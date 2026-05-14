Челябинский сценарий повторится? Астероид размером с дом пролетит рядом с Землей

В понедельник, 18 мая, космический "булыжник" размером с пятиэтажку пролетит в опасной близости от нашего дома. Астероид 2026 JH2, который американские системы слежения засекли буквально "на флажке", подберется к Земле на дистанцию в 90 000 километров. Это в четыре раза ближе, чем Луна. Если бы космос был шоссе, этот парень пролетел бы по встречке, едва не зацепив зеркало.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Астероид у Земли

Портрет космического гостя: что мы знаем о 2026 JH2

Объект обнаружили в авральном режиме. Пять обсерваторий США, включая Канзас и Аризону, подтвердили: к нам летит незваный гость. По данным специалистов NASA, диаметр тела составляет от 16 до 30 метров. Это сопоставимо с Челябинским метеоритом. Ученые вычислили габариты по альбедо — способности поверхности отражать солнечный свет.

"Объект относится к группе "Аполлонов". Его орбита пересекает земную, причем в самой дальней точке он уходит почти к Юпитеру. Такие тела — постоянный фактор риска, требующий непрерывного мониторинга", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

К этому моменту траекторию успели замерить всего 24 раза. Этого мало для идеального прогноза, но достаточно, чтобы выдохнуть: в этот понедельник прямого попадания не будет. Однако любителям астрономии стоит расчехлить телескопы — из-за малого расстояния объект будет виден даже в любительскую оптику.

Опасен или просто прохожий?

Дистанция в 56 000 миль — это сущий пустяк по меркам Вселенной. Мы привыкли считать Луну далекой, но этот астероид пройдет на расстоянии всего 24% лунной орбиты. Тем не менее, гравитация Земли лишь слегка искривит его путь, не затягивая в атмосферу.

Параметр Значение Расстояние пролета 90 000 км Диаметр объекта 16-30 метров Группа астероидов Аполлоны Риск для Земли (сейчас) Нулевой

История падений подобных тел показывает, что даже небольшие объекты способны наделать шума. Если бы такой "камушек" вошел в плотные слои под острым углом, взрывная волна могла бы выбить стекла в целом мегаполисе. Но 2026 JH2 просто демонстрирует нам возможности современной оптики.

"Для физика близость в 90 тысяч километров — это прекрасная лаборатория. Мы можем изучать состав поверхности без отправки дорогостоящих зондов, просто анализируя спектр отраженного света", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Прогноз на 2032 год: Луна под прицелом

Если Земле сейчас ничего не грозит, то нашему естественному спутнику стоит "пригнуться". Расчеты траектории на перспективу показывают странную аномалию. Существует вероятность в 1,7%, что 22 декабря 2032 года 2026 JH2 врежется в Луну. Цифра кажется маленькой, но в космической лотерее это серьезный шанс на джекпот.

"Для Луны, лишенной атмосферы, удар тридцатиметрового тела — это гарантированный новый кратер и мощный выброс реголита. Мы внимательно следим за объектом, чтобы уточнить эту вероятность", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Земля — сложная мишень из-за ее атмосферного щита, который сжигает мелочь. Но когда речь заходит о более крупных телах, ученые вспоминают древние катастрофы, оставившие шрамы на дне океанов. Каждое такое сближение — напоминание о том, что мы живем в тире.

Ответы на популярные вопросы об астероиде 2026 JH2

Почему астероид заметили так поздно?

Малые тела размером до 30 метров обладают низкой светимостью. Их сложно увидеть на фоне темного космоса, пока они не подойдут достаточно близко, чтобы отразить солнечный свет в сторону наших телескопов.

Что будет, если астероид все же упадет на Землю?

Объект такого размера, скорее всего, разрушится в атмосфере. Это вызовет мощную вспышку и ударную волну, аналогичную Челябинскому событию. Глобальной катастрофы не случится, но локальные повреждения возможны.

Чем "Аполлоны" отличаются от других астероидов?

Их орбиты шире земной, но они пересекают наш путь вокруг Солнца. Это делает их "потенциально опасными", так как точки пересечения траекторий со временем могут смещаться из-за влияния гравитации планет-гигантов.

Можно ли увидеть 2026 JH2 невооруженным глазом?

Нет, объект слишком мал и тускл. Однако хорошего любительского телескопа или мощного бинокля при ясной погоде будет достаточно, чтобы заметить движущуюся точку среди звезд.

Читайте также