Шокирующее открытие: Земля и Венера — близнецы, но одна навсегда застряла в аду

Венера — это Земля, которой очень не повезло. Представьте двух близнецов, один из которых стал шеф-поваром, а другой случайно заперся в духовке при 460 градусах. Команда Родольфо Гарсии из Вашингтонского университета решила выяснить, в какой момент "духовка" захлопнулась.

Фото: Pravda.Ru by Павел Громов is licensed under Free for commercial use Земля и Венера рядом

Они прогнали 234 тысячи сценариев жизни планеты через суперкомпьютер. Оказалось, что превратиться в адский парник — это не досадная случайность, а почти неизбежный финал для тела с "застывшей корой".

234 тысячи попыток стать Землей

Ученые использовали софт VPLanet, чтобы промотать 4,5 миллиарда лет истории Венеры. Главное условие: у планеты нет тектоники плит. Кора — монолитный панцирь. На Земле плиты двигаются, охлаждая недра, как радиатор в авто.

На Венере этот радиатор сломан изначально. Из сотен тысяч виртуальных планет только 808 стали похожи на ту Венеру, которую мы видим в телескопы: с давлением в 92 бара и атмосферой, где обнаружили газ, намекающий на странную химию облаков.

"Математический фатализм исследования поражает: шанс получить современную Венеру при заданных условиях — всего 0,35%. Это значит, что мы видим результат крайне специфической комбинации факторов, где вязкость мантии и темпы дегазации совпали в узком коридоре", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Большинство успешных моделей (72%) показали унылый сценарий: мантия просто медленно остывала под "крышкой" коры. Но есть и интрига. В 18% случаев планета буквально "засохла" изнутри.

Вода уходила из мантии, та становилась вязкой, как засахаренный мед, и перестала отдавать тепло. Это ключ к пониманию того, почему Венера — геологический тормоз по сравнению с Землей.

Океаны, спрятанные в камне

Мы привыкли думать, что Венера стерильна. Но симуляции Гарсии подбрасывают дров в огонь: в венерианской мантии может до сих пор плескаться целый земной океан воды. Только она не в виде синих волн, а в составе минералов. Это объясняет, почему планета всё еще проявляет признаки жизни — геологической, конечно. Если там бабахают вулканы, значит, недра не окончательно "околели".

Параметр Результат симуляции Давление на поверхности 92 бара (как на глубине 900 м в океане) Вода в мантии Эквивалент одного земного океана Магнитное поле Присутствовало в 88% успешных моделей Тип коры Неподвижная ("застывшая крышка")

Исследователи полагают, что ранняя Венера могла быть даже обитаемой. Если Марс не мертв и сохранил органику, то Венера — это пример того, как планета теряет полив. Без магнитного поля солнечный ветер просто слизал водород из атмосферы, оставив тяжелый углекислый газ вариться в собственном соку.

"Сохранение воды в мантии при тотальном пекле на поверхности — это нормальная физика пород под давлением. Однако это делает Венеру пороховой бочкой: любой крупный тектонический сдвиг может спровоцировать выброс, который еще сильнее изменит состав атмосферы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Призрак магнитного щита

Самое крутое открытие: у Венеры, скорее всего, было магнитное поле. В 88% рабочих моделей оно защищало планету на первых этапах. Это меняет всё. Значит, Венера не всегда была беззащитной жертвой Солнца. Следы этого поля сейчас "вморожены" в древние камни.

Если будущие миссии NASA DAVINCI и VERITAS найдут эти следы, это докажет: мы с сестрой-планетой действительно вышли из одной колыбели, просто она выпала из окна.

Изучение таких катастроф помогает нам лучше понимать физику красоты нашей собственной Земли и не допустить превращения её в филиал ада. Ведь разница между цветущим садом и раскаленной сковородкой — всего лишь в паре удачных геологических механизмов.

"Если магнитное поле существовало сотни миллионов лет, это дает окно для развития первичной химии. Мы ищем следы жизни на Марсе, но, возможно, Венера была куда более перспективной лабораторией до своего теплового коллапса", — предположил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о Венере

Почему на Венере нет тектоники плит?

Из-за чудовищной жары кора слишком сухая и вязкая. Чтобы плиты скользили, нужна "смазка" в виде воды, а на Венере она испарилась из поверхностных слоев миллиарды лет назад.

Могла ли на Венере быть жизнь?

Да, теоретически в первые полмиллиарда лет условия могли быть мягче. Симуляции показывают наличие магнитного поля и воды, что является базовым набором для старта биогенеза.

Что такое режим "застывшей коры"?

Это состояние планеты, когда её внешняя оболочка представляет собой единый неподвижный панцирь. Тепло из недр выходит не через разломы плит, а через редкие крупные вулканы или просто медленно просачивается сквозь камень.

Зачем нам изучать Венеру сейчас?

Она — идеальная модель экзопланет, которые мы находим у других звезд. Понимая Венеру, мы сможем отсеивать "планеты-духовки" от потенциально обитаемых миров в других галактиках.

