ли мировое правительство?

Прямых доказательств нет, но существует высокая степень координации между крупнейшими финансовыми и политическими игроками.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история исследование
Новости Все >
Мышиная лихорадка подкрадывается через обычную пыль: дачная уборка может ударить по почкам
Зеленский под прицелом: кто заказал коррупционный скандал с Ермаком на Украине
Беспилотные авто в России буксуют на старте: техника созрела, а правила дорожного движения — нет
Миллионы долларов вдребезги: как Россия превращает вражеские дроны в мусор
Забудьте про политику: какой реальный куш надеется сорвать Запад на украинских землях
Срок годности Евросоюза выходит: почему он не протянет дольше, чем старый холодильник
Страна в аренду: как Украина стала самым выгодным приложением для нужд НАТО
Китай и США уже делят остатки: что осталось от европейской мощи без российских ресурсов
Ловушка обязательств: как перехват дронов ВСУ стал проблемой для Латвии
Убежище для патогенов: привычные предметы интерьера угрожают здоровью
Сейчас читают
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Садоводство, цветоводство
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Последние материалы
Убить чип за минуту: 5 опасных мест, где категорически нельзя хранить банковскую карту
Элиты СССР создали украинский суперэтнос: Брежнев и Хрущёв заложили мину под единство Руси
Мировой заговор или миф: действительно ли масоны управляют войнами и эпидемиями
Мягче ретинола, но бьёт точно в цель: это средство стирает морщины, пока вы спите
Киев больше не скрывает главную проблему ВСУ: на Украине заканчиваются желающие воевать
Мышиная лихорадка подкрадывается через обычную пыль: дачная уборка может ударить по почкам
Размер имеет значение: как слоны "разговаривают" ушами на огромные расстояния
Король свергнут: новый кроссовер калужской сборки уничтожил продажи Haval Jolion в России
Секрет идеальных ягодиц дома: как делать махи на четвереньках без вреда для позвоночника
Зеленский под прицелом: кто заказал коррупционный скандал с Ермаком на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.