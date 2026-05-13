Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Ворошилов

Мост между мыслью и действием: ученые создали новый интерфейс для прямого управления материей

Наука

Медицина делает очередной рывок, стирая границы между биологическим разумом и кремниевыми алгоритмами. Исследователи из Университета Колорадо провели уникальную операцию, которая обещает превратить наши мысли в прямой инструмент управления внешним миром.

работа с микрочипом
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
работа с микрочипом

Высокая планка: имплант в центре мышления

Представьте, что вы десять лет не могли пошевелить даже пальцем. А теперь ваш мозг подключают к "умному" девайсу, который превращает намерение в действие. Нейрохирурги из UCHealth выполнили имплантацию интерфейса "мозг-компьютер" (BCI) 41-летнему пациенту с параличом. В отличие от стандартных попыток "обмануть" нервную систему, здесь ученые пошли в самые глубокие когнитивные зоны мозга.

"Это действительно важный прецедент для нейронауки, так как мы выходим за пределы простого считывания моторных сигналов, работая с участками мозга, которые отвечают за планирование и повседневное мышление", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru реаниматолог Роман Белов.

Характеристика Подход UCHealth
Зона воздействия Высокоуровневые когнитивные отделы
Цель Контроль действий и изучение мышления

Система рассчитана на годы наблюдений. Исследователи хотят понять, как именно наши нейронные сети "переводят" абстрактную мысль в физический мир. Это не просто попытка помочь парализованному человеку управлять рукой-роботом — это фундаментальная работа по расшифровке кода сознания.

"Интерфейсы — это лишь вершина айсберга, но когда мы говорим о длительной стимуляции, критически важна стабильность физических параметров сигнала в условиях биоэлектрического шума", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Что скрывает наша серое вещество

Если Neuralink делает ставку на скорость реакции и управление цифровыми средами, то подход университетского кампуса в Аншутце — другой. Это глубокое погружение в процессы принятия решений. Здесь изучают, как мозг "созревает" для действия. В будущем это откроет двери для лечения деменции или тяжелых расстройств настроения, где когнитивный контроль нарушен на аппаратном уровне.

Дэниел Крамер и Люк Башфорд отмечают, что связь между движением и познанием неразрывна. Исследовать одно без другого — как пытаться понять устройство компьютера, глядя только на экран. Мышление — это тоже физика. И теперь у нас есть инструмент, чтобы её буквально отследить.

"Регистрация активности в зонах, отвечающих за планирование, позволит нам понять не только действия человека, но и причины их формирования, что критически для реабилитации после травм", — отметила в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Ответы на популярные вопросы о нейроинтерфейсах

Чем этот имплант отличается от аналогов?

Он установлен в более "высокие" отделы мозга, отвечающие за когнитивные процессы, а не только за движение.

Какие цели преследуют ученые в долгосрочной перспективе?

Понимание процессов принятия решений и лечение когнитивных нарушений, включая деменцию.

Может ли это помочь в восстановлении чувств?

Да, исследователи планируют стимулировать сенсорные зоны мозга для возвращения осязания.

Безопасна ли такая процедура?

Это экспериментальная программа, направленная на помощь пациентам с тяжелыми повреждениями, где потенциальная польза превышает риски операции.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, реаниматолог Роман Белов, биофизик Алексей Корнилов
Автор Андрей Ворошилов
Ворошилов Андрей Владимирович — биолог с 21-летним стажем. Изучает экосистемы, взаимодействие видов и влияние человека на природу.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы мозг медицина технологии
Новости Все >
Куда исчез майский гул: эксперты раскрыли тайну многолетнего цикла жизни хрущей
Реальность страшнее вымысла: как история пропавшей Агаты Кристи станет триллером
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
Двойная игра Лупиты Нионго: актриса воплотит двух сестёр в Одиссее Нолана
Цена сидячей работы: почему прогулки не обнуляют дневной застой
Аэрогриль: гаджет для ЗОЖ или скрытая угроза?
Против лома нет приёма: как Надежда Бабкина научилась блокировать телефонных мошенников
Сейчас читают
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Кошки
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Секрет из морозилки: как обычный лед помогает бороться с налетом в туалете
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди
Китай не дрогнул перед США: Трамп ещё говорил, а в Москве уже потирали руки
Смерть мотора из-за пыли: 2 критические ошибки при замене свечей, которые погубят ваш двигатель
Погода в России становится опаснее: климат готовит удар, к которому готовы не все
Задача со звёздочкой: как превратить банку консервированных персиков в воздушное лакомство
Больше не тайна: самая закрытая страна мира открывает границы и строит аэропорт
Золото под угрозой: почему Ростов может лишить Зенит титула в последнем туре чемпионата
Зеленский ждет решения своей судьбы: Киев молит Трампа обсудить с Си Украину в Пекине
Что на самом деле скрывается за возрастными пятнами на лице?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.