Сон — это смерть: как живет племя, которое не спит годами и меняет личность 7 раз

Представьте место, где нет будильников, понедельников и даже слова "завтра". В густых лесах Амазонии живет племя пираха. Эти люди не копят деньги, не строят планы и искренне верят, что долгий сон может убить. Их жизнь кажется нам безумием, а они считают себя самыми счастливыми на планете.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что позволяет этому народу сохранять спокойствие в мире без гарантий?

Почему восемь часов сна — это смерть

Для пираха привычный нам ночной отдых выглядит как опасная ловушка. В джунглях всегда кто-то ползет, крадется или шуршит листвой. Если уснуть глубоко, можно не проснуться вовсе — змеи и ягуары не знают пощады. Индейцы предпочитают дремать урывками по 15–30 минут, прислонившись к дереву или стене хижины. Хруст ветки — и человек уже на ногах, бодр и готов к действию.

Такой ритм жизни исключает само понятие суток в нашем понимании. У них нет утра, обеда или вечера. Есть только голод, жажда или желание пообщаться. В сельве время замирает. Отсутствие календаря обусловлено не глупостью, а отсутствием перемен: на экваторе всегда жарко и влажно, а значит, и считать дни нет никакого смысла.

"Такой режим сна кажется экстремальным, но биологические ритмы человека пластичны. Если среда обитания требует постоянной бдительности, организм переходит на фазовый режим, который мы наблюдаем у многих млекопитающих в дикой природе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Семь жизней одного индейца

Тот самый секрет счастья пираха кроется в их отношении к личности. Они уверены: человек постоянно меняется. Младенец, подросток и старик — это три разных существа. Когда пираха чувствует, что стал другим, он просто меняет имя. За одну жизнь человек может "умереть" и родиться заново семь раз. Это избавляет их от груза прошлых ошибок и страха перед старостью.

По этой же причине они не делают запасов. Зачем ловить рыбу впрок для того парня, которым ты станешь через неделю? Пусть тот будущий "я" сам заботится о своем пропитании. В их языке нет слов для обозначения числительных больше двух — есть только понятия "немного" и "много". Отсутствие собственности и жадности делает атмосферу в деревне удивительно легкой.

Привычка цивилизации Подход пираха
Сон 8 часов в кровати Дремота по 20 минут сидя
Планирование и запасы Жизнь одним моментом "здесь и сейчас"
Имя на всю жизнь Смена имени 6–7 раз по мере взросления

"В условиях тропиков, где продукты портятся за часы, отсутствие привычки делать запасы — это стратегия выживания. Эволюционно они адаптировались к среде, где природа сама является огромным холодильником, доступным в любой момент", — отметил биофизик Алексей Корнилов.

Для пираха существует только то, что можно потрогать или увидеть прямо сейчас. Они не верят в сказки о далеком прошлом. Если вы расскажете им историю, произошедшую сто лет назад, они спросят: "Ты сам это видел?". Если ответ "нет", история будет признана ложью. У них нет фольклора, нет мифов о сотворении мира и нет религии.

Именно на этом "споткнулся" лингвист Дэниел Эверетт, который планировал обратить индейцев в христианство. Пираха быстро догадались, что проповедник никогда не встречал Иисуса лично, а значит, все его слова — пустой звук. В итоге Эверетт сам отказался от веры, пораженный честностью и простотой мировоззрения этих людей. Они не чувствуют стыда за свои поступки, потому что живут инстинктами и текущими потребностями.

Ответы на популярные вопросы о жизни пираха

Как они считают, если в языке нет чисел?

Они используют сравнения. Если предметов мало, говорят "несколько", если много — "куча". Точный счет им просто не нужен: в лесу важнее плотность объектов, а не их количество.

Болеют ли они из-за недостатка сна?

Нет, их организм адаптирован. Суммарно за сутки они набирают достаточное количество часов отдыха, просто дробят его на мелкие части. Это защищает их от стресса и депрессий.

Правда ли, что они не знают цветов?

В их языке нет абстрактных слов вроде "красный" или "зеленый". Чтобы описать цвет, они сравнивают его с известным предметом: "как кровь" или "как лист".

Экспертная проверка: антрополог Артём Климов, биофизик Алексей Корнилов
Автор Сергей Белов
Белов Сергей Николаевич — историк науки с 27-летним стажем. Изучает развитие научных идей, институтов и научных школ.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
