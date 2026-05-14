Медицина каменного века: неандертальцы использовали перфораторы для лечения пульпита

Забудьте про современные клиники и обезболивающие. 60 тысяч лет назад житель Чагырской пещеры на Алтае столкнулся с проблемой, от которой взвыл бы любой из нас: пульпит в глубине челюсти. Вместо того чтобы смириться, наш предок взял в руки каменный перфоратор и начал сверлить собственный моляр.

Стоматология каменного века

Долгое время считалось, что медицина началась значительно позже. Итальянская находка с "пломбировкой" воском — это 17 тысяч лет назад. Сибирский неандерталец же буквально переписал учебники, сдвинув дату появления стоматологических манипуляций еще на 45 тысяч лет в прошлое. Это не просто инстинкт, а холодный расчет, близкий к поведению современного Homo sapiens.

Это были не просто царапины, а целенаправленное высверливание дентина. Зуб был сильно разрушен кариесом, и неандерталец буквально доковырялся до самой причины боли в трех разных точках.

Как проходила операция

Второй моляр — это та самая "семерка", до которой и в зеркало трудно дотянуться. Неандерталец работал вслепую, опираясь только на собственные ощущения. Эксперименты с имитацией орудий показали: края бороздок сглажены. Это верный сигнал, что после "визита к стоматологу" пациент жил еще долго, а ткани успели частично затянуться.

Характеристика Детали вмешательства Возраст пациента 60 000 лет назад Инструментарий Каменные перфораторы со слюной Зона работы Второй моляр, глубокое внутризубное сверление

Для понимания физики процессов, происходивших в полости рта, ученые использовали томографию и металлографический микроскоп. Каждая искра надежды на квантовую стабильность наших представлений о прошлом разбивается об этот факт: неандертальцы были мастерами выживания.

"Сглаженные края борозд — это клинический признак прижизненности. Неандерталец не просто пытался облегчить мучения, он успешно снял острый болевой синдром и адаптировался к дефекту", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Кто именно держал инструмент — сам страдалец или соплеменник — до сих пор предмет дискуссий. Однако точность нажатия, необходимая для контроля боли, косвенно указывает на самопомощь. Это была интеллектуальная победа над биологией.

"Когнитивные способности неандертальцев часто недооценивают. Находка в Чагырской пещере — прямое доказательство того, что они осознавали причину дискомфорта и выбирали технологичный способ её устранения", — пояснила в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о неандертальцах

Почему ученые считают, что это было сверление, а не случайные повреждения?

Форма, расположение внутри зуба и следы проворачивания каменного сверла указывают на целенаправленное воздействие, а не на действия, характерные для привычного использования зубов в бытовых задачах.

Мог ли неандерталец использовать анестезию?

Прямых доказательств нет, но использование слюны при сверлении говорит о попытках уменьшить трение и, возможно, минимизировать раздражение тканей.

Почему они не выбили больной зуб?

Механическое удаление моляра такой сложности в те времена было бы фатальным из-за риска раздробления челюсти и последующего сепсиса. Сверление было меньшим из всех зол.

Что происходило после процедуры?

Пациент продолжал жить с открытой полостью. Ученые не исключают, что отверстия заполняли органическими материалами как прообраз пломбы для защиты от инфекции.

