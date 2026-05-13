Максим Петров

Фастфуд для разума подан: что на самом деле происходит с наши мозгом при постоянном доступе к ИИ

Наука

Чат-боты стали цифровыми протезами для ума. Мы делегируем им написание текстов, анализ данных и даже критические размышления, зачастую не замечая, как мышцы нашего интеллекта постепенно атрофируются. Пора разобраться, что происходит с когнитивными способностями человека, когда на смену поисковой активности приходит пассивное потребление готовых решений.

Фастфуд для серого вещества

Масштабное исследование MIT намекает на реальную цену, которую мы платим за комфорт. Мы перестаем жевать информацию, предпочитая получать её в переработанном виде. Этот процесс напоминает технологический застой древних цивилизаций, которые привыкли к легким природным благам и утратили стимулы для инноваций.

"Это фастфуд для мозга. В крайнем случае фастфуд лучше, чем ничего, но питаться только им в долгосрочной перспективе далеко не полезно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Когнитивная разгрузка: дар или ловушка?

Эффект "когнитивной разгрузки" проявляется стремительно. Если раньше поиск ответа требовал копания в литературе, то сегодня нейросети выдают результат за секунды. Мозг — ленивый орган. Если задачу можно скинуть на бота, он сделает это без колебаний. В итоге проседает критическое мышление: мы забываем проверять источники и анализировать контекст, доверяя алгоритмам как истине в последней инстанции.

Тип активности Влияние на когнитивные навыки
Поисковые системы (Google) Стимулируют выборку, но снижают память на факты
Генеративный ИИ (ChatGPT) Максимальная разгрузка, торможение критического анализа

"Использование ИИ подрывает метакогнитивные навыки. Студенты добиваются успеха в моменте, но утрачивают способность синтезировать информацию самостоятельно", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru преподаватель  Кирилл Афонин.

Как не разучиться думать в эпоху ИИ

Игнорирование ИИ сегодня равносильно бегству от прогресса. Задача не в запрете инструментов, а в развитии цифровой гигиены. Важно осознанно запрашивать объяснения, спорить с моделью и проверять каждый факт. Интеллект — это ресурс, требующий тренировок, а не автоматизации. Блокировка доступа к новым инструментам не поможет, нужно менять сам подход к обучению.

"Когнитивная диета становится важнейшим фактором выживания специалиста. Сохранение ментальной гибкости зависит от критического дозирования ИИ-помощи", — констатировал в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о влиянии ИИ на мозг

Действительно ли ИИ делает нас глупее?

Нет однозначных доказательств, но данные указывают на снижение критического мышления при избыточном использовании чат-ботов.

Почему хорошо успевающие студенты показывают худшие результаты?

Вероятно, они перекладывают на ИИ работу, которую раньше выполняли за счет собственных глубоких интеллектуальных связей.

Как минимизировать вред от использования ИИ?

Используйте ИИ как спарринг-партнера для дискуссий, а не как генератор готовых ответов для сдачи экзаменов.

Есть ли надежда на долгосрочную адаптацию мозга?

Человеческий мозг пластичен. Если мы внедрим привычку к принудительной перепроверке данных, последствия могут быть нейтрализованы.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, психолог Надежда Осипова, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Максим Петров
Максим Петров — инженер по информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы психология цифровые технологии искусственный интеллект
