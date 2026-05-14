Цифровое небо: как Ростех внедряет беспилотники в экономику

Ростех развернул масштабную демонстрацию гражданских дронов и систем мониторинга на KazanForum 2026. В Казани показали технику, способную закрыть критические ниши экономики — от аграрного сектора до охраны границ.

Фото: www.pexels.com by The Lazy Artist Gallery is licensed under Бесплатное использование Квадрокоптер

Авиапарк на службе экономики

Флагманом экспозиции стал малый Fellow. Аппарат "видит" цели на дистанции до 30 км, используя камеру с 160-кратным зумом. Ночной режим и умные алгоритмы слежения делают его идеальным инструментом для спасателей и охранных структур. Складная рама и сменный обвес позволяют развернуть его в полевых условиях за считанные минуты.

"Госкорпорация Ростех продолжает расширять типоряд отечественных систем с беспилотными летательными аппаратами различного класса. Фактически на сегодняшний день наши дроны закрывают все ниши гражданского применения — от мониторинга до внесения удобрений и доставки грузов. При этом отечественные изделия не уступают иностранным по своей функциональности, но превосходят их по защищенности от несанкционированного доступа, а также по адаптации к требованиям российских заказчиков и доступности обслуживания. Важно и то, что модели, представленные сегодня в Казани, прошли всестороннюю обкатку в разных условиях эксплуатации и подтвердили свои характеристики. Также ожидаем существенное внимание к комплексам мониторинга воздушного пространства "Бекас", которые с высокой эффективностью обнаруживают любые малые беспилотники", — отметила пресс-служба Госкорпорации Ростех.

Для более серьезных задач представлен Lightning P. Этот аппарат развивает скорость до 270 км/ч, "прошивая" до 60 км территории за один вылет. Это отличный выбор для мониторинга инфраструктуры нефтегазового сектора. Скорость и автономность позволяют использовать его там, где важна реакция на ЧС.

"Интеграция турбореактивных двигателей в гражданский сегмент беспилотников — это скачок в эффективности логистики. Такие аппараты, как Delta Turbo, превращают доставку медикаментов в труднодоступные регионы из операции по спасению в рутинную задачу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер Максим Лебедев.

Модель Ключевая характеристика Fellow Зум х160, складная конструкция Lightning P Скорость 270 км/ч, радиус 60 км Delta Turbo Полет 45 минут, реактивный двигатель

Цифровой щит: радар "Бекас"

Безопасность полетов и охрана объектов невозможны без систем обнаружения. "Бекас" работает в режиме 24/7, распознавая малоразмерные цели. Его мобильность позволяет монтировать радар на транспорт, обеспечивая защиту периметра на массовых мероприятиях.

"Главная проблема малых БПЛА — их низкая эффективная площадь рассеяния. Радар должен работать на высокой частоте, чтобы видеть такой объект, и "Бекас" справляется с этой задачей даже при плотной городской застройке", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Для экстренных поставок грузов в удаленные зоны разработали Delta Turbo. Реактивная тяга позволяет ему находиться в воздухе 45 минут, покрывая 200 км. Это незаменимый инструмент для доставки спасательного оборудования там, где дороги отсутствуют.

"Ростех формирует суверенную технологическую базу. Когда оборудование адаптировано под наши требования и работает в связке с российскими протоколами защиты, это исключает фактор скрытых закладок в ПО, что критически для промышленной безопасности", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о беспилотных технологиях

Какие задачи решает дрон Fellow?

Модель предназначена для мониторинга местности, поисково-спасательных операций и антитеррористической защиты объектов.

Какова автономность радара "Бекас"?

Комплекс способен функционировать в режиме непрерывной работы более суток, обеспечивая постоянный контроль воздушного пространства.

Чем отличаются дроны Lightning от гражданских аналогов?

Они обладают высокой полетной скоростью, позволяют работать на больших расстояниях и эффективно функционируют для мониторинга промышленных объектов.

Что делает Delta Turbo пригодным для экстренных служб?

Турбореактивный двигатель обеспечивает оперативную доставку грузов, например медикаментов, в труднодоступные районы за счет высокой скорости и дальности полета.

