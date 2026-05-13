Древняя тайна снова ожила: почему египтологи сомневаются, что пирамиды в Гизе построили фараоны

Наука

Великие пирамиды Гизы давно перестали быть просто гробницами. Все больше исследователей задаются вопросом: действительно ли их возвели древние египтяне, используя лишь зубила и энтузиазм? Загадка их происхождения требует пересмотра нашего взгляда на историю человечества.

Фото: commons.wikimedia.org by Петар Милошевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирамиды старше фараонов?

Египтолог Антонио Амбросио из Автономного университета Барселоны предложил радикальную идею. Он считает, что пирамиды Гизы — наследие более древней и технологически развитой культуры. По его расчетам, возраст трех колоссов достигает 12 тысяч лет. Египтяне, придя на эти земли, лишь копировали величественные формы, но не обладали изначальными знаниями строителей. Весомый аргумент — пустота внутри "гробниц". Археологи не обнаружили там ни мумий, ни традиционной погребальной утвари. Это превращает версии о фараонах Микерине, Хефрене и Хеопсе в красивые легенды, лишенные доказательной базы.

Ранее считалось, что возраст плато составляет 4600 лет. В ту эпоху — как полагала древняя экономика Египта - уже работали мастера камня. Однако последующие попытки возвести аналогичные постройки неизменно терпели крах. Они демонстрировали куда меньшую точность подгонки блоков по телам созвездий.

"С точки зрения физики материалов, точность геометрии пирамид заставляет сомневаться в использовании ручных инструментов того времени. Мы видим прецизионную работу, которая требует не просто навыка, а понимания астрофизических констант", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Эрозия Сфинкса как улика

Следы на теле Сфинкса красноречивее любых папирусов. Геологи фиксируют здесь глубокую эрозию от воздействия потоков воды. Но дожди такой интенсивности не проливались над плато Гиза в период с 5000 по 3000 год до н. э. Климатическая летопись региона подтверждает: комплекс начал разрушаться задолго до рассвета ранних династий. Вероятно, изменение климата планеты стерло следы создателей задолго до того, как в эту историю вписали фараонов.

Характеристика Официальная версия
Возраст 4600 лет
Назначение Гробницы фараонов
Следы эрозии Ветер и песок

Отсутствие письменных свидетельств подтверждает эту гипотезу. Фараоны не оставили текстов, подробно описывающих возведение пирамид. Они просто захватили уже готовые объекты, сделав их частью своего архитектурного наследия. Схожие постройки по всему миру указывают на некий глобальный "стандарт" передачи знаний.

"Антропологически сложно игнорировать тот факт, что цивилизации в разных точках планеты строили идентичные структуры без очевидных контактов. Это указывает на мощный культурный трансфер, который мы до сих пор пытаемся расшифровать", — предположил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Мнение ученых

Антонио Амбросио настаивает: пирамиды — это не кладбища. Это технические устройства или маркеры эпох. Сомнения экспертов в официальной датировке только растут. Когда история не сходится с архитектурой, приходится менять учебники. Вероятно, мы имеем дело с потерянной интеллектуальной платформой, которая была доступна древним людям.

"Историческая преемственность — вещь порой иллюзорная. Фараоны могли унаследовать инфраструктуру, которой не могли управлять, и со временем утратили технологию её обслуживания", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru Сергей Белов, знаток истории науки из Сергея Белова.

Ответы на популярные вопросы о пирамидах

Могли ли египтяне ошибиться с датировкой?

Традиционная датировка строится на находках артефактов и надписях, но отсутствие последних в самих пирамидах делает её шаткой.

Почему пирамиды называют "пустыми"?

Внутри великих пирамид Гизы не обнаружено мумий или классического погребального инвентаря.

Могут ли следы воды на Сфинксе быть случайностью?

Нет, эрозии четко указывает на воздействие обильных осадков, нехарактерных для Египта последних 5000 лет.

Почему похожие пирамиды есть по всему миру?

Исследователи полагают, что это отражает общую систему передачи знаний, существовавшую до заката допотопных цивилизаций.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, историк науки Сергей Белов
Автор Игорь Власов
Власов Игорь Анатольевич — историк с 25-летним стажем. Специалист по древнему и средневековому миру, источникам и интерпретациям.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Темы археология
