Эпоха ошибок закончилась: как китайская технология Xinghan-2 сделала квантовую связь недосягаемой

Квантовая связь долгое время оставалась дорогой игрушкой для лабораторных стерильных боксов. Перенос этой технологии в реальные городские кабели казался утопией из-за непредсказуемой физики "опозданий" световых частиц. Китайские физики нашли элегантный способ обхитрить законы природы, превратив обычное оптоволокно в магистраль для квантовых данных, недоступных для перехвата.

Квантовый зал ожидания: магия системы Xinghan-2

В квантовом мире классический интернет-трюк с "усилением" сигнала не работает. Теорема о запрете клонирования прямо говорит: нельзя скопировать квантовое состояние, не разрушив оригинал. Если фотон потерялся в недрах городских коммуникаций, информация испаряется. Команда под руководством Ли Чуаньфэна и Чжоу Цзунцюаня решила эту проблему радикально.

Они создали своеобразный "зал ожидания" для света. Вместо попыток заставить фотоны прибыть на станцию одновременно — что само по себе является инженерным безумием — исследователи применили многомодовую квантовую память. Первый фотон попадает в "ловушку" и замирает, пока по кабелю не приползет второй. Как только они встречаются, система высвобождает оба, и запутанность фиксируется.

"Это решение снимает главный барьер для масштабирования сетей. Мы больше не зависим от идеальной синхронизации частиц, что позволяет работать в условиях обычных городских помех", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему метро и солнце — враги квантовой физики

Городская инфраструктура — это ад для квантового инженера. Оптоволокно нагревается, расширяется, вибрирует от проезжающих грузовиков и метро. Эти микросдвиги меняют время пролета фотонов. Раньше одно "опоздание" на наносекунду означало срыв всего эксперимента. Теперь система Xinghan-2 игнорирует эти хаотичные флуктуации.

Параметр Результат Xinghan-2 Рабочая дистанция 14,5 км Точность (Фиделити) 78,6%

Китайским ученым удалось достичь рекордного расстояния в 14,5 километра для материальных квантовых систем. При этом точность сигнала в 78,6% значительно выше критического порога в 65-70%, необходимого для коррекции ошибок. Это практический стандарт для передачи закрытых данных, работающий под асфальтом шумного мегаполиса.

"Перевод эксперимента из стерильной лаборатории на реальные городские линии связи — это качественный скачок. Мы перестали играть в идеальную физику и начали управлять хаосом среды", — сообщил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Почему взломать это невозможно

Квантовая сеть защищена несложными алгоритмами, которые компьютер подберет за пару лет, а буквально законами Вселенной. Любая попытка перехвата — это акт изменения реальности. Фотон, находящийся в суперпозиции, при первом "взгляде" со стороны хакера моментально "хлопает" и меняет свои свойства. Связь мгновенно обрывается, а отправитель с получателем получают уведомление о вмешательстве.

Любые попытки скопировать сигнал натыкаются на теорему о запрете клонирования. Хакер просто не может создать дубликат частицы, не зная ее исходного состояния. Если вы хотите прослушать такой интернет — вам придется сначала перечеркнуть законы физики, существующих с момента Большого взрыва.

"Безопасность здесь абсолютна, ведь она базируется на наблюдаемом физическом факте разрушения суперпозиции. Система выдает сбой при любой попытке считывания данных извне", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о квантовой связи

Что такое фиделити простыми словами?

Это коэффициент "чистоты" данных. 100% значит идеальную чистоту, 50% — полный шум, как в радиоприемнике между станциями. Китайцы добились 78,6%, что позволяет передавать информацию без ошибок.

Почему нельзя просто улучшить оптический усилитель?

Потому что квантовое состояние нельзя копировать. Усилитель "сделает громче" только разрушенный сигнал, а информация при этом исчезнет навсегда.

Это работает только в Китае?

Технология применима везде, где есть стандартное оптоволокно. Это не специфическое устройство, а протокол обмена данными через память.

Сколько км можно передать таким способом?

На текущий момент предел — 14,5 км, но это самый большой показатель в мире для материальных объектов в городских условиях. Дальше сеть расширяется каскадом из таких ретрансляторов.

