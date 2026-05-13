Кирилл Афонин

Расползается на глазах: как пробуждение древних разломов меняет привычную для нас Африку

Африканский континент, как выяснилось, не такой уж монолитный и незыблемый, как кажется под нашими ногами. Глубинные газы, прорывающиеся сквозь толщу земной коры в Замбии, подают сигналы: под материком начался процесс, который спустя миллионы лет может кардинально изменить карту мира.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разлом длиной в континент

Рифтовые зоны — это места, где земная кора, подобно старой ткани, расходится по швам. Самый известный пример — Восточно-Африканский рифт. Но геологи обнаружили, что процесс "распаковки" плиты затронул и рифт Кафуэ. Это 2500-километровая зона, протянувшаяся сквозь Танзанию и Намибию. Обычно такие структуры "дремлют" или живут десятилетиями, но здесь найдены признаки пробуждения: аномалии гравитации и критические температуры недр.

"Мы видим не просто локальное изменение рельефа, а фундаментальный процесс деформации литосферы. Если недра начинают "дышать" через такие разломы, значит, напряжения достигли критической точки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru  сейсмолог Виктор Андреев.

Дыхание мантии как улика

Чтобы понять, что происходит на глубине 190 километров, ученые направились к горячим источникам Замбии. Анализ состава проб газа — гелия и углерода — показал совпадение с мантийными флюидами. Проще говоря, из глубины планеты начал сочиться "первичный" коктейль, который в обычных условиях заперт под толстым панцирем коры. Это прямое доказательство того, что тектонические плиты в регионе начали расходиться.

Характеристика Значение для рифта
Глубина источника газов До 190 километров (мантия)
Содержание гелия До 2,3% (промышленный интерес)

Разрыв в плите открывает "окно" для выхода газов, которые копились в земных недрах миллионы лет. Это состояние системы геологи называют активным рифтогенезом. Как и формирование спутников планет, этот процесс управляется физическими законами, которые человек пока может только наблюдать.

Гелий как побочный эффект расширения

Гелий-3, поднимающийся на поверхность, — редкая находка. Его высокая концентрация делает Кафуэ точкой интереса для технологических компаний. Однако сами исследователи призывают к осторожности в прогнозах: факт пробуждения рифта не гарантирует, что Африка расколется на две части уже завтра.

"Концентрация подобных газов — это индикатор того, что тепловой поток из мантии усиливается. Это не угроза в привычном смысле, но сигнал тектонического перестроения, сравнимый с глубинными аномалиями Байкала, где также нарушается навигация из-за магнитных сдвигов", — предположил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о тектонике

Возможно ли, что Кафуэ станет новым океаном?

Теоретически да, рифты могут эволюционировать в границы плит и со временем заполняться водой, но для этого потребуются десятки миллионов лет.

Почему гелий интересен промышленности?

Это инертный газ, жизненно необходимый для криогенных технологий, космической отрасли и электроники, а его природные запасы крайне ограничены.

Являются ли горячие источники угрозой для жителей Замбии?

Нет, текущая сейсмическая активность остается слабой. Это лишь индикатор процессов на огромной глубине, не влияющий на поверхностную жизнь.

Можно ли предсказать дальнейшее движение плит?

Геологи используют изотопный анализ газов как "инструмент предсказания", чтобы понять, как будет развиваться трещина и в какую сторону пойдет тектоническая активность.

"Исследования глубинных газов — единственный способ заглянуть туда, где бурение физически невозможно. Это меняет наше понимание стабильности континентов", — добавил геолог Алексей Трофимов.

Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, сейсмолог Виктор Андреев, геолог Алексей Трофимов
Автор Кирилл Афонин
Афонин Кирилл Дмитриевич — преподаватель естественных наук с 18-летним стажем. Объединяет физику, химию и биологию в практике обучения.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
