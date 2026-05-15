Бездна, где нет жизни: 3 миллиарда тонн яда скопились на дне Черного моря

Черное море скрывает под толщей воды ядовитый резервуар, объем которого заставляет ученых бить тревогу. Около 90 процентов всей акватории заполнено сероводородом — токсичным газом, уничтожающим все живое. Жизнь теплится лишь в тонком верхнем слое, тогда как бездна превратилась в гигантскую химическую ловушку. Существует риск, что сейсмическая активность или вмешательство человека спровоцируют масштабный выброс, способный изменить облик побережья. Исследователи ищут способы обезвредить эту природную бомбу, пока скрытые процессы не вышли из-под контроля.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Черное море

Мертвая бездна Николая Андрусова

В 1890 году геолог Николай Андрусов обнаружил пугающую аномалию. Глубинные пробы воды показали отсутствие кислорода и запредельную концентрацию сероводорода. Это бесцветное вещество пахнет тухлыми яйцами и блокирует дыхание клеток. В море скопилось более 3 миллиардов тонн этого газа. Он занимает пространство ниже отметки в 150–200 метров.

"Насыщение нижних слоев сероводородом превращает огромный объем воды в химический реактор. Обычные физические явления здесь работают против экосистемы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Вся привычная фауна — дельфины, крабы и рыбы — вытеснена в узкую зону у поверхности. Эта обитаемая прослойка составляет лишь десятую часть водоема. Иногда границы ядовитой зоны смещаются вверх. Зафиксированы случаи, когда газ поднимался до 75 метров от поверхности. Это создает риск массовых заморов морских обитателей.

Физика слоеного пирога

Море не может очиститься самостоятельно из-за уникальной структуры. Вода разделена на слои разной плотности, которые почти не перемешиваются. Верхний слой — легкий, опресненный речными стоками и богатый воздухом. Нижний — тяжелый, соленый и холодный. Он поступает через Босфор и оседает на дне на столетия.

Глубинная зона Характеристика среды 0–100 метров Кислородный слой, зона активности жизни 100–200 метров Переходная зона с падением уровня O2 Ниже 200 метров Сероводородное царство, лишенное жизни

Из-за отсутствия вертикальной циркуляции кислород не проникает вглубь. Твердые частицы и органика падают в темную бездну и гниют там веками. На глубине 2 километров концентрация яда достигает максимума. Это делает водоем уникальным объектом, где изменение климата может ускорить накопление газов.

Фабрика ядовитого газа

Ученые выделяют два пути образования яда. Первый — геологический. Газ просачивается сквозь разломы в земной коре из недр планеты. Второй путь — деятельность бактерий. Микроорганизмы перерабатывают тонны органического мусора, который сыпется сверху. Они превращают сульфаты грунта в сероводород в процессе своей жизнедеятельности.

"Антропогенная нагрузка увеличивает количество питания для бактерий. Стоки с полей вызывают рост планктона, который позже оседает на дно и гниет", — отметила специально для Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Человеческий фактор играет роль катализатора. Мутная вода мешает фотосинтезу глубоководных водорослей. В 2003 году погибло знаменитое поле Зернова — огромный массив красной водоросли. Вместо выработки кислорода эти площади стали источником органики для гниения. Подобные климатические аномалии расшатывают баланс.

Угроза детонации биологической бомбы

Газ на глубине находится под давлением. Если мощное землетрясение встряхнет водную массу, произойдет резкий выброс. Сероводород способен воспламеняться. В 1927 году при толчках в Крыму море буквально горело. Метан и другие газы выходили на поверхность и вспыхивали от грозовых разрядов. Это был наглядный пример того, как магнитная буря или сейсмика влияют на ядовитую чашу.

Масштабный выброс приведет к образованию облаков серной кислоты. Она выпадет дождем на города, отравляя почву и воду. Риск катастрофы заставляет экспертов мониторить прогноз погоды и сейсмические датчики. Регион остается зоной повышенной опасности, где природа может в любой момент нажать на спуск.

Проекты спасения акватории

Инженеры предлагают превратить угрозу в выгоду. Есть идея выкачивать сероводород через трубы и сжигать его как топливо. Разница давлений позволит газу подниматься наверх без насосов. Это технически сложно, но потенциально может очистить глубинные воды. Другой вариант — искусственная закачка кислорода для окисления ядовитого слоя.

"Любые работы на таких глубинах требуют жесткого контроля. Ошибка в расчетах может спровоцировать тот самый выброс, которого мы боимся", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Пока ни один глобальный проект не запущен. Ученые продолжают изучать, как глобальное потепление влияет на уровень сероводорода. Возможно, в будущем умные материалы помогут создать системы фильтрации прямо на морском дне. Но сейчас море остается заминированным самой природой.

Ответы на популярные вопросы о Черном море

Почему сероводород не выходит на поверхность постоянно?

Его удерживает плотный слой пресной воды, который работает как крышка на кастрюле. Разница в солености и температуре создает непреодолимый барьер для перемешивания.

Может ли сероводород взорваться от спички?

Сам по себе в толще воды — нет. Но при массовом выходе в воздух и смешивании с кислородом он образует взрывоопасную смесь. Поджечь ее может даже удар молнии.

Опасно ли купаться в Черном море?

У берега и в верхних слоях концентрация газа ничтожна. Купание абсолютно безопасно, так как ядовитая бездна начинается на глубине более ста метров.

Читайте также