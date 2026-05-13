Всё лучшее — детям: зубная эмаль открыла, как жили семьи динозавров в эпоху мелового периода

Палеонтологи обнаружили, что социальная жизнь динозавров была сложнее, чем предполагалось ранее. Анализ следов износа на зубах майазавров намекает на систему семейной заботы, которая, возможно, зародилась за миллионы лет до появления птиц.

Динозавры до падения астероида

Стоматологический детектив 75 миллионов лет спустя

Майазавры (Maiasaura peeblesorum) — знаменитые "хорошие ящерицы" из позднего мела. Ученые Джон Хантер и Кристин Джанис решили заглянуть им прямо в пасть. Они сравнили микроизнос зубов у молодняка и взрослых особей. Оказалось, дети грызли зубами, кроша пищу, а взрослые — срезали жесткую растительность. Это фундаментальная разница в диете.

"Разница в характере истирания зубной эмали — это маркер разного рациона. Если молодняк не может пережевывать жесткую клетчатку — значит, кто-то перерабатывал её за них или приносил более мягкие продукты", — предположил в беседе с Pravda.Ru стоматолог Артём Гайдуков.

Эволюция родительского инстинкта

Короткие, рубленые факты говорят прямо: быстрый рост требует белка. Если детеныш сам жует иголки хвойных — он не вырастет за год. Родители-майазавры либо делились мягкими фруктами, либо кормили отрыжкой. Это поведение птиц. Только вот динозавры делали это гораздо раньше возникновения крылатых существ.

Тип износа Действие в рационе Дробление (молодняк) Мягкая, питательная, низковолокнистая пища Срезание (взрослые) Грубая клетчатка и волокнистые растения

"Биологическая стратегия выживания вида требует минимизации рисков. Кормление потомства — это не доброта, а энергетическая целесообразность, помогающая роду закрепиться в экосистеме", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Альтернатива — самостоятельное питание в духе современных ящериц. Но беспомощность детенышей майазавров в первые недели делает эту версию слабой. Доказательство окаменелостей указывает: социальные связи были в крови древних гигантов.

"Вся физика пищеварения завязана на измельчении. Если структура поверхности зуба отличается, значит, механическое воздействие на пищу было иным, что подтверждает гипотезу о раздельном столе для поколений", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о гадрозаврах

Кто такие Maiasaura peeblesorum?

Травоядные утконосые динозавры, жившие стадами в меловом периоде на территории современной Монтаны.

Почему они считаются высокосоциальными?

Из-за обнаруженных гнезд и свидетельств того, что родители кормили детенышей, не давая им сразу переходить на грубую пищу.

Могли ли дети сами добывать еду?

Такая вероятность существует, но она мала, так как новорожденные особи были слишком беспомощны для самостоятельного выпаса.

Почему это важно для науки?

Это показывает, что забота о потомстве появилась намного раньше птиц и была свойственна многим группам динозавров.

