Вторая Земля найдена? Назван объект после Марса, где человек выживет без скафандра

Человечество готовится перешагнуть через орбиту Марса. Следующей целью пилотируемой космонавтики станет Титан — крупнейший спутник Сатурна. В США уже формируют стратегию освоения этого мира, который радикально отличается от Луны своими физическими параметрами и потенциалом для жизни.

Фото: Pravda.ru by Андрей Ворошилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спутник Сатурна Титан

Научный интерес к оранжевому гиганту

Титан остается единственным телом в Солнечной системе, помимо Земли, с плотной атмосферой и стабильными водоемами на поверхности. Аманда Хендрикс, директор Planetary Science Institute, инициирует объединение усилий инженеров и ученых. Главная задача — определить перечень предварительных миссий. Это необходимо для трансформации теоретического интереса в практическую программу полета.

"Титан представляет собой динамическую среду, где происходят сезонные изменения и активные геологические процессы. Это идеальная лаборатория для изучения пребиотической химии в масштабе целой планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Первые данные о спутнике получил зонд Huygens в 2005 году. Эта посадка признана самой удаленной в истории космонавтики. Аппарат зафиксировал ледяные валуны и русла рек. Условия на поверхности напоминают раннюю Землю, погруженную в глубокую заморозку. Подобные древние механизмы природы требуют участия человека для детального анализа.

Стратегия роботизированного наступления

Ключевым этапом подготовки станет миссия Dragonfly. Запуск восьмироторного аппарата запланирован на 2028 год. Дрон будет перемещаться между районами спутника в течение трех лет. Его цель — поиск пригодных для жизни локаций. Успех миссии позволит оценить угрозы, которые несет температура в космосе и суровая среда Сатурна.

Параметр среды Значение на Титане Температура поверхности -180 градусов Цельсия Атмосферное давление 1.45 земного давления Состав атмосферы Азот (95%), метан (5%) Сила тяжести 0.138 g (ниже земной)

После Dragonfly ученые рассматривают возможность отправки орбитальных модулей. Экипажи смогут работать на орбите Сатурна, дистанционно управляя роботами. Такой подход минимизирует риски, с которыми сталкивалась советская космонавтика на заре своего развития. Радиоизотопные источники обеспечат энергией технику в условиях дефицита солнечного света.

"На поверхности спутника оборудование столкнется с налипанием органических осадков. Это требует разработки новых систем защиты узлов трения и датчиков от метанового конденсата", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Физика выживания и полеты на крыльях

Колонизация Титана выглядит заманчиво из-за плотной атмосферы. Она защищает от радиации лучше, чем тонкая оболочка Марса. Высокое давление упрощает конструкцию скафандров — они не обязаны быть жесткими. Основным вызовом станет экстремальный холод. Человеку потребуется мощная теплоизоляция и системы генерации кислорода из местных льдов.

Комбинация низкой гравитации и плотного воздуха создает уникальные транспортные возможности. Теоретически человек сможет летать над поверхностью, используя только силу мышц и искусственные крылья. Однако постоянное присутствие потребует защиты жилых модулей от осадков. Опыт, который дала история космонавтики при изучении Луны, здесь придется полностью пересмотреть.

Ответы на популярные вопросы о Титане

Почему люди не могут дышать на Титане?

В атмосфере спутника практически отсутствует кислород. Она состоит из азота и метана. Для дыхания колонистам придется использовать дыхательные аппараты и добывать кислород из водяного льда, составляющего значительную часть коры небесного тела.

Как долго лететь до спутника Сатурна?

Современным автоматическим аппаратам требуется от 6 до 7 лет, чтобы достичь системы Сатурна. Для пилотируемых миссий потребуются более мощные двигательные установки или использование гравитационных маневров у других планет.

Правда ли, что на Титане идут дожди?

Да, но это не привычные нам водяные капли. На Титане идут метановые и этановые дожди. Они формируют озера и реки из жидких углеводородов. Вода там находится только в виде твердого камня из-за сверхнизких температур.

