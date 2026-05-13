Космическая луковица умеет удивлять: почему устройство Юпитера ставит в тупик современную науку

Миссия "Юнона" переписывает учебники астрономии. Данные с 83 витков вокруг Юпитера показали: внутреннее устройство газового гиганта оказалось намного запутаннее, чем предполагали ученые. Вместо идеальной сферы — сложная архитектура, бросающая вызов старым теориям формирования планет.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Юпитер

Планета-луковица: почему Юпитер не прост

Юпитер больше не кажется статичным шаром из газа и пятен. Аппарат, работающий на солнечной энергии, вынужден маневрировать из-за гравитационных искажений самой планеты. Геометрия Юпитера неидеальна, из-за чего орбита зонда сместилась к полюсам.

"Данные, полученные нами в результате этих 83 витков, настолько точны, что для проведения расчетов нам необходимо смоделировать Юпитер как луковицу со множеством слоев", — рассказал в Вене Йохай Каспи, исследователь проекта "Юнона" в Институте науки Вейцмана.

Теперь зонд сканирует планету "от полюса до полюса". Это позволяет заглянуть в области, где водород под чудовищным давлением превращается в металл. Подобные исследования эволюции планет помогают понять, почему одни миры остаются обитаемыми, а другие превращаются в экстремальные зоны.

"Работа с такими данными требует филигранной точности в понимании фазовых переходов вещества. В условиях колоссального давления водород ведет себя непредсказуемо, меняя структуру на квантовом уровне", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Крах старых теорий или новая физика

Классика гласит: гигантские планеты возникают из протопланетного диска. Сначала — каменистое ядро массой в 10+ Земель. Затем — активная аккреция газа. Юпитер должен был следовать этому сценарию. Факты "Юноны" говорят об обратном.

Команда миссии не нашла четких доказательств наличия компактного ядра тяжелее шести Земель. Возможно, его просто нет. Или оно настолько "размыто", что традиционные математические модели не справляются с его описанием.

Было принято считать Данные "Юноны" Компактное твердое ядро Размытое, слабое или отсутствующее ядро Хорошо перемешанная атмосфера Слоистая структура, плохая перемешиваемость

Как отмечал Скотт Болтон, главный исследователь проекта из Юго-западного исследовательского института, ученые пытаются использовать нейросети для уточнения данных. Это напоминает попытки автоматизации анализа сложных систем, где машина лучше справляется с поиском закономерностей в хаосе, чем человеческий мозг.

"Машинное обучение здесь — необходимость, а не мода. Когда модель не сходится с наблюдениями, ИИ помогает отсечь слабые гипотезы, которые раньше казались незыблемыми", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru ученый-физик инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Что скрыто в ядре гиганта

Миссия превысила все ожидания. Аппарат исправен, бюджет есть, полеты продолжаются. Мы стоим перед фактом: Юпитер — это не просто "неудавшийся коричневый карлик", а сложный объект, влияющий на архитектуру всей Солнечной системы.

Без понимания строения этого гиганта невозможно осознать, почему Земля стала домом для жизни. Детали всегда важнее простых моделей. А наука продолжает вскрывать слои этой космической луковицы.

"Анализ состава на глубине тысяч километров — это своего рода археология космоса. Мы буквально читаем по слоям, как рождалась наша система, изучая концентрацию тяжелых элементов в глубинах Юпитера", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о Юпитере

Почему Юпитер не стал звездой?

Его массы недостаточно. Чтобы запустить термоядерные реакции горения дейтерия, планета должна быть тяжелее нынешней минимум в 13 раз.

Юпитер состоит только из газа?

В основном из водорода и гелия, но под огромным давлением внутри они переходят в жидкое и металлическое состояние.

Зачем изучать полюса Юпитера?

Там находятся уникальные радиационные зоны, скрывающие правду о гравитационных полях и истинном строении планеты.

Сможет ли "Юнона" работать дальше?

НАСА не дает точных прогнозов, но аппарат успешно проходит виток за витком, продолжая передавать редчайшие данные.

Читайте также