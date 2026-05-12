Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Петров

Власти признали поражение: запретить VPN в России оказалось невозможно

Наука

Современная сеть — это не только лента новостей, но и сложнейший нервный узел экономики. Попытка радикально "вырезать" инструменты обхода блокировок грозит коллапсом всей цифровой инфраструктуре страны. Профессионалы и рядовые пользователи оказались в заложниках у архитектуры, которую нельзя просто взять и выключить.

Сервера
Фото: commons.wikimedia.org by Florian Hirzinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сервера

Анатомия цифрового обрыва

Представьте, что интернет — это огромная система водных каналов. VPN здесь выступает как герметичный трубопровод внутри общей сети. Попытка перекрыть его на государственном уровне подобна попытке остановить движение воды мощным взрывом: пострадает всё вокруг. Провода и серверы связаны тысячами контрактов, и климатические изменения в работе магистральных узлов могут привести к тому, что планета - в нашем случае, российский сегмент — просто "поплывет" в ошибках доступа.

"Блокировка протоколов VPN на корню приведет к деградации связности. Это сопоставимо с ампутацией конечности при попытке вылечить насморк", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Бизнес и безопасность: кто зависит от VPN

Функционирование банковских систем, работа удаленных программистов и взаимодействие миллионов контрагентов напрямую завязаны на шифрованные каналы связи. Председатель СПЧ Валерий Фадеев прямо признал: "Запретить, выключить VPN вообще невозможно. Если попытаться всё отключить, то вся огромная система интернета просто может быть сломана. Это очевидно".

Тип пользователя Риск при тотальном отключении
Корпорации Разрыв коммуникаций и утечка данных
Разработчики ПО Полная остановка рабочих процессов

Проблема усугубляется тем, что часть граждан использует эти инструменты для доступа к деструктивным медиа, работающим против России. "Это не альтернативный источник", — резюмировал Фадеев, напоминая, что за удобство использования шифрования платят и те, кто просто хочет "почитать новости".

"Любой запрет технологий — это гонка вооружений. Пока мы работаем над защитой, злоумышленники ищут обходные пути, создавая для инфраструктуры дополнительную нагрузку", — разъяснила специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Важно помнить, что инфраструктурные системы не любят резких движений. Всплески активности в сети, как магнитные бури, требуют гибкости. Жёсткое администрирование здесь равносильно попытке управлять хаосом при помощи кувалды.

"С точки зрения промышленной безопасности и работы критических объектов, любые нестабильные каналы — это зона повышенного риска сбоев", — отметил инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о работе сети

Является ли VPN единственным способом защиты?

Нет, это инструмент шифрования, который в текущих условиях стал наиболее массовым методом обеспечения связности.

Почему нельзя "просто заблокировать ненужное"?

Архитектура интернета предполагает сквозную передачу трафика. Фильтрация на уровне протоколов неизбежно затрагивает и легитимный бизнес-трафик.

Может ли нейросеть предсказать последствия блокировок?

Модели показывают риск массового отказа узлов связи, что приведет к замедлению или полной остановке сервисов для миллионов граждан.

Есть ли альтернатива VPN?

Существуют специализированные корпоративные решения и выделенные каналы, но их развертывание требует времени и огромных затрат.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Максим Петров
Максим Петров — инженер по информационной безопасности, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы интернет цифровые технологии информационная безопасность
Новости Все >
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Частые подъемы ночью говорят не о бессоннице: этот симптом может выдать опасное заболевание
Опасный штамм Andes добрался до Европы: что скрывают врачи о вспышке инфекции в ЕС
Анатолий Белый* заявил о разрыве с российскими коллегами: почему он не общается даже с Хабенским
Стройные тоже попадают в гормональную ловушку: инсулинорезистентность бьет без предупреждения
Секрет фарфоровой куколки: как Саша Савельева сохраняет идеальную форму в 42 года
Тревожность можно приглушить без сложных техник: мозгу нужен один сигнал из прошлого
Иран ввёл новую оборонную доктрину перед визитом Трампа в Китай
Сейчас читают
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Садоводство, цветоводство
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Последние материалы
Власти признали поражение: запретить VPN в России оказалось невозможно
Киев внезапно вспомнил про "тишину": Зеленский хочет закрыть небо руками Европы
Летом будет поздно: за 5 минут выявите главную неисправность автокондиционера
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Секрет дорогого ремонта: какие 3 бюджетные материала позволяют сэкономить без потери стиля
Природный детокс в каждом побеге: как спаржа очищает печень и сосуды
Цифры против реальности: на сколько на самом деле выросли доходы пенсионеров в Башкирии
Маникюр для занятых: какой оттенок идеально маскирует отросшие ногти и не требует частого обновления
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.