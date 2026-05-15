Луна накроет Землю гигантской тенью: кому повезет увидеть полное затмение Солнца

Космос готовит грандиозное шоу: в августе 2026 года Луна решит временно "выключить" наше светило. Это не просто тень, а полная фаза редкого 126-го сароса — цикла, который повторяется раз в 18 лет.
Пока человечество мечтает создать собственное искусственное солнце, естественное напомнит о своем могуществе, превратив день в сумерки над Атлантикой и Европой.
Сарос — это космические часы. Интервал в 18,3 года, после которого Земля, Луна и Солнце встают в ту же позицию. Это не случайное совпадение, а строгая небесная механика.
Затмение 2026 года станет первым полным для Европы за последние 27 лет. Но даже если Луна закроет диск, мощная вспышка на Солнце всё равно может напомнить о себе через свечение короны.
"Сарос позволяет предсказывать затмения на века вперед. Это не магия, а геометрия орбит. Если вы пропустите явление в 2026-м, аналогичное повторится лишь в 2044 году", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Для жизни на планете такие события — лишь минутная тень. Ученые уверены, что даже критические изменения яркости светила не убьют биосферу мгновенно. Считается, что полноценное вымирание отложено на миллиард лет, так что пара минут темноты — отличный повод для фото, а не для паники.
Шоу начнется на северо-востоке Таймыра. Будет полночь 13 августа. Парадокс: полярный день заставит Солнце висеть низко над горизонтом, превращая затмение в сюрреалистичный закат.
Тень промчится через Северный полюс, зацепит Гренландию и Исландию, а затем ворвется в Испанию. Полная фаза продлится всего 2 минуты 18 секунд.
|Регион
|Тип фазы
|Испания (Мадрид, Валенсия)
|Полная (100%)
|Россия (Москва, Санкт-Петербург)
|Частная (до 80%)
|Юг России (Волгоград)
|Не наблюдается
"Затмение — это всегда риск для зрения. Даже 20% открытого Солнца способны сжечь сетчатку. Обычные солнечные очки бесполезны, нужны специальные фильтры", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Смотреть на Солнце без защиты — плохая идея. Каждая новая вспышка выбрасывает потоки излучения, которые телескоп без фильтра превращает в лазер.
Профессионалы используют стекла для сварки или специализированные апертурные фильтры. Если вы в Москве или Калининграде, приготовьтесь увидеть "надкушенное" Солнце через закопченное стекло или пленку.
"Тень падает по параболе. Чтобы изучить корону дольше двух минут, астрономы арендуют самолеты и летят вслед за Луной. Это позволяет растянуть удовольствие и собрать уникальные данные", — подчеркнул астроном Павел Громов.
Нет, тень пройдет севернее. Жителям южных регионов придется либо ехать в Москву за частичной фазой, либо лететь в Европу за полной.
На Таймыре Солнце будет слишком низко. Любая облачность или неровность рельефа закроет обзор. Испания в этом плане гораздо надежнее.
Частную фазу отлично видно глазом через фильтр. Телескоп нужен только для детального изучения протуберанцев и солнечных пятен.
