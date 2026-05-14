Родиться на Марсе не получится? Китай начал первый в мире эксперимент с эмбрионами

Китайский грузовой корабль Тяньчжоу-10 доставил на орбиту блоки с искусственными эмбрионами. Ученые проверяют, сможет ли человечество размножаться в условиях низкой гравитации и жесткого облучения. Это первый подобный тест, имитирующий ранние стадии формирования органов вне Земли.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Астронавт у иллюминатора

Биологический конструктор

Китайские исследователи из CAS отправили в космос не живых существ, а структуры из стволовых клеток. Эти объекты копируют состояние зародыша на 14–21 день развития. В этот период клетки решают, где у организма будет голова, а где конечности. Физика процесса проста: на Земле гравитация служит вектором, который подсказывает клеткам направление роста. В космосе этот ориентир исчезает.

"Без гравитационного вектора клетки могут потерять ориентацию. Это ведет к хаотичному делению или сбоям в закладке сосудов. Мы должны понять, как магнитное поле или другие факторы могут заменить земное притяжение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Тяньчжоу-10 везет 67 научных грузов общим весом 768 килограммов. Основная часть оборудования — это автоматизированные инкубаторы. Они заменяют питательную среду без участия человека. Каждое движение жидкости внутри системы должно быть ювелирным, чтобы не разрушить хрупкие клеточные связи. Это сложнее, чем изучать строение Юпитера или траектории комет.

Пять дней в невесомости

Цикл эксперимента рассчитан на пять суток. За это время эмбрионы пройдут критическую точку самоорганизации. Тайконавты на станции Тяньгун лишь контролируют датчики. Если биологический чертеж не сойдется в условиях вакуума и радиации, планы по заселению других миров придется пересмотреть. Это касается и перспектив жизни на спутнике Сатурна, и лунных баз.

Параметр миссии Значение Корабль-доставщик Тяньчжоу-10 Вес научного груза 768 килограммов Длительность этапа 5 дней Модель развития 14–21 день развития

После завершения программы образцы заморозят. Их вернут на Землю в капсуле, подобно тому как Гагарин вернулся после своего полета. Лабораторный анализ покажет наличие мутаций и структурных искривлений. Ученые ищут ответ: можно ли скорректировать рост тканей с помощью фармакологии или искусственных полей.

"Главный риск в космосе — это сумма микрогравитации и тяжелых заряженных частиц. Если на Земле мы защищены атмосферой, то на орбите радиация буквально рвет нити ДНК в растущем организме", — отметил специально для Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Проект не ставит целью создание человека в пробирке на орбите. Это фундаментальное изучение выносливости белковой жизни. Если клетки не смогут правильно выстроиться в линию, колонизация Марса останется мечтой о вахтовых поселках без надежды на смену поколений. Подобные исследования двигают науку вперед так же активно, как попытки разгадать черные дыры.

"Развитие жизни — это тонкая настройка. Мы должны убедиться, что условия на орбитальных станциях не превращают здоровые клетки в дефектные структуры из-за отсутствия привычной нагрузки", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы

Эти эмбрионы станут людьми?

Нет, это клеточные модели. У них нет нервной системы и способности развиться в полноценный организм. Это имитация процесса для науки.

Почему нельзя провести тест на Земле?

Симуляторы невесомости на поверхности планеты создают лишь кратковременный эффект. Долгая работа механизмов в реальном вакууме дает более точные данные по влиянию радиации.

Как радиация влияет на клетки?

Космические лучи вызывают микроповреждения. В развивающемся эмбрионе одна ошибка в делении клетки может привести к полному сбою программы формирования органа.

Читайте также