Мария Литвинова

Опасность внутри черепа: у психопатов нашли увеличенную зону тяги к риску и власти

Наука

Биология не терпит равенства. Пока общество спорит о воспитании и морали, нейробиологи заглядывают под черепную коробку и находят там вещественные доказательства "врожденного авантюризма". Исследователи из Технологического университета Наньян совместно с коллегами из США обнаружили, что мозг людей с психопатическими чертами физически отличается от нормы.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Главный фигурант дела — стриатум, или полосатое тело. У потенциальных охотников за адреналином он на 10% массивнее, чем у обычного человека.

Анатомия азарта: почему размер имеет значение

Стриатум — это не просто кусок серого вещества. Это "центр управления полетами" для ваших желаний. Он отвечает за мотивацию, планирование и, что самое важное, за систему вознаграждения. Если он работает на стероидах (или просто гипертрофирован), человек превращается в вечного искателя кайфа.

Обычные радости жизни для него — пресный суп. Чтобы почувствовать вкус бытия, такой личности нужны экстремальные дозы риска.

"Гипертрофия стриатума напрямую коррелирует с импульсивностью. Когда эта зона мозга увеличена, тормозные механизмы просто не справляются с жаждой немедленного вознаграждения", — констатировал учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ученые использовали МРТ для сканирования мозга 120 добровольцев. Результаты лишены сантиментов: чем выше баллы по шкале психопатии, тем крупнее полосатое тело.

Это не значит, что перед нами готовый злодей. Это значит, что перед нами человек, чей мозг постоянно требует "продолжения банкета", игнорируя последствия. Подобная нейрофизиология делает людей черствыми и эгоцентричными, ведь чужие чувства — плохая валюта в их системе обмена.

Нейроразвитие: когда система дает сбой

Авторы исследования настаивают на нейроразвивающей теории. В норме стриатум — как молочные зубы: он должен уменьшаться по мере взросления и созревания лобных долей, отвечающих за самоконтроль.

У психопатов этот "процесс усушки" буксует. В итоге взрослый человек обладает мозгом с "детским" аппетитом к стимулам, но с взрослыми возможностями их реализации. Технологии позволяют заглянуть в эти процессы так же глубоко, как современные методики восстановления зрения через нейроимпланты.

Параметр Психопатические черты
Объем стриатума Увеличен на 10% выше нормы
Поведенческий паттерн Поиск острых ощущений, отсутствие чувства вины

"Мы давно знали, что психопаты стремятся к сильным стимулам и вознаграждениям. Теперь мы видим возможную нейробиологическую основу этого поведения", — отметил соавтор исследования Адриан Рейн. Это переворачивает представление о криминалистике.

Если поведение продиктовано структурой органа, то где проходит грань между злой волей и биологической поломкой? Исследования поддержания работоспособности участков мозга подтверждают: структура — это судьба, но лишь отчасти.

"Важно понимать, что биология — это не приговор, а предрасположенность. Избыток серого вещества в зонах активации делает человека сложным в управлении, но не обязательно преступником", — разъяснил биофизик Алексей Корнилов.

Преступная биология или просто жажда риска?

Оливия Чой, соавтор работы, подчеркивает: биология — лишь один из слоев. Психопатия — это сложный коктейль, где смешаны воспитание, среда и химия. Не каждый носитель большого стриатума окажется за решеткой. Многие из них становятся успешными топ-менеджерами, хирургами или экстремалами.

Там, где обычный человек пасует перед опасностью, "биологический психопат" чувствует себя как рыба в воде. Это вопрос адаптации механизмов обработки информации мозгом к реальности.

Но есть и мрачная сторона. Эгоцентричность и отсутствие эмпатии делают таких людей идеальными манипуляторами. Ученые уверены, что психопатия — это не одна "сломанная деталь", а целая сеть изменений, включая лобные области, которые в норме должны бить по рукам, когда стриатум требует очередную рискованную игрушку.

В США такие исследования часто используют для объяснения девиантного поведения, пытаясь переложить ответственность с личности на нейроны.

Ответы на популярные вопросы о строении мозга

Можно ли определить психопата по МРТ?

Нет, размер стриатума — лишь статистическая вероятность. Диагноз ставится клинически, на основе поведения и тестов, а не только по снимку.

Передается ли психопатия по наследству?

Генетика играет роль в формировании структур мозга, но среда может как сгладить эти особенности, так и обострить их до предела.

Связано ли это с уровнем интеллекта?

Размер стриатума никак не коррелирует с IQ. Психопат может быть как гением, так и человеком с заурядными способностями.

Можно ли "вылечить" увеличенный стриатум?

Уменьшить орган хирургически нельзя. Терапия направлена на развитие лобных долей, чтобы усилить контроль над импульсами.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов
Автор Мария Литвинова
Мария Александровна Литвинова — врач-психиатр, специалист по депрессивным и тревожным расстройствам, оценке суицидальных рисков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
