Игорь Власов

Умнее, чем думали: на Кавказе нашли артефакт, который меняет историю неандертальцев

Неандертальцы создавали костяное оружие за 35 тысяч лет до появления Homo sapiens в Европе. Наконечник копья из пещеры Северного Кавказа доказывает: древние родственники людей владели сложной технологией склеивания материалов смолой и точной обработкой кости крупного зверя.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Технологии каменного века

Артефакт длиной девять сантиметров нашли среди остатков древнего очага. Охотники прошлого использовали кость бизона как основу. Они не просто обтачивали материал, а создавали сложные композитные конструкции. Для фиксации наконечника применялась природная смола. Это превращало обычный кусок кости в эффективный инженерный объект. Микроскопический анализ выявил повреждения на острие. Оружие участвовало в реальном столкновении. Глубокие трещины указывают на мощный удар, характерный для охоты на крупную дичь. При этом наконечник сохранил целостность, что говорит о высоком запасе прочности выбранного материала.

"Это не примитивная палка. Перед нами результат четкой последовательности действий: выбор кости, варка смолы, подгонка пазов. Такая работа требует абстрактного мышления", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Для изучения предмета археологи привлекли современный арсенал физики. Компьютерная томография позволила заглянуть внутрь структуры кости без ее разрушения. Рентгеноспектральный анализ подтвердил химический состав клеящего вещества. Ранее считалось, что неандертальцы ограничивались только каменной индустрией. Новые данные разрушают этот стереотип.

Хронология и авторы

Возраст находки составляет 80 тысяч лет. В этот период территория Европы и Кавказа находилась полностью под контролем неандертальцев. Первые современные люди пришли в эти регионы значительно позже — около 45 тысяч лет назад. Ошибка в авторстве исключена: технологию разработали и внедрили именно коренные обитатели пещер.

Параметр Характеристика артефакта
Возраст 70—80 тысяч лет
Материал Кость бизона и древесная смола
Длина 9 сантиметров
Место находки Северный Кавказ

"Мы видим прямую передачу опыта. Изготовление таких наконечников не могло быть случайностью. Это сформированная индустрия, которая существовала тысячи лет до появления сапиенсов", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследование подчеркивает, что неандертальцы не были тупиковой ветвью развития в плане интеллекта. Они адаптировались к суровым условиям, используя доступные биологические ресурсы. Кость гораздо эластичнее камня. Она лучше выдерживает боковые нагрузки при ударе. Это знание свидетельствует о практическом понимании свойств материи.

Интеллектуальный скачок

Способность комбинировать органику и минералы считается признаком продвинутого сознания. Чтобы получить клей из смолы, ее нужно термически обработать. Это сложный процесс, требующий контроля температуры. Неандертальцы фактически работали с химическими превращениями веществ в бытовых условиях.

Оружие не имело следов массового износа. Вероятно, его берегли как особо ценный предмет. Высокая точность обработки граней говорит об использовании специализированных костяных отбойников. Каждая деталь наконечника работала на общую цель — глубокое проникновение и надежную фиксацию в ране.

Ответы на популярные вопросы об открытии

Из чего именно сделан наконечник?

Основой послужила кость крупного копытного животного, предположительно первобытного бизона. Материал прошел предварительную механическую очистку и шлифовку.

Как ученые узнали, что его использовали на охоте?

Высокоразрешающая микроскопия выявила специфические микротрещины на острие и теле артефакта. Такие дефекты возникают только при сильном ударе о плотную преграду, например, плоть или кости добычи.

Почему это важно для истории?

Это отодвигает границы технологического развития человечества на десятки тысяч лет назад. Оказывается, сложные последние научные открытия подтверждают: неандертальцы были гораздо умнее, чем считалось в прошлом веке.

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история археология исследование
