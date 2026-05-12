Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Баранов

Спутники под угрозой: сильная магнитная буря обрушится на Землю уже 15 мая

Наука

Солнце решило устроить Земле "электромагнитную прожарку" аккурат к середине мая 2026 года. После относительного затишья наша звезда готовится выбросить порцию разогретой плазмы, которая превратит геомагнитный фон в настоящий шторм. Пока планета наслаждается тишиной, Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН уже фиксирует признаки грядущего хаоса, который ударит по навигаторам и самочувствию метеозависимых людей.

Солнце в космосе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце в космосе

Штиль перед бурей: расписание на неделю

Первая половина недели с 11 по 14 мая 2026 года пройдет в режиме "зеленой зоны". Это идеальное время для тех, кто страдает от капризов космической погоды. Никаких мощных импульсов, никакой тряски магнитосферы. Новая вспышка на Солнце пока не грозит планете дестабилизацией, позволяя технике работать без сбоев.

"Магнитное поле Земли — это не бетонная стена, а гибкий щит. Когда поток частиц от мощной вспышки деформирует его, возникают токи, способные вывести из строя чувствительную электронику", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ситуация в корне изменится в пятницу, 15 мая. Космический штиль сменится резким ударом. Сильная магнитная буря накроет планету, создавая риск для работы спутников и систем связи.

Весь субботний день, 16 мая, пройдет под гнетом геомагнитного возмущения. Лишь к воскресенью интенсивность начнет падать, но шлейф солнечного ветра будет ощущаться еще долго.

Физика гнева: как плазма бьет по Земле

Механизм прост как удар молотком. На Солнце лопаются магнитные петли, выбрасывая в космос миллиарды тонн ионизированного газа. Этот "солнечный ветер" несется к нам со скоростью в миллионы километров в час.

Когда он врезается в магнитное поле нашей планеты, оно начинает вибрировать. Эти вибрации мы и называем бурей. Часто из-за подобных событий навигатор врет, а голова трещит у миллионов людей одновременно.

Период (май 2026) Состояние магнитосферы
11 — 14 мая Полное спокойствие, уровень G0
15 — 16 мая Пик активности, сильная буря
17 мая Ослабление, сохранение возмущений

"В периоды таких экстремумов техника на опасных объектах требует особого контроля. Электромагнитные наводки могут спровоцировать ложные срабатывания защитных систем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Выживание в магнитном поле: советы экспертов

Воздействие космоса на человека — тема на стыке физики и биологии. Органическая жизнь на Земле адаптирована к магнитному полю, но резкие скачки вызывают стресс. Врачи рекомендуют в дни шторма снижать физические нагрузки. Это не магия, а биофизика: густая кровь хуже циркулирует при перепадах внешних полей.

"Наш организм — это электролитическая система. Изменение внешнего магнитного поля влияет на проницаемость клеточных мембран. Это не смертельно, но требует внимания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Особенно осторожными стоит быть жителям регионов, где энергосистемы изношены. Электромагнитный шторм может стать последней каплей для старой подстанции. Прогноз ИКИ РАН дает фору в несколько дней, чтобы подготовиться к выходным, когда Солнце решит проверить нас на прочность.

Ответы на популярные вопросы о магнитных бурях

Почему буря длится несколько дней?

Облако плазмы, выброшенное Солнцем, не является точечным объектом. Это огромный газовый "пузырь", который проходит мимо Земли в течение 24-48 часов, постоянно бомбардируя её магнитный щит.

Влияет ли время года на силу бури?

Считается, что летом атмосфера Земли расширяется, что слегка демпфирует воздействие частиц, но ключевым фактором остается только мощность самой вспышки на звезде.

Может ли магнитная буря отключить интернет?

Прямо — нет, но она может нарушить работу спутников связи и повредить длинные линии электропередач, что приведет к локальным блэкаутам.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев, биофизик Алексей Корнилов
Автор Сергей Баранов
Баранов Сергей Викторович — метеоролог с 26-летним стажем. Специалист по погодным явлениям, штормам и температурным экстремумам.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Темы космос солнце астрономия
Новости Все >
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Сколько живут китайские моторы и роботы? Ответ дал владелец Coolray с огромным пробегом
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Инфодемия быстрее вируса: как Таиланд борется с фейками о новой смертельной болезни
Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Метаморфозы благосостояния: как дефицит рабочих рук изменил статистику Башкирии
Сейчас читают
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Последние материалы
Хватит переводить флакон: как наносить парфюм, чтобы шлейф тянулся до вечера
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии
Профессиональное выгорание добралось до каждого второго: симптомы, которые нельзя путать с усталостью
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Воспитание ребёнка превратилось в пытку: привычный метод теперь под запретом закона
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Крах киевских провокаций: украинских националистов побили в Барселоне за попытку сорвать Бессмертный полк
Сон важнее дорогих ампул: что на самом деле запускает выпадение волос у женщин
Старение ускоряет не возраст, а калорий из чашки — вот что нужно убрать из рациона, чтобы не стареть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.