Алексей Руднев

Взрыв был, а эпицентра нет: как на самом деле расширяется Вселенная и почему мы никогда не увидим ее край

Наука

Мы привыкли представлять начало всего как детонацию в пустоте. Грохот, разлет осколков, точка отсчета. Но космос — это не граната. Вселенная не "раздувается" в готовом помещении. Она сама и есть помещение, которое постоянно меняет свои размеры.

Скрытая геометрия Вселенной

Эдвин Хаббл: от боксерского ринга до края галактик

Эдвин Хаббл не был кабинетным ученым. В молодости он бил рекорды в легкой атлетике и тренировал баскетбольные команды. По настоянию отца он даже успел поработать юристом, но тяга к звездам перевесила. Оказавшись в обсерватории с крупнейшим в мире телескопом "Хукер", Хаббл зафиксировал странную закономерность: галактики бегут от нас. Причем чем дальше объект, тем выше его скорость убегания.

Бельгийский аббат Жорж Леметр пришел к этому же выводу раньше. Он был артиллеристом в Первую мировую, поэтому привык оценивать масштабные события. Леметр видел Вселенную не как статичную коробку, а как динамический процесс. Когда он представил расчеты Эйнштейну, тот ответил: "Ваши вычисления верны, но ваше понимание физики отвратительно".

"Эйнштейн сам загнал себя в угол 'космологической постоянной', пытаясь вопреки математике удержать Вселенную в покое. Леметр же просто доверился формулам, отказавшись от бытового стереотипа о неизменности космоса", — отметил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Эйнштейн позже признает эту ошибку главной научной промашкой жизни. Сегодня мы называем расширение законом Хаббла — Леметра. Это не движение галактик сквозь эфир. Это растяжение самой ткани реальности.

Миф Реальность
Вселенная рванула в центре Расширяется всё пространство сразу
Галактики летят через пустоту Расстояние между ними растет само

Парадокс 93 миллиардов световых лет

Вселенной 13,8 миллиарда лет. Как же диаметр видимой части составляет 93 миллиарда световых лет? Ответ прост: пока свет летел к нам, космос продолжал растягиваться. Объекты, испустившие фотоны на рассвете мира, сегодня уплыли на 46 миллиардов световых лет от точки наблюдения.

Представьте тесто с изюмом. Пекарь ставит его в печь. Изюминки удаляются друг от друга, но ни одна из них не является "главной". Каждая изюминка видит, что остальные бегут прочь. Центр — это иллюзия каждого наблюдателя.

"Граница скорости света ограничивает взаимодействие объектов внутри пространства, но она бессильна перед расширением самой геометрии Вселенной. Это фундаментально разные процессы", — подчеркнул астрофизик Алексей Руднев.

Со временем мы увидим меньше объектов. Расширение ускоряется. Далекие области мироздания уходят за горизонт событий, навсегда исчезая из нашего поля зрения. У нас нет привилегированной точки в космосе. Мы не сидим в ложе, мы не стоим у входа — мы просто дрейфуем вместе со всем остальным содержимым существования.

"Попытка найти центр в бесконечном пространстве лишена смысла. Это антропоцентрическая ловушка, из которой физика выбралась еще столетие назад", — констатировал биолог-биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о расширении Вселенной

Почему галактики не разрывает расширением?

Гравитация удерживает скопления материи вместе. Пространство растягивается там, где пусто, а не внутри связанных систем вроде Млечного Пути.

Можем ли мы увидеть край Вселенной?

Нет. Мы видим только "горизонт" — область, свет от которой успел до нас дойти. За этим пределом пространство продолжается, возможно, бесконечно.

Вселенная расширяется в пустоту?

Это неверный образ. Вселенная не занимает "место", она и есть объем. Снаружи нет никакого "где".

Может ли расширение остановиться?

На текущий момент оно ускоряется под действием темной энергии, поэтому замедление или схлопывание пока не предвидится.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, биофизик Алексей Корнилов
Автор Алексей Руднев
Руднев Алексей Михайлович — астрофизик с 14-летним стажем. Понятно объясняет космические процессы и астрофизические явления.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
