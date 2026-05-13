Дмитрий Лапшин

Хокинг был прав, но ошибался в главном: физики нашли, где черные дыры прячут данные

Международная группа физиков нашла способ перевести процесс испарения черных дыр на математический язык Стандартной модели. Используя метод двойной копии, ученые доказали, что квантовую гибель космических гигантов можно моделировать через классические взаимодействия элементарных частиц.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Иллюстрация магической фантастической черной дыры

Информационный тупик Стивена Хокинга

В 1970-х годах Стивен Хокинг перевернул представления о космосе. Он доказал, что черные дыры не являются вечными тюрьмами для материи. Из-за квантовых флуктуаций у горизонта событий они медленно источают энергию. Этот процесс приводит к уменьшению массы и полному исчезновению объекта. Возникает парадокс: если дыра испаряется, накопленная в ней информация стирается, что противоречит фундаментальным законам квантовой механики.

"Мы сталкиваемся с тем, что расчеты общей теории относительности и квантовой механики входят в прямой клинч. Информационный парадокс требует моста между макромиром и микрочастицами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Наблюдать излучение Хокинга в телескопы пока невозможно. Сигнал от реальных объектов слишком слаб. Физикам приходится искать обходные пути в математическом моделировании, пытаясь совместить гравитацию с миром частиц. Подобные сложности возникают и при изучении других космических процессов, когда планетология сталкивается с нехваткой прямых данных о составе далеких тел.

Принцип математического дублирования

Новое исследование опирается на метод под названием двойная копия. Эта математическая стратегия позволяет заменять сложные уравнения гравитации более простыми расчетами из физики калибровочных полей. Фактически гравитационное взаимодействие представляется как квадрат взаимодействия частиц. Это упрощает работу с бесконечностями, которые часто возникают в теоретических выкладках.

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии применили этот подход к излучению Хокинга. Они создали систему, где роль испаряющейся черной дыры играет скалярная частица на фоне электромагнитного поля. Расчеты показали, что динамика сжатия заряда в этой модели полностью совпадает с математическим описанием гибели черной дыры. Результат подтверждает, что природа может использовать схожие алгоритмы на разных уровнях реальности.

"Двойная копия позволяет нам переиспользовать старые проверенные формулы для решения задач, которые раньше казались неприступными из-за громоздкости гравитационных уравнений", — подчеркнул специально для Pravda.Ru ученый-астрофизик Алексей Руднев.

Частицы вместо гравитационных бездн

Вместо того чтобы гадать, что происходит за горизонтом событий, физики теперь могут изучать аналогичные процессы в лабораториях математических моделей Стандартной модели. Коллапсирующий электромагнитный фон — это понятная среда, где законы сохранения информации работают прозрачно. Если излучение Хокинга имеет такую же структуру, значит, информация не исчезает, а трансформируется в излучаемые частицы.

Параметр сравнения Моделируемый процесс
Источник излучения Коллапсирующая черная дыра
Математический аналог Сжимающаяся оболочка заряда
Тип используемого метода Двойная копия (гравитация как поле в квадрате)
Статус информации Сохраняется в структуре рассеянных частиц

Подобные междисциплинарные связи не новы для науки. Например, изучение экстремальных условий в Чернобыле помогает понять механизмы выживания в открытом космосе. Здесь же математическая экстремальность гравитации находит отражение в поведении безмассовых частиц.

Перспективы новой теоретической базы

Перевод гравитации на рельсы Стандартной модели открывает путь к финальному решению загадки черных дыр. Ученые планируют применить метод двойной копии для описания самого горизонта событий. Если удастся найти его аналог в физике частиц, человечество получит полную инструкцию к работе гравитационных аномалий без необходимости строить детекторы размером с Солнечную систему.

"Мы только в начале пути. Гравитация долго сопротивлялась квантовому описанию, но этот мост позволяет заглянуть в черную дыру методами, которыми мы считаем столкновения протонов в коллайдерах", — отметил эксперт Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Исследование доказывает, что фундаментальные законы природы едины. Даже такие радикальные объекты, как черные дыры, подчиняются общим правилам. Способность математики описывать космос через микромир лишний раз подчеркивает связь всех физических констант. Ранее подобные скрытые закономерности обнаруживал Роскосмос при разработке сложных технических систем на закрытых объектах.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Куда пропадает информация в черной дыре?

Согласно новым математическим моделям, информация не уничтожается, а кодируется в испускаемом излучении Хокинга, подобно тому как свет отражается от поверхностей в нашем мире.

Что такое метод двойной копии?

Это математический прием, который переводит расчеты искривления пространства-времени в расчеты взаимодействия силовых полей и частиц, что значительно упрощает вычисления.

Можно ли увидеть испарение черной дыры?

На текущем этапе развития техники зафиксировать этот процесс у массивных объектов невозможно, так как их собственное тепловое излучение исчезающе мало.

Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, учитель физики Александр Козлов
Автор Дмитрий Лапшин
Лапшин Дмитрий Николаевич — физик-исследователь с 18-летним стажем. Объясняет физические явления простым языком, без упрощений и мифов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
