Всемирный потоп мог начаться у Черного моря: вода уничтожила целый мир древних поселений

Легенды о всемирном спасении на ковчеге встречаются у десятков народов от древних шумеров до античных греков. Историки долго искали реальный прототип этого события. Геологи Уильям Райан и Уолтер Питман в 1999 году указали на катастрофу, изменившую облик Причерноморья около семи с половиной тысяч лет назад. Разберемся в механике прорыва Босфора и причинах, сделавших локальный кризис основой мировых мифов.

Превращение суши в океан

Семь с половиной тысячелетий назад бассейн будущего Черного моря представлял собой глубокую пресноводную чашу. Уровень воды в ней лежал значительно ниже современного Мирового океана, а перемычка на месте нынешнего Босфора работала как прочная каменная дамба. Это была процветающая низменность с обильной растительностью.

Таяние ледников после окончания ледникового периода резко подняло уровень Средиземного моря. Давление воды на естественную преграду превысило предел прочности скальных пород. Прорыв оказался катастрофическим: скорость потока в десятки раз превосходила мощность Ниагарского водопада.

"Масштаб гидродинамического удара был колоссальным. Подобные события мгновенно меняют топографию региона и условия обитания на огромных площадях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Уровень воды ежедневно поднимался на критические пятнадцать сантиметров. За несколько сотен дней под воду ушла территория площадью около 155 тысяч квадратных километров. Энергию этого процесса можно сравнить с тектоническими событиями, когда невидимые нагрузки в итоге разрушают ландшафт, как энергия землетрясения на Камчатке уходит в земную кору.

Свидетельства на морском дне

Экспедиции 1993 года подтвердили гипотезу Райана и Питмана, обнаружив затопленные речные долины на глубине около 140 метров. Анализ иловых отложений выявил слой раковин пресноводных моллюсков, датированных одним периодом. Это указывает на резкую гибель экосистемы, а не на постепенное заполнение бассейна.

"Геологические срезы дна четко показывают мгновенную смену условий. Здесь нет следов эрозии, характерной для вековых изменений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по природным процессам Алексей Трофимов.

Характеристика Состояние до 5600 г. до н.э. Тип водоема Пресное озеро Уровень воды Ниже Мирового океана на 100+ метров Площадь прибрежных земель 155 000 кв. км

Научные споры о масштабах

Скептики из Океанографического института Вудс-Хоул ставят под сомнение стремительность процесса. Они указывают на менее значительные изменения уровня. Подобные споры напоминают дискуссии в других дисциплинах, например, когда нейросети в прогнозах погоды все равно сталкиваются с природной непредсказуемостью.

История получила развитие в виде археологических находок. Подобно тому, как забытые тайны древних морей меняют понимание культуры викингов, изучение дна Черного моря помогает соотнести мифологические тексты с климатическими потрясениями древности.

"Люди запомнили эту трагедию. Устные предания, передаваемые поколениями, оказались самым надежным источником информации о той катастрофе", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о потопе

Было ли наводнение планетарным?

Нет, это был локальный, но катастрофически масштабный прорыв воды в изолированный бассейн.

Почему ученые не согласны между собой?

Исследователи спорят о скорости наполнения чаши и о том, насколько быстро вода затопила прибрежные стоянки людей.

