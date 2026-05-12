Спутники под угрозой: сильная магнитная буря обрушится на Землю уже 15 мая

Солнце решило устроить Земле "электромагнитную прожарку" аккурат к середине мая 2026 года. После относительного затишья наша звезда готовится выбросить порцию разогретой плазмы, которая превратит геомагнитный фон в настоящий шторм. Пока планета наслаждается тишиной, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН уже фиксирует признаки грядущего хаоса, который ударит по навигаторам и самочувствию метеозависимых людей.

Штиль перед бурей: расписание на неделю

Первая половина недели с 11 по 14 мая 2026 года пройдет в режиме "зеленой зоны". Это идеальное время для тех, кто страдает от капризов космической погоды. Никаких мощных импульсов, никакой тряски магнитосферы. Новая вспышка на Солнце пока не грозит планете дестабилизацией, позволяя технике работать без сбоев.

"Магнитное поле Земли — это не бетонная стена, а гибкий щит. Когда поток частиц от мощной вспышки деформирует его, возникают токи, способные вывести из строя чувствительную электронику", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ситуация в корне изменится в пятницу, 15 мая. Космический штиль сменится резким ударом. Сильная магнитная буря накроет планету, создавая риск для работы спутников и систем связи.

Весь субботний день, 16 мая, пройдет под гнетом геомагнитного возмущения. Лишь к воскресенью интенсивность начнет падать, но шлейф солнечного ветра будет ощущаться еще долго.

Физика гнева: как плазма бьет по Земле

Механизм прост как удар молотком. На Солнце лопаются магнитные петли, выбрасывая в космос миллиарды тонн ионизированного газа. Этот "солнечный ветер" несется к нам со скоростью в миллионы километров в час.

Когда он врезается в магнитное поле нашей планеты, оно начинает вибрировать. Эти вибрации мы и называем бурей. Часто из-за подобных событий навигатор врет, а голова трещит у миллионов людей одновременно.

Период (май 2026) Состояние магнитосферы 11 — 14 мая Полное спокойствие, уровень G0 15 — 16 мая Пик активности, сильная буря 17 мая Ослабление, сохранение возмущений

"В периоды таких экстремумов техника на опасных объектах требует особого контроля. Электромагнитные наводки могут спровоцировать ложные срабатывания защитных систем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Выживание в магнитном поле: советы экспертов

Воздействие космоса на человека — тема на стыке физики и биологии. Органическая жизнь на Земле адаптирована к магнитному полю, но резкие скачки вызывают стресс. Врачи рекомендуют в дни шторма снижать физические нагрузки. Это не магия, а биофизика: густая кровь хуже циркулирует при перепадах внешних полей.

"Наш организм — это электролитическая система. Изменение внешнего магнитного поля влияет на проницаемость клеточных мембран. Это не смертельно, но требует внимания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Особенно осторожными стоит быть жителям регионов, где энергосистемы изношены. Электромагнитный шторм может стать последней каплей для старой подстанции. Прогноз ИКИ РАН дает фору в несколько дней, чтобы подготовиться к выходным, когда Солнце решит проверить нас на прочность.

Ответы на популярные вопросы о магнитных бурях

Почему буря длится несколько дней?

Облако плазмы, выброшенное Солнцем, не является точечным объектом. Это огромный газовый "пузырь", который проходит мимо Земли в течение 24-48 часов, постоянно бомбардируя её магнитный щит.

Влияет ли время года на силу бури?

Считается, что летом атмосфера Земли расширяется, что слегка демпфирует воздействие частиц, но ключевым фактором остается только мощность самой вспышки на звезде.

Может ли магнитная буря отключить интернет?

Прямо — нет, но она может нарушить работу спутников связи и повредить длинные линии электропередач, что приведет к локальным блэкаутам.

