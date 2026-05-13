Мост между мыслью и действием: ученые создали новый интерфейс для прямого управления материей

Медицина делает очередной рывок, стирая границы между биологическим разумом и кремниевыми алгоритмами. Исследователи из Университета Колорадо провели уникальную операцию, которая обещает превратить наши мысли в прямой инструмент управления внешним миром.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ работа с микрочипом

Высокая планка: имплант в центре мышления

Представьте, что вы десять лет не могли пошевелить даже пальцем. А теперь ваш мозг подключают к "умному" девайсу, который превращает намерение в действие. Нейрохирурги из UCHealth выполнили имплантацию интерфейса "мозг-компьютер" (BCI) 41-летнему пациенту с параличом. В отличие от стандартных попыток "обмануть" нервную систему, здесь ученые пошли в самые глубокие когнитивные зоны мозга.

"Это действительно важный прецедент для нейронауки, так как мы выходим за пределы простого считывания моторных сигналов, работая с участками мозга, которые отвечают за планирование и повседневное мышление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru реаниматолог Роман Белов.

Характеристика Подход UCHealth Зона воздействия Высокоуровневые когнитивные отделы Цель Контроль действий и изучение мышления

Система рассчитана на годы наблюдений. Исследователи хотят понять, как именно наши нейронные сети "переводят" абстрактную мысль в физический мир. Это не просто попытка помочь парализованному человеку управлять рукой-роботом — это фундаментальная работа по расшифровке кода сознания.

"Интерфейсы — это лишь вершина айсберга, но когда мы говорим о длительной стимуляции, критически важна стабильность физических параметров сигнала в условиях биоэлектрического шума", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Что скрывает наша серое вещество

Если Neuralink делает ставку на скорость реакции и управление цифровыми средами, то подход университетского кампуса в Аншутце — другой. Это глубокое погружение в процессы принятия решений. Здесь изучают, как мозг "созревает" для действия. В будущем это откроет двери для лечения деменции или тяжелых расстройств настроения, где когнитивный контроль нарушен на аппаратном уровне.

Дэниел Крамер и Люк Башфорд отмечают, что связь между движением и познанием неразрывна. Исследовать одно без другого — как пытаться понять устройство компьютера, глядя только на экран. Мышление — это тоже физика. И теперь у нас есть инструмент, чтобы её буквально отследить.

"Регистрация активности в зонах, отвечающих за планирование, позволит нам понять не только действия человека, но и причины их формирования, что критически для реабилитации после травм", — отметила в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о нейроинтерфейсах

Чем этот имплант отличается от аналогов?

Он установлен в более "высокие" отделы мозга, отвечающие за когнитивные процессы, а не только за движение.

Какие цели преследуют ученые в долгосрочной перспективе?

Понимание процессов принятия решений и лечение когнитивных нарушений, включая деменцию.

Может ли это помочь в восстановлении чувств?

Да, исследователи планируют стимулировать сенсорные зоны мозга для возвращения осязания.

Безопасна ли такая процедура?

Это экспериментальная программа, направленная на помощь пациентам с тяжелыми повреждениями, где потенциальная польза превышает риски операции.

