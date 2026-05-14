Цифровое небо: как Ростех внедряет беспилотники в экономику

Ростех развернул масштабную демонстрацию гражданских дронов и систем мониторинга на KazanForum 2026. В Казани показали технику, способную закрыть критические ниши экономики — от аграрного сектора до охраны границ.
Флагманом экспозиции стал малый Fellow. Аппарат "видит" цели на дистанции до 30 км, используя камеру с 160-кратным зумом. Ночной режим и умные алгоритмы слежения делают его идеальным инструментом для спасателей и охранных структур. Складная рама и сменный обвес позволяют развернуть его в полевых условиях за считанные минуты.
"Госкорпорация Ростех продолжает расширять типоряд отечественных систем с беспилотными летательными аппаратами различного класса. Фактически на сегодняшний день наши дроны закрывают все ниши гражданского применения — от мониторинга до внесения удобрений и доставки грузов. При этом отечественные изделия не уступают иностранным по своей функциональности, но превосходят их по защищенности от несанкционированного доступа, а также по адаптации к требованиям российских заказчиков и доступности обслуживания. Важно и то, что модели, представленные сегодня в Казани, прошли всестороннюю обкатку в разных условиях эксплуатации и подтвердили свои характеристики. Также ожидаем существенное внимание к комплексам мониторинга воздушного пространства "Бекас", которые с высокой эффективностью обнаруживают любые малые беспилотники", — отметила пресс-служба Госкорпорации Ростех.
Для более серьезных задач представлен Lightning P. Этот аппарат развивает скорость до 270 км/ч, "прошивая" до 60 км территории за один вылет. Это отличный выбор для мониторинга инфраструктуры нефтегазового сектора. Скорость и автономность позволяют использовать его там, где важна реакция на ЧС.
"Интеграция турбореактивных двигателей в гражданский сегмент беспилотников — это скачок в эффективности логистики. Такие аппараты, как Delta Turbo, превращают доставку медикаментов в труднодоступные регионы из операции по спасению в рутинную задачу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Максим Лебедев.
|Модель
|Ключевая характеристика
|Fellow
|Зум х160, складная конструкция
|Lightning P
|Скорость 270 км/ч, радиус 60 км
|Delta Turbo
|Полет 45 минут, реактивный двигатель
Безопасность полетов и охрана объектов невозможны без систем обнаружения. "Бекас" работает в режиме 24/7, распознавая малоразмерные цели. Его мобильность позволяет монтировать радар на транспорт, обеспечивая защиту периметра на массовых мероприятиях.
"Главная проблема малых БПЛА — их низкая эффективная площадь рассеяния. Радар должен работать на высокой частоте, чтобы видеть такой объект, и "Бекас" справляется с этой задачей даже при плотной городской застройке", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Для экстренных поставок грузов в удаленные зоны разработали Delta Turbo. Реактивная тяга позволяет ему находиться в воздухе 45 минут, покрывая 200 км. Это незаменимый инструмент для доставки спасательного оборудования там, где дороги отсутствуют.
"Ростех формирует суверенную технологическую базу. Когда оборудование адаптировано под наши требования и работает в связке с российскими протоколами защиты, это исключает фактор скрытых закладок в ПО, что критически для промышленной безопасности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Модель предназначена для мониторинга местности, поисково-спасательных операций и антитеррористической защиты объектов.
Комплекс способен функционировать в режиме непрерывной работы более суток, обеспечивая постоянный контроль воздушного пространства.
Они обладают высокой полетной скоростью, позволяют работать на больших расстояниях и эффективно функционируют для мониторинга промышленных объектов.
Турбореактивный двигатель обеспечивает оперативную доставку грузов, например медикаментов, в труднодоступные районы за счет высокой скорости и дальности полета.
