Вулканы всегда пугали человечество — а теперь оказалось, что они могут быть полезными, и вот как

Вулканы всегда считались предвестниками апокалипсиса. Грохот, лава, облака пепла — классический набор для конца света. Но природа любит иронию. Последнее исследование показало, что эти огнедышащие горы могут работать как гигантские пылесосы, очищающие планету от парниковых газов. Оказывается, извержение способно не только разогреть атмосферу, но и запустить механизм её "дезинфекции".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Вулкан

Сюрприз в пепельном шлейфе

В 2022 году рванул Хунга Тонга-Хунга Хаапаи. Это было мощно. Но ученых из Nature Communications зацепило не само шоу, а химический след. В шлейфе газа нашли формальдегид. Откуда ему там взяться? В физике атмосферы это вещество — "улика". Оно появляется, когда распадается метан. Метан — парень вредный. Он греет планету в десятки раз эффективнее углекислого газа. И тут вулкан начинает его буквально переваривать.

"Находка формальдегида в таких условиях — это прямой индикатор того, что вулкан запустил масштабную химическую топку, где метан сгорал без огня", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше считалось, что вулканы только гадят в атмосферу. Теперь выясняется, что они — часть сложной системы фильтрации. Представьте себе гигантский ингалятор, который выбрасывает в небо порцию реактивов. Эти частицы соли и минералов под воздействием солнца превращаются в охотников за газами. Пока мы пытаемся испытывать новые технологии для спасения климата, природа использует свои старые методы.

Хлорный трюк: как разрушается метан

Весь секрет в соли. Вулкан выплевывает в стратосферу не только золу, но и микрочастицы морской воды и минералов. Под жестким ультрафиолетом из них вылетают радикалы хлора. Эти ребята крайне агрессивны. Они набрасываются на метан, вырывают из него звенья и превращают в формальдегид. Это не мгновенная вспышка. Реакция шла десять дней, пока облако дрейфовало к берегам Южной Америки.

Процесс Результат для атмосферы Образование хлорных радикалов Запуск цепной реакции распада метана Появление формальдегида Снижение концентрации парниковых газов в шлейфе

"Загрязнение атмосферы хлоридами от вулканов — палка о двух концах. С одной стороны, это разрушает метан, с другой — может влиять на озоновый слой. Но сам факт такой быстрой очистки поражает", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Важно понимать: это не просто разовый пшик. Если мы поймем, как именно хлор и минералы вулканов "едят" парниковые газы, мы сможем копировать этот процесс. Это как найти чертеж природного очистителя. Конечно, пока мы больше заняты тем, чтобы защитить свои смартфоны от слежки, чем глобальными фильтрами, но наука не стоит на месте.

Сухие цифры: реальный эффект очистки

Теперь охладим пыл. Цифры говорят, что вулкан — это всё-таки не панацея. За время наблюдений Хунга Тонга уничтожал по 900 тонн метана в день. Звучит солидно? На самом деле — капля в море. Суммарный объем выбросов оценивается в сотни килотонн. Очистка не перекрыла общий вред от извержения, но она показала принцип. Механизм работает.

Это исследование меняет правила игры. Вместо того чтобы просто бояться извержений, ученые начинают рассматривать их как лаборатории под открытым небом. Возможно, угрозы из космоса или ледников заставят нас применить эти знания на практике. Мы учимся у планеты саморегуляции.

"Природа не делает ничего просто так. Даже катастрофа такого масштаба несет в себе элементы балансировки системы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о вулканах и атмосфере

Вулканы действительно помогают бороться с глобальным потеплением?

Частично. Они выбрасывают серу, которая отражает солнечный свет (эффект охлаждения), и, как выяснилось, помогают разрушать метан. Однако объемы их собственных парниковых выбросов часто превышают пользу.

Почему метан так опасен для климата?

Он удерживает тепло гораздо эффективнее, чем углекислый газ. Распад метана замедляет парниковый эффект, предотвращая критический перегрев атмосферы.

Может ли человечество искусственно распылять хлор для очистки неба?

Это опасно. Избыток хлора уничтожает озоновый слой. Ученые ищут безопасную пропорцию, изучая именно вулканические шлейфы.

Как долго сохраняется эффект очистки после извержения?

Активная фаза длится, пока в атмосфере висит пепельное облако с нужными реагентами. В случае с Хунга Тонга это заняло около 10-12 дней.

Читайте также