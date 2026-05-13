Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Мельников

Год работы за несколько дней: ИИ совершил революцию в анализе данных о дикой природе

Наука

Миллионы селфи лесных обитателей годами пылились в цифровых архивах, заставляя зоологов превращаться в офисных клерков. Но правила игры изменились. Нейросети научились вычислять барсуков и рысей быстрее, чем вы успеете моргнуть. То, что раньше превращало жизнь исследователя в бесконечный просмотр "пустых" кадров с колышущейся травой, теперь делает SpeciesNet от Google за считанные дни.

Жирафы, зебры
Фото: commons.wikimedia by "Daniel Fafard (Dreamdan)" is licensed under GNU Free Documentation License
Жирафы, зебры

Цифровая эволюция: почему ИИ — это не только про поиск котиков

Фотоловушка — это цифровой вуайерист в глухой чаще. Она срабатывает на любое движение, генерируя горы визуального мусора. До появления продвинутых алгоритмов ученые тратили до 12 месяцев на сортировку одного сезона съемок. Сегодня машина щелкает эти данные как орехи. В лесах Вашингтона и Гватемалы ИИ обработал сотни тысяч кадров, пока люди занимались полевой работой. Скорость анализа возросла в десятки раз. Это особенно критично для организаций с тощим бюджетом, где каждая рабочая минута эксперта на счету.

"Искусственный интеллект в мониторинге — это фильтр грубой очистки. Он убирает 90% информационного шума, оставляя специалисту только те кадры, где действительно зафиксирована жизнь", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Автоматизация не просто экономит кофе в лабораториях. Она позволяет реагировать на угрозы популяциям почти в реальном времени. Если численность вида падает, биологи узнают об этом не через год, а через неделю. Это напоминает переход от бумажной почты к мессенджерам — данные начинают "летать", а вместе с ними и управленческие решения.

Тест на точность: обманет ли нейросеть биолога?

Эксперимент SpeciesNet показал: точность ИИ составляет 85-90%. Да, алгоритм может ошибиться в идентификации конкретной особи. Но для большой науки это не приговор. Экологические модели строятся на больших числах. Единичные промахи тонут в океане достоверных данных, не искажая общую картину происходящего в экосистеме. Подобный подход уже давно используют в других сферах, когда кибербезопасность и анализ сетевого трафика доверяют автоматике.

Параметр Человек-эксперт Искусственный интеллект
Срок анализа архива от 6 до 12 месяцев от 2 до 5 дней
Утомляемость Высокая (ошибки от скуки) Нулевая
Редкие виды Точное определение Требуется проверка человеком

"Машина пока не понимает контекста поведения, но она идеально видит паттерны. В биологии это помогает выявлять изменения в миграциях, вызванные тем, что Земля бьет рекорды нагрева", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Экологический прогноз: успеем ли мы спасти исчезающие виды?

Цель ученых — не заменить человека, а снять с него кандалы рутины. Редкие, скрытные животные все еще требуют взгляда профессионала. ИИ пока пасует там, где нужно отличить один подвид серой полевки от другого по кончику уха. Но высвободившееся время эксперты тратят на стратегию спасения, а не на кликанье мышкой. Это критично, когда экологический кризис диктует свои условия выживания на планете.

"Мы видим, как разрушаются привычные ареалы. ИИ дает нам шанс зафиксировать точку невозврата до того, как она будет пройдена", — резюмировал биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Данные эксперимента уже в открытом доступе. Сообщество разработчиков допиливает нейросети, скармливая им новые тысячи снимков. Наука становится прозрачнее и быстрее. Дикая природа получила мощного союзника в лице кремниевых чипов, и это, пожалуй, лучший способ использовать мощности техкорпораций. Когда изменение климата ускоряется, наши инструменты должны работать на опережение.

Ответы на популярные вопросы о применении ИИ в мониторинге

Может ли ИИ полностью заменить зоолога?

Нет. ИИ выполняет роль технического ассистента, выполняющего черновую работу по первичной фильтрации кадров. Финальное подтверждение при обнаружении редких видов остается за человеком.

Насколько дорого внедрить такие технологии?

Благодаря открытому коду и облачным решениям вроде SpeciesNet, технологии становятся доступными даже для небольших заповедников и НКО с ограниченным финансированием.

Какие ошибки чаще всего допускает нейросеть?

Основные трудности возникают при плохом освещении, частичном перекрытии животного ветками или при идентификации крайне похожих видов, требующих детального морфологического анализа.

Помогает ли это в борьбе с браконьерством?

Да. Скорость обработки позволяет оперативно обнаруживать человеческую активность в закрытых зонах и передавать координаты патрульным группам в кратчайшие сроки.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Дмитрий Мельников
Мельников Дмитрий Сергеевич — зоолог с 19-летним стажем. Специалист по животным, их поведению и адаптации в природной среде.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы наука защита животные биология экология безопасность
Новости Все >
Любовь против ревности: ночь в Театре на Трубной 20–21 мая принесет острые эмоции и решения
Невидимая угроза в расцвете сил: почему деменция начинает свое развитие десятилетиями ранее
Секретный ингредиент для идеальных супов: как правильно раскрыть потенциал крупы маш
Не просто усталость: какие скрытые сигналы организма предупреждают о начале деменции
Не ждите подачек от коммунальщиков: как заставить УК обновить подъезд прямо сейчас
Загадка нулевого пациента: как опасная инфекция проникла на борт круизного судна
Запах новой машины убивает: эксперты нашли яд в салонах популярных иномарок
Министерством Двора, чтобы сократить расходы, уволено до 150 лакеев Зимнего дворца... — писала газета Карандаш 13 мая 1906 года
Дороже золота, ярче солнца: в Мьянме нашли гигантский рубин весом 11 000 карат
Запад хотел задушить, но связал намертво: как санкции создали монолит России и Китая
Сейчас читают
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Популярное
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот

Если ориентироваться на заявления, которые в последние дни активно цитируют европейские и американские СМИ, может сложиться впечатление, что Тегеран якобы сделал шаг к компромиссу.

КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
Цветочная поляна на противне: как превратить обычную сосиску в кулинарный шедевр
Цветочная поляна на противне: как превратить обычную сосиску в кулинарный шедевр
Последние материалы
Год работы за несколько дней: ИИ совершил революцию в анализе данных о дикой природе
Эффект салонного пилинга за копейки: почему морская соль стала хитом домашнего ухода
Эффект наращивания без салона: как правильно красить ресницы, чтобы они стали густыми и длинными
Биохакинг на тарелке: как обмануть глюкозу и перестать зависеть от сладкого
Спина отваливается уже к обеду? 3 упражнения, чтобы забыть о тяжести в пояснице после 40 лет
Тиран на маяке и его гарем: жуткая история острова Клиппертон, где выжили только женщины
Забытые сорта из СССР: три сорта огурцов, которые никогда не горчат и плодоносят до самых заморозков
На Банковой началась паника: дело Ермака внезапно вышло на новый уровень
Любовь против ревности: ночь в Театре на Трубной 20–21 мая принесет острые эмоции и решения
Ад в центре Москвы: район, где людей раздевали догола, а полиция боялась зайти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.