Оксана Аникина

Цифровое небо: как Ростех внедряет беспилотники в экономику

Наука

Ростех развернул масштабную демонстрацию гражданских дронов и систем мониторинга на KazanForum 2026. В Казани показали технику, способную закрыть критические ниши экономики — от аграрного сектора до охраны границ.

Авиапарк на службе экономики

Флагманом экспозиции стал малый Fellow. Аппарат "видит" цели на дистанции до 30 км, используя камеру с 160-кратным зумом. Ночной режим и умные алгоритмы слежения делают его идеальным инструментом для спасателей и охранных структур. Складная рама и сменный обвес позволяют развернуть его в полевых условиях за считанные минуты.

"Госкорпорация Ростех продолжает расширять типоряд отечественных систем с беспилотными летательными аппаратами различного класса. Фактически на сегодняшний день наши дроны закрывают все ниши гражданского применения — от мониторинга до внесения удобрений и доставки грузов. При этом отечественные изделия не уступают иностранным по своей функциональности, но превосходят их по защищенности от несанкционированного доступа, а также по адаптации к требованиям российских заказчиков и доступности обслуживания. Важно и то, что модели, представленные сегодня в Казани, прошли всестороннюю обкатку в разных условиях эксплуатации и подтвердили свои характеристики. Также ожидаем существенное внимание к комплексам мониторинга воздушного пространства "Бекас", которые с высокой эффективностью обнаруживают любые малые беспилотники", — отметила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Для более серьезных задач представлен Lightning P. Этот аппарат развивает скорость до 270 км/ч, "прошивая" до 60 км территории за один вылет. Это отличный выбор для мониторинга инфраструктуры нефтегазового сектора. Скорость и автономность позволяют использовать его там, где важна реакция на ЧС.

"Интеграция турбореактивных двигателей в гражданский сегмент беспилотников — это скачок в эффективности логистики. Такие аппараты, как Delta Turbo, превращают доставку медикаментов в труднодоступные регионы из операции по спасению в рутинную задачу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Максим Лебедев.

Модель Ключевая характеристика
Fellow Зум х160, складная конструкция
Lightning P Скорость 270 км/ч, радиус 60 км
Delta Turbo Полет 45 минут, реактивный двигатель

Цифровой щит: радар "Бекас"

Безопасность полетов и охрана объектов невозможны без систем обнаружения. "Бекас" работает в режиме 24/7, распознавая малоразмерные цели. Его мобильность позволяет монтировать радар на транспорт, обеспечивая защиту периметра на массовых мероприятиях.

"Главная проблема малых БПЛА — их низкая эффективная площадь рассеяния. Радар должен работать на высокой частоте, чтобы видеть такой объект, и "Бекас" справляется с этой задачей даже при плотной городской застройке", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Для экстренных поставок грузов в удаленные зоны разработали Delta Turbo. Реактивная тяга позволяет ему находиться в воздухе 45 минут, покрывая 200 км. Это незаменимый инструмент для доставки спасательного оборудования там, где дороги отсутствуют.

"Ростех формирует суверенную технологическую базу. Когда оборудование адаптировано под наши требования и работает в связке с российскими протоколами защиты, это исключает фактор скрытых закладок в ПО, что критически для промышленной безопасности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о беспилотных технологиях

Какие задачи решает дрон Fellow?

Модель предназначена для мониторинга местности, поисково-спасательных операций и антитеррористической защиты объектов.

Какова автономность радара "Бекас"?

Комплекс способен функционировать в режиме непрерывной работы более суток, обеспечивая постоянный контроль воздушного пространства.

Чем отличаются дроны Lightning от гражданских аналогов?

Они обладают высокой полетной скоростью, позволяют работать на больших расстояниях и эффективно функционируют для мониторинга промышленных объектов.

Что делает Delta Turbo пригодным для экстренных служб?

Турбореактивный двигатель обеспечивает оперативную доставку грузов, например медикаментов, в труднодоступные районы за счет высокой скорости и дальности полета.

Экспертная проверка: инженер Максим Лебедев, инженер по информационной безопасности Максим Петров, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
