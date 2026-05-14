Елена Морозова

Сыр будущего уже создан: разработка УрФУ снижает воспаление и тормозит старение клеток

Химики из Уральского федерального университета превратили калорийный чеддер в биохимический щит. Разработанная ими технология обогащения сыров антиоксидантами обещает пятикратное превосходство над окислительным стрессом. Традиционный деликатес стал транспортной системой для доставки активных веществ, способных тормозить системное воспаление и деградацию тканей.

Фото: Own work by Softenpoche, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Биохимия защиты: как сыр борется с радикалами

Основой проекта стали полутвердые сорта и сыры с белой плесенью. Главная инновация — внедрение комплекса антиоксидантов, который нивелирует разрушительное действие свободных радикалов.

Ученые заявляют: порция в 20-40 граммов покрывает суточную потребность организма в защитных соединениях. Это критически важно для профилактики патологий, где триггером выступает оксидативная нагрузка.

"Свободные радикалы — это агрессивные молекулы, которые буквально "разъедают" клетки изнутри. Если антиоксидантная система не справляется, запускается каскад повреждений сосудов и нервной ткани. Важно, чтобы такие нутриенты поступали регулярно, а не курсами плацебо-пустышек", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Агрессивное окисление провоцирует такие состояния, как атеросклероз и сахарный диабет 2-го типа. Сырный проект УрФУ нацелен на блокировку этих механизмов за счет высокой биодоступности компонентов. Технология разрабатывалась более четырех лет, что позволило ученым добиться стабильности состава без потери вкусовых качеств продукта.

Наногели и доставка: почему это не просто еда

Для сохранения полезных свойств антиоксидантов при прохождении через агрессивную среду желудка ученые применили инкапсулирование. Использование наногелей и наноэмульсий превращает сыр в средство адресной доставки.

Вещества не разрушаются в ЖКТ, а достигают тонкого кишечника в неизменном виде. Это радикально отличает продукт от обычных БАДов с сомнительной усвояемостью.

Характеристика Обогащенный сыр УрФУ
Способ доставки Инкапсулирование (наногели)
Антиоксидантный потенциал В 5 раз выше стандартного
Планируемая себестоимость Около 700 рублей за кг

"Использование наночастиц в медицине и пищевой промышленности — это стандарт будущего. Мы уже видим, как инновационная терапия рака переходит на методы воздействия без скальпеля, используя схожие физические принципы доставки веществ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Разработчики делают ставку на "зеленую химию". В процессе производства исключено использование агрессивных реагентов. При этом продукт остается полноценным источником кальция, что делает его инструментом комплексной профилактики возрастных изменений. Запатентованная технология позволяет масштабировать производство без потери качества.

Эффективность против старения и болезней

Снижение риска нейродегенеративных расстройств, таких как болезни Альцгеймера и Паркинсона, напрямую связано с контролем воспаления. Новый продукт претендует на роль функционального питания — категории еды, которая лечит.

Системный эффект достигается за счет синергии молочного жира и защитных молекул. Это особенно актуально в рамках тренда на персонализированный подход, когда терапия рака и других патологий становится всё более точечной.

"Любая добавка к рациону должна оцениваться с точки зрения метаболизма. Сыр — сложный продукт, и его обогащение требует ювелирной точности, чтобы не нарушить баланс макронутриентов. Если антиоксидант биодоступен, это серьезный аргумент против старения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Помимо защиты сердца, проект затрагивает вопросы онкобезопасности. Ускоренное старение тканей и накопление мутаций — следствие того же окислительного каскада.

Инвестиции в подобные разработки со стороны Минобрнауки и РНФ подтверждают высокий статус исследования. Эра "пустых" калорий уходит, уступая место продуктам с математически выверенной пользой.

Ответы на популярные вопросы о функциональных продуктах

Заменит ли такой сыр лекарства от давления?

Нет. Это продукт для профилактики. Он помогает сосудам дольше оставаться эластичными, но не отменяет антигипертензивную терапию, назначенную врачом.

Безопасен ли наногель в составе еды?

Технология инкапсулирования использует органические биополимеры, которые полностью расщепляются в организме. Это безопасный способ "упаковки" молекул.

Почему была выбрана именно основа чеддера?

Чеддер обладает оптимальной структурой белковой матрицы, которая позволяет равномерно распределить добавки без разрушения текстуры сыра.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Елена Морозова
Елена Андреевна Морозова — врач общей практики (семейная медицина), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
