Орбитальный апокалипсис возможен: зачем военные США моделируют тотальное уничтожение спутников

Наука

Космическое командование США перешло от теории к практике, моделируя апокалиптические сценарии в орбитальном пространстве. Военные штабные учения с говорящим названием "Озарение Аполлона" превратились в полигон для отработки стратегий на случай, когда ближний космос превращается в зону тотального уничтожения спутниковой инфраструктуры.

Ядерный взрыв в космосе

Когда орбита превращается в свалку

Сценарий учений прост и страшен: ядерный подрыв на низкой околоземной орбите. Это не стрельба лазерами из кинофильмов. Это физика в своем самом разрушительном проявлении. Электромагнитный импульс и радиационный шлейф мгновенно превращают высокотехнологичные спутники в бесполезный космический мусор. Тысячи аппаратов — от военных разведывательных систем до гражданских передатчиков навигационного обеспечения — могут выйти из строя за доли секунды.

"Подрыв заряда создаст облако заряженных частиц, которые выжгут электронику любого аппарата. Это не просто военная потеря, это коллапс глобальной логистики, завязанной на орбитальную точность", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Последствия такого инцидента растягиваются на месяцы. Орбита становится зоной отчуждения, где летящие осколки создают риск цепной реакции. Спутники, которые не сгорели сразу, рискуют погибнуть в "шрапнели" бывших коллег по цеху.

Параметр Последствия взрыва
Системы связи Полный выход из строя на неопределенный срок
Орбитальная чистота Критическое засорение на 12 месяцев

Частный бизнес на передовой обороны

В учениях впервые задействовали 60 коммерческих компаний. Раньше космос был территорией одних лишь государственных агентств. Теперь корпорации стали ключевым звеном. Глава Космического командования генерал Стивен Уайтинг делает ставку на инновации частников, способных быстро адаптировать аппараты к жестким условиям.

"Радиационная стойкость — это главная проблема сегодня. Частные компании сейчас предлагают решения, которые ранее считались экспериментальными, для защиты систем от сверхвысоких нагрузок", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Вашингтон опасается, что развертывание ядерного оружия в космосе станет реальностью, несмотря на международные ограничения. Впрочем, подобные игры силовиков в учения часто служат инструментом давления для увеличения финансирования частного космического сектора.

"Мы оцениваем не только физическое разрушение металла, но и скорость восстановления цепочек управления. В условиях радиоактивного заражения сектора любая ошибка в коде при попытке перезагрузки аппарата фатальна", — добавила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о космических угрозах

Почему ядерный взрыв в космосе так опасен?

В космосе нет атмосферы, которая поглотила бы энергию. Электромагнитный импульс воздействует на технику на огромных расстояниях, сжигая кремниевые чипы.

Может ли защитить экран от радиации?

Стандартная защита малоэффективна против мощного потока заряженных частиц, создаваемого ядерной детонацией на орбите.

Сколько времени нужно для очистки орбиты?

По оценкам экспертов, основные последствия будут ощущаться не менее года из-за высокой концентрации обломков.

Зачем в учениях участвует бизнес?

Частные компании имеют доступ к самым актуальным технологиям защиты микроэлектроники и способны выпускать новые спутники быстрее правительственных структур.

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы сша космос оборона технологии безопасность
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
